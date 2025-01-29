Вопрос о военной победе над Россией, равно как и о возвращении утраченных территорий, ни на Украине, ни на трезвомыслящем Западе уже не стоит. А будущая политическая организация страны прямо увязана с тем, какую судьбу для Украины определят предстоящие переговоры США и России.4 комментария
ВСУ заминировали главный вентствол шахты «Покровское» под Красноармейском
Украинские войска заминировали главный вентствол шахты «Покровское» под Красноармейском
Вооруженные силы Украины заминировали главный вентиляционный ствол шахтоуправления «Покровское» в Донбассе, крупнейшего угольного предприятия в регионе, российские войска подошли вплотную к шахте, сообщили в российских силовых структурах.
Украинские войска заминировали главный вентиляционный ствол крупнейшего угольного предприятия – шахтоуправления «Покровское», находящегося к западу от Красноармейска. В российских силовых структурах сообщили о том, что к шахте вплотную подошли российские войска и на данный момент там ведутся активные боевые действия, передает ТАСС.
Силовики также отметили, что в районах сел Песчаное и Котлино были взорваны вентиляционные стволы под номерами один и два. В общей сложности добыча коксующегося угля на предприятии велась на трех вентстволах.
Ранее украинские войска подорвали крупнейшую шахту по добыче коксующегося угля в Красноармейске.
Компания Ахметова сократила добычу на фоне приближения российских войск и эвакуировала ключевой персонал вместе с их семьями.