Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.0 комментариев
Командование ВСУ перенесло управление из Красноармейска в Днепропетровскую область
Водолацкий: Командование ВСУ перенесло управление из Красноармейска в Днепропетровскую область
Командование вооруженных сил Украины покинуло Красноармейск, оставив его в руках командиров рот и батальонов, и переместило пункты управления в Днепропетровскую область, сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
По данным Водолацкого, российские силы перерезают основные дороги, по которым украинская армия получает вооружение и снабжение, однако поставки продолжаются по грунтовым дорогам, передает ТАСС. Российские дроны атакуют эти маршруты, что значительно сократило доставку вооружения ВСУ в Красноармейск.
Тем не менее Водолацкий отметил, что пока невозможно полностью заблокировать город. «Но клещи уже жестко сошлись. Я думаю, что в ближайшее время эти клещи должны сомкнуться», – заявил он.
Водолацкий подчеркнул, что атаки российских дронов на грузовые маршруты позволили существенно уменьшить количество поставок вооружения украинским военным в Красноармейск, но полностью прекратить движение пока не удалось.
Украинские войска потеряли крупную группировку в районе поселка Удачное, к западу от Красноармейска.
Ранее украинские войска потеряли крупную группировку в районе поселка Удачное, к западу от Красноармейска.
Также сообщалось, что российские дроны начали активно контролировать трассу снабжения Красноармейска, что значительно усложнило передвижение и обеспечение украинских войск в этом районе.