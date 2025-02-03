AP сообщило о потере ВСУ позиций под Красноармейском из-за нехватки бойцов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с серьезными трудностями в удержании позиций в районе Красноармейска (Покровска) под влиянием наступления российской армии, передает ТАСС.

Associated Press (AP), ссылаясь на свои источники, сообщает о значительных проблемах в снабжении и нехватке личного состава в украинских войсках.

Офицеры украинской армии утверждают, что отсутствуют резервы, необходимые для эффективного удержания позиций. Новоприбывшие пехотные подразделения не справляются с задачами; недостаток подготовки и опыта у солдат приводит к частым случаям оставления позиций. Это, в свою очередь, приводит к растягиванию линии фронта, что усложняет оборону.

Кроме того, украинские военные подчеркивают, что тактика российской армии вызывает значительные логистические проблемы. После захвата российскими силами ключевых высот в районе Красноармейска, украинские маршруты снабжения подвергаются постоянным атакам беспилотников, что резко затрудняет доставку необходимых ресурсов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные взорвали одну из крупнейших шахт по добыче коксующего угля в Красноармейске, а позднее заминировали главный вентствол шахты «Покровское» под Красноармейском; в итоге ряд солдат ВСУ сдались в плен под Красноармейском.