ВСУ заминировали социальную инфраструктуру Красноармейска перед уходом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали центр города Красноармейска, готовясь к отступлению, сообщает ТАСС. Эту информацию предоставил Виктор Водолацкий, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. По его словам, ВСУ, покидая населенные пункты, в первую очередь минируют объекты социальной инфраструктуры, такие как школы, больницы и детские сады.

По словам Водолацкого, специально заминированы и другие значимые объекты в Красноармейске, включая район рынка и технологического колледжа. Он подчеркнул, что это делается для того, чтобы максимально нанести ущерб при отступлении. Если ВСУ удастся покинуть город, они взорвут все заминированные объекты, добавил Водолацкий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска взяли в клещи Красноармейск в ДНР, командование ВСУ перенесло управление из Красноармейска в Днепропетровскую область, а ВСУ потеряли группировку у Красноармейска.