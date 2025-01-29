ВСУ взорвали крупнейшую шахту по добыче коксующего угля в Красноармейске

В Красноармейске украинские войска взорвали шахту компании «Метинвест»

Tекст: Максим Попов

Украинские войска подорвали крупнейшую шахту по добыче коксующегося угля в Красноармейске, передает РИА «Новости». По словам военно-политического эксперта Яна Гагина, предприятие принадлежало компании «Метинвест» Рината Ахметова (входит в объединение, включенное в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Гагин отметил, что шахта обеспечивала углем металлургическую промышленность Украины и экспортировала продукцию за границу. «Украина, уничтожив эту шахту, лишилась единственного месторождения коксующегося угля», – заявил эксперт. Он добавил, что ВСУ назвали другую причину подрыва: предотвращение использования шахты российскими силами для наступления.

Гагин подчеркнул необходимость обследования шахты после освобождения Красноармейска. Он выразил надежду на возможность восстановления объекта и оценку остаточных ресурсов угля.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, компания Ахметова сократила добычу коксующегося угля в Красноармейске на фоне приближения к городу российских войск. В заявлении компании отмечалось, что ключевой персонал и члены их семей были эвакуированы. Комплекс у Покровска (украинское название Красноармейска) ранее производил около половины всего объема добычи угля «Метинвеста» на Украине. Шахтоуправление «Покровское» - единственное, на подконтрольной Киеву территории, где добывали коксующийся уголь.