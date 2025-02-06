Водолацкий: Командование ВСУ перенесло управление из Красноармейска в Днепропетровскую область

Tекст: Валерия Городецкая

По данным Водолацкого, российские силы перерезают основные дороги, по которым украинская армия получает вооружение и снабжение, однако поставки продолжаются по грунтовым дорогам, передает ТАСС. Российские дроны атакуют эти маршруты, что значительно сократило доставку вооружения ВСУ в Красноармейск.

Тем не менее Водолацкий отметил, что пока невозможно полностью заблокировать город. «Но клещи уже жестко сошлись. Я думаю, что в ближайшее время эти клещи должны сомкнуться», – заявил он.

Водолацкий подчеркнул, что атаки российских дронов на грузовые маршруты позволили существенно уменьшить количество поставок вооружения украинским военным в Красноармейск, но полностью прекратить движение пока не удалось.

Украинские войска потеряли крупную группировку в районе поселка Удачное, к западу от Красноармейска.

Ранее украинские войска потеряли крупную группировку в районе поселка Удачное, к западу от Красноармейска.

Также сообщалось, что российские дроны начали активно контролировать трассу снабжения Красноармейска, что значительно усложнило передвижение и обеспечение украинских войск в этом районе.