  • Новость часаСША и ЕС договорились оказывать давление на Россию
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    Администрация Байдена планировала покушение на Путина руками украинцев
    Белый дом: Команда Байдена тратила бюджет США как пьяные матросы
    Фицо рассказал, как Зеленский сорвал переговоры о транзите газа
    Появилось видео крушения истребителя F-35 на Аляске
    Над девятью регионами России сбиты 104 украинских БПЛА
    ВСУ взорвали крупнейшую шахту по добыче коксующего угля в Красноармейске
    Трамп запретил операции по смене пола у детей в США
    Фицо пригрозил заблокировать в Евросовете помощь Украине
    ЕС собрался полностью отказаться от российского алюминия
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Судьба Зеленского и «тихий раздел» Украины

    Вопрос о военной победе над Россией, равно как и о возвращении утраченных территорий, ни на Украине, ни на трезвомыслящем Западе уже не стоит. А будущая политическая организация страны прямо увязана с тем, какую судьбу для Украины определят предстоящие переговоры США и России.

    4 комментария
    Юлия Басова Юлия Басова «Биполярку» легко перепутать с плохим настроением

    Не раздавайте диагнозы. Ментальные расстройства – это не модный аксессуар, а сложные состояния, которые нельзя определить за три минуты. Мы все люди, и у каждого из нас бывают сложные периоды.

    9 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Как русский гиперзвук оглушил Америку

    Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.

    15 комментариев
    29 января 2025, 11:27 • Новости дня

    ВСУ заминировали главный вентствол шахты «Покровское» под Красноармейском

    Украинские войска заминировали главный вентствол шахты «Покровское» под Красноармейском

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины заминировали главный вентиляционный ствол шахтоуправления «Покровское» в Донбассе, крупнейшего угольного предприятия в регионе, российские войска подошли вплотную к шахте, сообщили в российских силовых структурах.

    Украинские войска заминировали главный вентиляционный ствол крупнейшего угольного предприятия – шахтоуправления «Покровское», находящегося к западу от Красноармейска. В российских силовых структурах сообщили о том, что к шахте вплотную подошли российские войска и на данный момент там ведутся активные боевые действия, передает ТАСС.

    Силовики также отметили, что в районах сел Песчаное и Котлино были взорваны вентиляционные стволы под номерами один и два. В общей сложности добыча коксующегося угля на предприятии велась на трех вентстволах.

    Ранее украинские войска подорвали крупнейшую шахту по добыче коксующегося угля в Красноармейске.

    Компания Ахметова сократила добычу на фоне приближения российских войск и эвакуировала ключевой персонал вместе с их семьями.

    28 января 2025, 21:24 • Новости дня
    Путин объяснил отвод войск из-под Киева весной 2022 года

    Путин: Россия отвела войска из-под Киева весной 2022 года во избежание кровопролития

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин заявил, что весной 2022 года Россия начала отвод войск из-под Киева в рамках переговоров с Украиной во избежание кровопролития, несмотря на риск обмана со стороны Киева.

    Путин рассказал, что Украина весной 2022 года была готова подписать мирные соглашения, но некоторые европейские лидеры в разговорах с ним говорили, что Киев не может подписать соглашение «с пистолетом у виска». Для этого они просили отвести войска от Киева.

    «Для нас в принципе было ясно, что обман вполне возможен – так на протяжении десятилетий Россию обманывали: говорили одно, делали совершенно другое», – сказал российский лидер, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина, передает ТАСС.

    «Тем не менее, исходя из соображений недопущения кровопролития серьезного, войны какой-то серьезной, мы все-таки на это (отвод войск от Киева – прим. ВЗГЛЯД) согласились и в конце марта начали вывод войск из-под Киева», – уточнил глава государства.

    Ранее Путин подчеркнул, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, и предложил найти способ отмены указа, запрещающего вести их.

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    29 января 2025, 03:44 • Новости дня
    ВСУ взорвали крупнейшую шахту по добыче коксующего угля в Красноармейске

    В Красноармейске украинские войска взорвали шахту компании «Метинвест»

    ВСУ взорвали крупнейшую шахту по добыче коксующего угля в Красноармейске
    @ Alexander Rekun/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Украинские войска взорвали угольную шахту, принадлежавшую олигарху Ренату Ахметову, что угрожает металлургической промышленности страны.

    Украинские войска подорвали крупнейшую шахту по добыче коксующегося угля в Красноармейске, передает РИА «Новости». По словам военно-политического эксперта Яна Гагина, предприятие принадлежало компании «Метинвест» Рината Ахметова (входит в объединение, включенное в РФ в перечень террористов и экстремистов).

    Гагин отметил, что шахта обеспечивала углем металлургическую промышленность Украины и экспортировала продукцию за границу. «Украина, уничтожив эту шахту, лишилась единственного месторождения коксующегося угля», – заявил эксперт. Он добавил, что ВСУ назвали другую причину подрыва: предотвращение использования шахты российскими силами для наступления.

    Гагин подчеркнул необходимость обследования шахты после освобождения Красноармейска. Он выразил надежду на возможность восстановления объекта и оценку остаточных ресурсов угля.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, компания Ахметова сократила добычу коксующегося угля в Красноармейске на фоне приближения к городу российских войск. В заявлении компании отмечалось, что ключевой персонал и члены их семей были эвакуированы. Комплекс у Покровска (украинское название Красноармейска) ранее производил около половины всего объема добычи угля «Метинвеста» на Украине. Шахтоуправление «Покровское» - единственное, на подконтрольной Киеву территории, где добывали коксующийся уголь.

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    28 января 2025, 12:00 • Видео
    Украинцы дозрели до переговоров

    Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

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    28 января 2025, 22:07 • Новости дня
    Фицо рассказал, как Зеленский сорвал переговоры о транзите газа
    Фицо рассказал, как Зеленский сорвал переговоры о транзите газа
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о получении протокола встречи по транзиту газа с Владимиром Зеленским, которая так и не состоялась. В документе говорилось о поддержке Словакией членства Украины в НАТО, но не было ни слова о газе.

    По словам Фицо, президент Зеленский направил ему протокол планируемой встречи, несмотря на то, что она не состоялась. Переговоры должны были пройти в Давосе во время Всемирного экономического форума. В документе содержались запросы Украины, включая поддержку членства в НАТО, сообщает «Царьград».

    Фицо отметил, что он сам предложил Зеленскому встретиться 21 января, чтобы обсудить ситуацию с транзитом газа. Однако в протоколе, который прислал Зеленский, содержалась лишь просьба поддержать Украину в ее стремлении вступить в НАТО. При этом вопрос транзита газа не был затронут.

    «Зеленский прислал мне протокол встречи, который я должен был подписать. Встречи еще не произошло, а уже был протокол этой встречи. В этом протоколе было написано все то, что мы сделаем для Украины, включая поддержку членства в НАТО, о газе там не было ни строчки», – заявил Фицо.

    До этого Фицо обвинил Запад в срыве мирного соглашения по Украине в 2022 году. Также он заявил, что Украина может потерять треть территории и оказаться под оккупацией иностранных войск в результате конфликта.

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    28 января 2025, 20:59 • Новости дня
    Путин: Зеленский нелегитимен и не может подписывать документы

    Путин назвал две причины нелегитимности переговоров с Зеленским

    Путин: Зеленский нелегитимен и не может подписывать документы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными по двум причинам – в свое время Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, но с тех пор он перестал быть легитимным главой Украины и теперь не имеет права этот указ отменить.

    Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что переговоры с Зеленским в текущих условиях будут нелегитимными, передает РИА «Новости». Он отметил необходимость поиска юридического способа отмены указа, запрещающего переговоры с Россией. При этом сам Зеленский в силу своей нелегитимности не может ничего подписывать, отметил президент.

    «Я об этом не говорил, но скажу: есть проблема. Когда нынешний глава режима, сегодня так его можно называть, подписывал этот указ [о запрете ведения переговоров с РФ], он был легитимным президентом относительно, а теперь-то он не может его отменить, потому что он нелегитимный. Вот фишка-то в чем, досада в чем и ловушка, понимаете?» – подчеркнул Путин. Президент подчеркнул, что это может быть сделано председателем Верховной рады Украины.

    Глава государства пояснил, что согласно конституции Украины, президент этой страны даже в условиях военного положения не имеет права на продление своих полномочий. «На продление полномочий имеют право только представительные органы власти, только Рада, то есть парламент страны. А у президента только пять лет срок – все, больше ничего», – сказал Путин.

    Российский лидер также отметил, что переговоры с украинской стороны может вести кто угодно, если «если есть желание вести переговоры и найти компромиссные решения», но подписывать документы по их итогам должны люди, уполномоченные украинским государством, чья легитимность подтверждена юридически.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление Зеленского, который запретил всем, кроме себя, вести переговоры с Россией, сравнив его действия с детсадовскими.

    Президентские полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая 2024 года. Он вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

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    29 января 2025, 02:30 • Новости дня
    Белый дом образно прокомментировал приостановку помощи США другим странам

    Вашингтон прокомментировал приостановку помощи иностранным государствам на 90 дней образом про пьяных матросов

    Белый дом образно прокомментировал приостановку помощи США другим странам
    @ Chris Kleponis/ Consolidated News/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Команда Байдена тратила бюджет «как пьяные матросы», что и вызвало необходимость пересмотра финансовой поддержки другим странам, заявила новый пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя решение Дональда Трампа приостановить финансирование программ помощи иностранным государствам на 90 дней.

    По словам Ливитт, это решение было принято для пересмотра программ и проверки их соответствия современным целям американской политики. Новый указ стал одним из первых шагов Трампа после вступления в должность президента США.

    Напомним, 21 января  Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки соответствия политическим целям новой администрации. «Никакая дальнейшая иностранная помощь США не будет предоставляться таким образом, чтобы это не соответствовало в полной мере внешней политике президента Соединенных Штатов», – заявил он.

    Позднее издание Politico сообщило, что Госдеп распространил директиву, в которой предписывалось сотрудникам прекратить работу по большинству действующих грантов на иностранную помощь, включая помощь Украине. Исключение было сделано только для Израиля и Египта.

    Одновременно с этим, в Киеве предприняли попытку опровергнуть приостановку помощи США Украине. По словам главы Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко, США продолжат оказывать военную помощь Украине в рамках ранее выделенных программ и пакетов.


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    28 января 2025, 14:50 • Новости дня
    Нарышкин предложил историкам Польши, Венгрии и Словакии обсудить права на земли Украины

    Нарышкин предложил обсудить права на украинские земли с учеными из Восточной Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин предложил Российскому историческому обществу обсудить права на украинские земли с участием зарубежных историков.

    Вопрос о правах на украинские земли является серьезным и имеет глубокую предысторию, сказал Нарышкин, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, возможен ли в будущем раздел украинской территории разными странами.

    «Я как раз с коллегами-историками в Российском историческом обществе предложил обсудить вот эту тему, но с исторической точки зрения. И мы обязательно это сделаем. И попробуем пригласить историков из других стран, из Польши, из Венгрии, из Словакии», – добавил глава РИО.

    Ранее The Times представила четыре возможных сценария завершения конфликта на Украине, включая ее поражение и раздел.

    До этого болгарский политик Костадин Костадинов предложил стране предъявить претензии на Южную Бессарабию, часть территорий Украины и Молдавии, ссылаясь на исторические предпосылки.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказал резкую критику в адрес так называемого германского сценария по Украине, в котором распавшаяся Украина превращается в подобие ФРГ и ГДР.

    Помощник президента России Николай Патрушев предположил, что Украина может прекратить свое существование как государство уже в 2025 году, и отметил, что урегулирование ситуации должно быть вопросом диалога исключительно между Москвой и Вашингтоном.

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    29 января 2025, 06:10 • Новости дня
    ВСУ отказались атаковать позиции российских войск в Волчанске

    Подразделения ВСУ в районе Волчанска саботировали приказы атаковать российские позиции

    Tекст: Максим Попов

    Подразделения ВСУ в районе Волчанска отказались выполнять приказы командования атаковать позиции российских войск, ссылаясь на нехватку ресурсов и плохие погодные условия, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Как сообщил Марочко, радиоперехваты свидетельствуют о том, что украинские военные в районе Волчанска вместо того, чтобы вести наступательные действия, предпочитают обороняться, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что из штаба сухопутных войск Украины в Волчанск уже направлена инспекционная группа для расследования случаев саботажа.

    Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что освобождение Двуречной в Харьковской области открывает перед российскими войсками прямую дорогу для наступления на Волчанск.

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    28 января 2025, 23:07 • Новости дня
    США передали Украине 90 ракет Patriot из израильских запасов

    США передали Украине 90 ракет Patriot из израильских запасов

    США передали Украине 90 ракет Patriot из израильских запасов
    @ Kay Nietfeld/ Dpa/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Власти США отправили Украине около 90 ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, которые ранее находились в Израиле, сообщило Axion со ссылкой на собственные источники.

    По информации издания, на этой неделе США отправили Украине около 90 ракет-перехватчиков для системы ПВО Patriot. Эти ракеты ранее хранились в Израиле и были выведены из эксплуатации израильскими ВВС в 2024 году как устаревшие, передает РИА «Новости».

    Ракеты доставили в Польшу, откуда их планируется передать Украине. Источники портала Axios уточняют, что это стало крупнейшей поставкой вооружений из Израиля Киеву с начала конфликта в 2022 году.

    Как отметили обозреватели портала, Украина не раз просила Израиль передать ей устаревшие ракеты Patriot. Однако правительство Нетаньяху медлило с принятием решения из-за опасений относительно возможной реакции России. Лишь в сентябре премьер дал согласие на передачу. Израиль также проинформировал Москву о том, что эти действия касаются возвращения американского вооружения, а не прямых поставок Украине.

    Ранее МИД Израиля официально заявил, что Тель-Авив остается верен своей политике отказа от поставок оружия Киеву.

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    28 января 2025, 21:11 • Новости дня
    Путин рассказал, как РФ предлагала Киеву в 2022 году уйти из ДНР и ЛНР и избежать конфликта
    Путин рассказал, как РФ предлагала Киеву в 2022 году уйти из ДНР и ЛНР и избежать конфликта
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина, рассказал, что Россия предлагала Киеву уйти с территорий ДНР и ЛНР в 2022 году, что могло бы предотвратить начало боевых действий.

    «Переговоры-то, собственно, у нас начались сразу же после начала СВО. Изначально мы сказали украинскому руководству тогдашнему: люди в ДНР и ЛНР не хотят быть в составе Украины, уходите оттуда и все, на этом все закончится», – сказал российский лидер, его слова приводит ТАСС.

    По его словам, тогда бы не было «никаких боевых действий, никакой войны», однако Киев решил: «Нет, будем воевать». «Но тем не менее на переговоры сразу же согласились – это было еще в конце февраля 2022 года», – отметил Путин.

    «Где-то в конце марта мы получили бумагу из Киева, кстати говоря, как раз с подписью главы переговорной группы в Украине. И именно эти украинские предложения – я хочу это подчеркнуть, это очень важно – легли в основу проекта мирного договора, выработанного в Стамбуле. Это состоялось 15 апреля», – сказал Путин.

    При этом президент отметил, что вывод войск из-под Киева Россия начала в конце марта - часть войск ушла через Белоруссию, а часть прямо на территорию Российской Федерации. «Четвертого апреля был закончен вывод, а бумага, которую мы согласовали в Стамбуле, была сверстана 15 апреля. Тогда, когда войск российских у Киева уже не было», – пояснил Путин.

    Ранее Путин подчеркнул, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, и предложил найти способ отмены указа, запрещающего вести их.

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    28 января 2025, 20:07 • Новости дня
    Патрушев: Британия хочет создать колонию на Украине

    Патрушев заявил о планах Британии создать колонию на Украине с помощью «столетнего соглашения»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что Британия с соглашением о «столетнем партнерстве» стремится создать колонию на территории Украины, сопровождая это игнорированием международного права.

    Патрушев в интервью «Российской газете» обвинил Британию в попытках создать колонию на территории Украины. Он отметил, что соглашение о «столетнем партнерстве» между Киевом и Лондоном фактически направлено на расширение влияния Британии в регионе, передает ТАСС.

    Патрушев добавил, что «этим документом туманный Альбион пытается прикрыть свою беспринципную политику демонстративного игнорирования международного права, а также подтверждает свою всестороннюю поддержку киевского неонацистского режима».

    Помощник главы государства также напомнил, что соглашение включает пребывание британских военных инструкторов в Украине и наращивание британского присутствия в Черном и Балтийском морях, а также предоставление британским кораблям особых прав на судоходство в Азовском море.

    В январе в МИД РФ в ответ на соглашение о «столетнем партнерстве» между Киевом и Лондоном заявили, что Россия предупреждает о том, что любые попытки Украины и Британии закрепиться в Азовском море будут жестко пресекаться.

    Ранее российское посольство в Лондоне обвинило Британию в эскалации на Украине через провокационные действия, такие как создание военных баз и поддержка разработки дальнобойных вооружений. Сообщалось, что Британия планирует отправлять своих курсантов на Украину для военного обучения и обучать украинских курсантов в Королевской военной академии в Сандхерсте.

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    29 января 2025, 09:09 • Новости дня
    На Украине предупредили о последствиях для СМИ из-за заморозки помощи США

    Украинские СМИ оказались под угрозой монополизации из-за заморозки американской помощи

    Tекст: Вера Басилая

    Почти 90% украинских СМИ зависели от западных грантов, что станет критически заметно после трехмесячной заморозки американской помощи, и вызывает опасения из-за возможной монополизации медиапространства на Украине, заявила директор Института массовой информации Оксана Романюк.

    По словам Романюк, почти девять из десяти украинских средств массовой информации существовали за счет грантового финансирования, передает РИА «Новости».

    Она рассказала, что в первый год военного конфликта рекламный рынок в стране сократился на 92%, в частности, в сфере онлайн-медиа, и до сих пор не восстановился.

    Региональные медиа, по информации Романюк, получают доход от рекламы на уровне от трех до десяти процентов, что недостаточно для выживания. Такая ситуация может ослабить контроль над властями через СМИ и привести к монополизации медиапространства, предупреждает она.

    Романюк также выразила опасения, что ослабление украинских медиа может привести к попыткам захвата медиапространства, чтобы превратить медиа в инструмент влияния.

    Ранее США приостановили выплату зарплат украинским чиновникам по линии USAID. Агентство USAID приостановило выполнение всех проектов на Украине по указанию правительства.

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки их соответствия внешней политике Соединенных Штатов.

    Новый пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что команда Байдена тратила бюджет «как пьяные матросы», что вызвало необходимость пересмотра финансовой поддержки другим странам.

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    29 января 2025, 09:23 • Новости дня
    Русский двойник Леонардо Ди Каприо получил удостоверение ветерана СВО
    Русский двойник Леонардо Ди Каприо получил удостоверение ветерана СВО
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Роман Бурцев, известный как русский двойник Леонардо Ди Каприо, стал ветераном СВО, получив соответствующее удостоверение после возвращения с боевого задания.

    Известный в интернете как русский двойник Леонардо Ди Каприо получил удостоверение ветерана боевых действий на спецоперации, передает RT со ссылкой на Life.ru.

    Бурцев, который ранее участвовал в боевых действиях, отметил, что это событие стало для него очень приятным.

    Он также рассказал, что недавно вернулся с боевого задания, а удостоверение ему вручили в обычной обстановке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года Роман Бурцев, получивший известность благодаря сходству с актером Леонардо Ди Каприо, заключил контракт с Минобороны и отправился на службу в зону специальной военной операции на Украине.

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    28 января 2025, 21:17 • Новости дня
    Путин заявил о «почти нулевом» суверенитете Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине завершится через месяц-два, если Киев лишится вооружений и финансовой поддержки Запада. Он сказал, что в этом смысле у Украины «почти нулевой» суверенитет.

    Путин, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина, выразил уверенность в том, что конфликт на Украине может быстро закончиться при определенных условиях, передает ТАСС.

    «Они же не могут существовать, они месяц не просуществуют, если прекратятся деньги и, в широком смысле говоря, патроны. Все! Все закончится через месяц-полтора, два», – сказал он.

    «В этом смысле суверенитет Украины почти нулевой», – добавил президент.

    Ранее Путин указывал, что в данный момент переговоры с Украиной будут нелегитимными, поскольку в свое время Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, но с тех пор он перестал быть легитимным главой Украины из-за окончания конституционных сроков его пребывания у власти.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, после 20 мая 2024 года Зеленский в силу своей нелегитимности не может ничего подписывать, хотя сам он это не признает. При этом украинские власти сейчас умалчивают о решении собственного Конституционного суда от мая 2014 года о том, что президентский срок не может продлеваться.

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    29 января 2025, 07:33 • Новости дня
    ПВО России за ночь сбила 104 украинских беспилотника

    Минобороны: ПВО России за ночь сбила 104 украинских беспилотника

    Tекст: Александра Юдина

    Российские силы ПВО за ночь сбили 104 украинских беспилотника, перекрывая воздушные угрозы над девятью регионами, включая Курскую и Брянскую области, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что наибольшее количество беспилотников было сбито над Курской областью (47 единиц) и Брянской областью (27 единиц).

    Кроме того, были перехвачены 11 беспилотников над Смоленской областью, семь – над Тверской, четыре – над Белгородской, по три беспилотника – над Нижегородской и Калужской областями.

    По одному беспилотнику было сбито над Ростовской и Ленинградской областями.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в Смоленской области силы ПВО ликвидировали беспилотник, пытавшийся атаковать объект ядерной энергетики. Кроме того, на территории промышленного предприятия в Кстовской промзоне Нижегородской области произошло возгорание после падения обломков сбитого беспилотника.

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    29 января 2025, 00:09 • Новости дня
    Фицо пригрозил заблокировать в Евросовете помощь Украине
    Фицо пригрозил заблокировать в Евросовете помощь Украине
    @ Ton Molina/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Премьер Словакии Роберт Фицо заявил о намерении заблокировать финансовую помощь Украине в Евросовете, если Владимир Зеленский не возобновит транзит газа через украинскую территорию в Словакию.

    «Если Зеленский не начнет снова транзит газа через Украину – неважно, словацкий ли это газ или другой – и не пропустит газ до Словакии, я воспользуюсь своим правом и проголосую в Евросовете. И заблокирую финансовую помощь Украине как таковую», – приводит ТАСС слова Фицо.

    Ранее он поднимал вопрос о возможности отмены антироссийских санкций ЕС как меры воздействия на Украину для восстановления газового транзита. Эта тема также обсуждалась в контексте переговоров, которые ЕК намерена провести с Украиной по вопросу поставок газа в Европу с привлечением не только Словакии, но и Венгрии.

    Напомним, транзит российского газа через Украину был полностью остановлен 1 января из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение. Позднее Фицо и Еврокомиссия обсудили прекращение транзита газа через Украину без участия Киева.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Венгрия угрожает отменить санкции против Москвы, если Евросоюз не надавит на Украину по вопросу транзита российского газа. Словакия, которая еще больше пострадала от действий Киева, готова поддержать эту инициативу.


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    Тарифная война Трампа вышла боком самим Штатам

    Начатая Трампом восемь лет назад тарифная война не решила тех проблем, которые должна была решить. США не получили ожидаемых новых производств и рабочих мест. Наоборот, они получили кучу негативных последствий, тогда как пострадавшие страны завязали новые торговые альянсы и союзы. Если тарифы не сработали, зачем же Трамп снова угрожает ими? Подробности

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    Администрация Байдена планировала покушение на Путина руками украинцев

    Администрация Джо Байдена могла готовить покушение на Владимира Путина. Эксперты допускают, что американцы планировали осуществить преступный замысел руками украинских спецслужб. Отказаться же от покушения Вашингтон вынудило вскрытие этих планов российской разведкой. Но для чего Штатам потребовалась разработка столь шокирующей операции? Подробности

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    Как Советский Союз возродил из пепла столицу Польши

    Ровно 80 лет назад Советский Союз принял решение оказать помощь в воссоздании одного из самых красивых городов Европы, только что освобожденного Красной армией и до основания разрушенного гитлеровцами – Варшавы. Сегодня и польское, и европейское руководство об этом умалчивает. Каким оказался вклад СССР в возрождение польской столицы? Подробности

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    Трамп стал для Дании новым Гитлером

    Дания срочно увеличивает расходы на оборону и пытается заручиться поддержкой стран ЕС в защите от натиска Дональда Трампа. Для нового президента США контроль над Гренландией стал навязчивой идеей – и ему все равно, насколько услужливым союзником Копенгаген был прежде. За страхом и унижением датчан приятно наблюдать. Но есть нюанс. Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Украинцы дозрели до переговоров

      Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

    • Новый глава Пентагона – это сенсация

      С подачи президента США Дональда Трампа главой Пентагона все-таки стал Пит Хегсет, хотя это казалось невероятным. В прежние времена таких министров обороны в США быть не могло. Хегсета можно назвать ветераном и патриотом с хорошим образованием, но можно и иначе. Например, алкоголиком, бабником и неудачником.

    • «Война закончится, когда подешевеет нефть»

      Новый президент США Дональд Трамп считает, что военный конфликт вокруг Украины закончится, когда рухнут мировые цены на нефть. И он, Трамп, намерен цены на нефть обрушить. Как это связано с Украиной?

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    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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