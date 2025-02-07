Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.11 комментариев
ВСУ заминировали центр Красноармейска перед отступлением
ВСУ заминировали социальную инфраструктуру Красноармейска перед уходом
Военнослужащие ВСУ подготовили к подрыву центр Красноармейска, включая важные социальные объекты, в ожидании возможного отступления из города.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали центр города Красноармейска, готовясь к отступлению, сообщает ТАСС. Эту информацию предоставил Виктор Водолацкий, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. По его словам, ВСУ, покидая населенные пункты, в первую очередь минируют объекты социальной инфраструктуры, такие как школы, больницы и детские сады.
По словам Водолацкого, специально заминированы и другие значимые объекты в Красноармейске, включая район рынка и технологического колледжа. Он подчеркнул, что это делается для того, чтобы максимально нанести ущерб при отступлении. Если ВСУ удастся покинуть город, они взорвут все заминированные объекты, добавил Водолацкий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска взяли в клещи Красноармейск в ДНР, командование ВСУ перенесло управление из Красноармейска в Днепропетровскую область, а ВСУ потеряли группировку у Красноармейска.