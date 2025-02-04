Мат предназначен для выражения подчеркнутого неуважения – к самому себе, к собеседнику и к окружающим в целом. Он определенным образом настраивает людей. «Мы здесь не уважаем друг друга, не доверяем и ничего хорошего друг от друга не ждем.5 комментариев
Российские БПЛА усилили давление на трассу снабжения ВСУ в Красноармейске
Российские БПЛА взяли под контроль ключевую трассу снабжения в Красноармейске
Российские дроны начали активно контролировать трассу снабжения Красноармейска, что значительно усложнило передвижение и обеспечение украинских войск в этом районе.
Российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) усилили давление на ключевую трассу снабжения вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красноармейска, передает ТАСС. Дорога, соединяющая Красноармейск с другими регионами, находится под контролем российских операторов БПЛА, что усложняет движение и доставку снабжения для украинского гарнизона.
В силовых структурах сообщили, что трасса является важной частью в логистической цепочке ВСУ, и ее контроль позволяет значительно ограничить возможности снабжения противника. В частности, российские FPV-дроны взяли под плотный огневой контроль днепропетровскую трассу, через которую осуществляется снабжение гарнизона в Красноармейске.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины (ВСУ) взорвали крупнейшую шахту по добыче коксующего угля в Красноармейске, что привело к значительным экономическим потерям. Позднее сообщалось, что солдаты ВСУ сдались в плен под Красноармейском, что было связано с ухудшением морального состояния и нехваткой ресурсов. В результате ВСУ потеряли позиции под Красноармейском, поскольку столкнулись с нехваткой бойцов и отсутствием подкреплений.