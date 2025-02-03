С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.0 комментариев
ВСУ потеряли позиции под Красноармейском из-за нехватки бойцов
AP сообщило о потере ВСУ позиций под Красноармейском из-за нехватки бойцов
Вооруженные силы Украины вынуждены отступать под Красноармейском из-за нехватки бойцов и проблем со снабжением, что приводит к ослаблению линии фронта.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с серьезными трудностями в удержании позиций в районе Красноармейска (Покровска) под влиянием наступления российской армии, передает ТАСС.
Associated Press (AP), ссылаясь на свои источники, сообщает о значительных проблемах в снабжении и нехватке личного состава в украинских войсках.
Офицеры украинской армии утверждают, что отсутствуют резервы, необходимые для эффективного удержания позиций. Новоприбывшие пехотные подразделения не справляются с задачами; недостаток подготовки и опыта у солдат приводит к частым случаям оставления позиций. Это, в свою очередь, приводит к растягиванию линии фронта, что усложняет оборону.
Кроме того, украинские военные подчеркивают, что тактика российской армии вызывает значительные логистические проблемы. После захвата российскими силами ключевых высот в районе Красноармейска, украинские маршруты снабжения подвергаются постоянным атакам беспилотников, что резко затрудняет доставку необходимых ресурсов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные взорвали одну из крупнейших шахт по добыче коксующего угля в Красноармейске, а позднее заминировали главный вентствол шахты «Покровское» под Красноармейском; в итоге ряд солдат ВСУ сдались в плен под Красноармейском.