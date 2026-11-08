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    Ольга Андреева Ольга Андреева Парад 7 ноября 1941 года вселил уверенность в Победе

    Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева На войне спасает быт

    Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия предлагает миру технологическую альтернативу

    Суверенитет в разумном понимании – это способность не остаться без критически важной технологии, когда внешние условия меняются, и возможность вести разговор с участниками мирового рынка на равных.

    2 комментария
    8 ноября 2026, 07:29 • Новости дня

    ВСУ перебросили элитные подразделения беспилотников в Харьковскую область

    ВСУ перебросили подразделения БПЛА «Птицы Мадяра» и «Ахиллес» под Харьков

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинское командование направило расчеты элитных подразделений беспилотников «Птицы Мадяра» и «Ахиллес» в Харьковскую область для наращивания ударов по российскому приграничью.

    Расчеты 414-й и 429-й отдельных бригад беспилотных систем Вооруженных сил Украины прибыли на харьковское направление для атак на приграничные регионы России, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    «Для наращивания интенсивности ударов по приграничью в Харьковскую область переброшены расчеты элитных подразделений БПЛА ВСУ, такие как 414-я отдельная бригада беспилотных систем «Птицы Мадяра“ и 429-я отдельная бригада беспилотных систем «Ахиллес»», – сообщил собеседник агентства.

    В силовых структурах добавили, что пункт временной дислокации одного из расчетов подразделения «Птицы Мадяра» уже уничтожен в результате точного удара по объектам в Харькове.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье расчеты противовоздушной обороны российской группировки войск «Север» уничтожили в Харьковской и Сумской областях 158 украинских беспилотников.

    В четверг расчеты ПВО сбили в этих же регионах 155 дронов украинской армии.

    В среду военнослужащие группировки войск «Север» ликвидировали в Харьковской области более 70 украинских беспилотников самолетного типа с помощью дронов-перехватчиков с искусственным интеллектом.

    7 ноября 2026, 14:47 • Новости дня
    Военкор Котенок показал кадры пробитого ракетой Южного моста в Киеве

    Военкор Котенок опубликовал фото пробитого ударом баллистики Южного моста в Киеве

    Военкор Котенок показал кадры пробитого ракетой Южного моста в Киеве
    @ Hennadii Minchenko/Ukrinform/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал кадры пробитого ракетой Южного моста в Киеве после атаки Вооруженных сил России.

    На фотографии, опубликованной в Telegram-канале, зафиксировано сквозное пробитие фрагмента полотна моста, ставшее результатом детонации боевой части ракеты. «Непогано. Треба ещё», – написал Юрий Котенок.

    Военный корреспондент Александр Коц уточнил, что на снимке изображен именно Южный мост. «Просвет опор у Северного моста круглый, а у южного в виде стрелки. Снимок сделан снизу, с берега, из-под Южного моста», – объяснил он.

    Центральный короб конструкции, по которому двигаются поезда метро, оказался пробит насквозь. Нижняя плита сооружения выпала, а арматура свисает вниз. Журналист добавил, что мост получил повреждения от удара баллистической ракеты в ночь на 27 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее мэр Киева Виталий Кличко опубликовал фотографии серьезных повреждений Южного моста через Днепр.

    Также Министерство обороны сообщило о поражении объекта в украинской столице.

    Кроме того, военный эксперт Юрий Кнутов назвал повреждение вантов переправы причиной резкого ограничения движения транспорта.

    Комментарии (16)
    7 ноября 2026, 19:02 • Новости дня
    Боевики «Айдара» выдвинули ультиматум Драпатому

    Боевики «Айдара» потребовали от главкома ВСУ Драпатого назначить их командира

    Tекст: Вера Басилая

    Боевики украинского полка «Айдар» (признан террористическим, запрещен в России) направили главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому ультимативный список кандидатов на должность командира их подразделения, сообщили в российских силовых структурах.

    Боевики 24-го отдельного штурмового полка «Айдар» передали главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому ультимативный список претендентов на пост командира подразделения, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

    По данным силовиков, боевики полка подчеркнули, что не примут нового руководителя, если он лоялен главкому и не имеет отношения к их формированию. Конфликт начался после того, как руководство сняло с должности прежнего командира полка Александра Коваленко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе депутат Рады Анна Скороход заявила об организации главнокомандующим украинской армией Михаилом Драпатым продажи командных назначений в ВСУ.

    В августе главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый уволил сразу шесть украинских генералов.

    Командующий 8-м корпусом десантно-штурмовых войск ВСУ бригадный генерал Дмитрий Волошин саботировал приказ главкома ВСУ и не поехал в Сумы из Киева.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    7 ноября 2026, 15:10 • Новости дня
    Медведев с иронией прокомментировал планы жителей Киева строить уличные туалеты

    Медведев иронично прокомментировал планы жителей Киева строить уличные туалеты

    Медведев с иронией прокомментировал планы жителей Киева строить уличные туалеты
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев иронично прокомментировал планы жителей Киева возродить уличные туалеты из-за коллапса энергосистемы.

    Медведев отреагировал на заявления из Киева о необходимости уличных туалетов.

    «С учётом коллапса энергосистемы киевляне задумались о том, чтобы возродить уличные сортиры. Нет света, значит, скоро выйдет из строя канализация. Помнится, кто-то из хохлобандеровцев нёс пургу, что русские воруют унитазы из прекрасных украинских квартир и домов. Жизнь переменчива…», – сообщил Дмитрий Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава Деснянского района Киева Максим Бахматов заявил о необходимости оборудовать уличные туалеты из-за отсутствия воды и электроснабжения.

    Эксперт в энергетике Алексей Анпилогов предупредил о риске возвращения крупных украинских городов к бытовым условиям прошлого из-за остановки работы энергосистемы.


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    7 ноября 2026, 17:54 • Новости дня
    МИД: Европейцам за столом переговоров по Украине делать нечего
    МИД: Европейцам за столом переговоров по Украине делать нечего
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что западные государства продолжают раскручивать спираль эскалации, а Лондон и Париж стремятся разместить на Украине многонациональные силы для противостояния с Москвой, что говорит, что европейцам на переговорах делать нечего.

    По словам Захаровой, западные государства по-прежнему отказываются учитывать интересы безопасности Москвы и продолжают раскручивать спираль эскалации.

    «Следует осознавать, что ответственность за данную эскалацию целиком и полностью ляжет на тех, кто генерирует все новые военные авантюры против России, безуспешно пытаясь добиться «стратегического поражения» нашей страны. Этим планам не суждено сбыться. Все поставленные российским руководством в рамках СВО цели и задачи будут выполнены», – заявила официальный представитель министерства Мария Захарова, комментируя учения «коалиции желающих».

    Дипломат добавила, что Лондон и Париж стремятся сохранить плацдарм для противостояния с Москвой посредством размещения на территории Украины многонациональных сил, сообщается на сайте МИД.

    «Символично также и то, что данные учения стартуют накануне возобновления в Абу-Даби консультаций по урегулированию конфликта в формате Россия-США-Украина. Это в очередной раз подтверждает, что европейцам за столом переговоров делать нечего», – отметила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу официальный представитель МИД Мария Захарова назвала законными целями любые войсковые подразделения на Украине.

    Во вторник европейские страны из так называемой коалиции желающих запланировали военные учения в Польше для отработки ввода войск на Украину.

    В МИД назвали иностранные подразделения на украинской территории законными военными целями.

    Комментарии (24)
    7 ноября 2026, 09:10 • Новости дня
    Кличко сообщил о повреждении Северного моста в Киеве

    Мэр Киева Кличко сообщил о повреждении Северного моста и закрытии движения

    Кличко сообщил о повреждении Северного моста в Киеве
    @ IMAGO/Agentur Wehnert/M.Gr.nzd.r, Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил о повреждении Северного моста в украинской столице в результате атаки и полном закрытии движения по нему.

    Движение транспорта по Северному мосту в украинской столице перекрыто в обе стороны из-за полученных объектом повреждений, передает RT.

    «В результате атаки… поврежден Северный мост», – заявил мэр города Виталий Кличко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о критических проблемах с обеспечением города электричеством, водоснабжением и отоплением.

    В пятницу ВС России нанесли массированный и 11 групповых ударов по предприятиям военной промышленности Украины и объектам энергетической инфраструктуры.

    Ранее начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заявил о продолжении ударов российских войск по украинской инфраструктуре.

    Комментарии (6)
    7 ноября 2026, 20:10 • Новости дня
    Захарова сравнила со сказкой штраф Буданову за русский язык

    Захарова: Штраф Буданову за русский язык напоминает сказку Кэрролла

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что штраф главе офиса Владимира Зеленского Кириллу Буданову (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) за использование русского языка по уровню абсурда напоминает сказку «Алиса в стране чудес».

    «Мне кажется, уже накопилось на продолжение «Алисы в стране чудес» и «Алисы в зазеркалье». Третью книгу можно было назвать «Алиса на Банковой». Причем ничего и придумывать не надо – пиши с натуры», – сообщила Захарова в Telegram.

    Ранее языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская заявила о необходимости оштрафовать Буданова за использование русского языка при посещении Киевской области.

    Буданов признал правонарушение и согласился оплатить штраф, а Ивановская назвала этот случай доказательством работоспособности языкового законодательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу уполномоченный Украины по языковым вопросам Елена Ивановская сообщила о наложении штрафа на Буданова за публичное общение на русском языке.

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    7 ноября 2026, 09:22 • Новости дня
    Российские военные ударили по заводу им. Королева и Трипольской ТЭС под Киевом

    Минобороны: ВС России ударили по заводу им. Королева и Трипольской ТЭС

    Российские военные ударили по заводу им. Королева и Трипольской ТЭС под Киевом
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса, энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве и области, сообщило Минобороны.

    «В городе Киеве поражены: автодорожный мост Северный, обеспечивающий переброску вооружения, военной и специальной техники для ВСУ; промышленное предприятие (ООО «Меридиан» им. С. П. Королева), производящее оперативно-тактические и крылатые ракеты «Фламинго», – передает ведомство в соцсетях.

    В Киевской области были поражены тепловая электростанция Трипольская мощностью 1800 МВт, электроподстанция Киевская и производственное предприятие Бровары, выпускающее компоненты ракетного топлива.

    Также в Житомирской области ударили по электроподстанции 330 кВ/

    А в Черном море юго-восточнее Одессы был поражен сухогруз, доставлявший на Украину военное имущество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Министерство обороны сообщило о поражении двух сухогрузов с военными грузами для украинской армии.

    Также склады с вооружением и Трипольская ТЭС получили повреждения.

    Кроме того, Минобороны сообщило об ударе беспилотников бригады «Варяг» по Северному мосту в Киеве.

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    7 ноября 2026, 09:07 • Новости дня
    Российские разведчики без выстрелов взяли в плен военных ВСУ под Харьковом

    Разведгруппа войск «Север» взяла в плен бойцов ВСУ без единого выстрела

    Российские разведчики без выстрелов взяли в плен военных ВСУ под Харьковом
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Разведчики 11-го армейского корпуса проникли ночью в блиндаж Вооруженных сил Украины в Харьковской области и убедили находившихся там военнослужащих сдаться без применения оружия.

    Бойцы группировки войск «Север» заметили противника в зарослях по шевронам на форме и решили действовать нестандартно, пишет РИА «Новости».

    «Решили: пойдем поздороваемся. Пришли, поздоровались и в результате взяли их в плен и привели. Не всегда нужно применять оружие, можно решить все без него, главное – дать себе время подумать», – рассказал разведчик с позывным Женьшень.

    Он добавил, что на передовой многие задачи решаются благодаря скрытности. Боец привел пример, когда разведчикам удалось затаиться в семи метрах от отступающей группы ВСУ, отследить ее маршрут до пункта временной дислокации и передать координаты артиллерии для последующей зачистки укрепрайона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник командир штурмового отряда группировки войск «Север» с позывным Фил сообщил о массовой лжи пленных украинских военнослужащих в Харьковской области про принудительную мобилизацию.

    Ранее командование Государственной пограничной службы Украины начало перебрасывать офицерский состав на передовую для предотвращения сдачи солдат в плен.

    Также украинские военнослужащие сдались в плен в Аннополье после ударов российских реактивных пехотных огнеметов «Шмель».

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    7 ноября 2026, 17:12 • Новости дня
    МИД назвал законными целями любые войсковые подразделения на Украине

    МИД: Любые войсковые подразделения на Украине станут законной целью ВС России

    МИД назвал законными целями любые войсковые подразделения на Украине
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные будут рассматривать любые войсковые подразделения на Украине как законные цели, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Это в очередной раз подтверждает, что европейцам за столом переговоров делать нечего», – заявила Захарова в связи с первыми учениями «многонациональных сил для Украины», проводимыми в рамках «коалиции желающих».

    На Западе по-прежнему отказываются учитывать российские озабоченности в сфере безопасности и «продолжают раскручивать спираль эскалации», говорится в комментарии. При этом Париж и Лондон рассчитывают через размещение «многонациональных сил» сохранить плацдарм для противостояния с Россией и нанесения ей стратегического поражения, следует из сообщения на сайте МИД.

    Развертывание на Украине любых иностранных контингентов неприемлемо, так как оно де-факто будет означать военную интервенцию и проецирование дополнительных угроз. Ответственность за последствия эскалации ляжет на тех, кто пытается добиться поражения России.

    Все поставленные в рамках СВО задачи будут выполнены. При этом символично, что учения стартуют накануне возобновления в Абу-Даби консультаций по урегулированию конфликта в формате Россия – США – Украина, что подтверждает отсутствие места для европейцев за столом переговоров, добавила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о необходимости полного достижения целей и задач специальной военной операции на Украине.

    Во вторник европейские страны из так называемой коалиции желающих запланировали военные учения в Польше для отработки ввода войск на Украину.

    В МИД назвали иностранные подразделения на украинской территории законными военными целями.

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    7 ноября 2026, 21:49 • Новости дня
    Рютте пообещал напиться вдрызг после завершения конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о намерении отпраздновать окончание конфликта на Украине совместным распитием алкоголя с Владимиром Зеленским.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал о планах отпраздновать завершение украинского конфликта, передает РИА «Новости».

    «Мы напьемся вдрызг где-нибудь в швейцарских Альпах. Сядем на вершине и будем пить до потери сознания. Таков наш план», – заявил политик в эфире телепередачи Pauw & De Wit.

    Рютте также пошутил, что пообещал принести на такую встречу красное вино.

    В октябре Владимир Зеленский сообщил о согласии на сделку с Москвой в случае заморозки конфликта по текущей линии фронта при условии сохранения контроля над 75% территории страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель сочла слова генерального секретаря НАТО о российских территориях разрушением иллюзий относительно конфликта.

    В пятницу Марк Рютте назвал маловероятным возврат Украиной утраченных территорий по итогам конфликта с Россией.

    Во вторник Владимир Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией по урегулированию ситуации.

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    7 ноября 2026, 17:59 • Новости дня
    ВС России поразили электроподстанцию под Киевом и судно с военным грузом

    Минобороны: Российские военные поразили электроподстанцию под Киевом и сухогруз

    ВС России поразили электроподстанцию под Киевом и судно с военным грузом
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Российские беспилотники нанесли удары по электроподстанции в районе населенного пункта Новые Петровцы Киевской области и сухогрузу с военными грузами в Черном море, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы России поразили в районе населенного пункта Ирпень в Киевской области бензовозы на стоянке, задействованные для доставки горючего подразделениям ВСУ, сообщает Минобороны.

    Кроме того, в районе населенного пункта Новые Петровцы поражена электроподстанция Северная 330 кВ, обеспечивавшая электроэнергией предприятия военной промышленности Украины.

    В акватории Черного моря восточнее Одессы поражено судно типа «сухогруз», доставлявшее на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам военно-промышленного комплекса, энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве и области.

    В четверг Вооруженные силы России в результате удара беспилотными аппаратами в Черном море поразили сухогруз с военными грузами для украинской армии.

    В среду российские военные нанесли удар беспилотниками по сухогрузу в порту Одессы.

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    7 ноября 2026, 17:01 • Новости дня
    Украинку выдворили из Словакии за угрозу взорвать концерт Лободы

    Уроженку Украины выслали из Словакии за угрозу взорвать концерт Светланы Лободы

    Украинку выдворили из Словакии за угрозу взорвать концерт Лободы
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Словакии гражданку Украины задержали и выдворили из страны после того, как она пригрозила устроить взрыв на концерте певицы Светланы Лободы из-за фальшивого билета.

    Гражданка Украины Алена М. получила запрет на въезд в Словакию на два года после угроз устроить взрыв на выступлении певицы Светланы Лободы в городе Кошице. Женщина приехала на концерт с подругами, однако на входе в спорткомплекс Steel Arena узнала, что подаренный ей билет является подделкой, передает Ura.ru со ссылкой на Mash.

    Употребив виски в одном из ближайших баров, украинка позвонила в полицию. На смеси украинского и итальянского языков она пообещала взорвать артистку вместе с шоу. Прибывшие на место экстренные службы и пиротехники осмотрели арену, но никаких взрывных устройств или опасных предметов не нашли. Само выступление Лободы к этому моменту уже завершилось.

    Нарушительницу оперативно задержали, ей грозило лишение свободы на срок до пяти лет. В ходе разбирательства женщина раскаялась и полностью признала вину. В итоге власти Словакии выдворили ее из страны и отправили в Италию, где она легально проживает и работает последние четыре с половиной года.

    В прошлом году инцидент с потасовкой фанаток произошел перед началом выступления Светланы Лободы в Кишиневе. Полиция задержала 20 человек в результате беспорядков из-за сообщения о минировании концерта блогера Ивана Золочевского в Сочи.

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    7 ноября 2026, 10:57 • Новости дня
    Писториус раскритиковал подход США к разрешению конфликта на Украине

    Писториус потребовал включить Европу в переговоры по Украине

    Писториус раскритиковал подход США к разрешению конфликта на Украине
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Германии Борис Писториус выразил недовольство методами президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса и потребовал участия Европы в мирных переговорах.

    Министр обороны Германии раскритиковал действия американского лидера по разрешению конфликта на Украине и потребовал предоставить Европе место за столом переговоров, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал n-tv.

    «События последних нескольких месяцев не дают оснований надеяться, что подход Трампа быстро приведет к прекращению огня или даже к миру», – заявил Писториус.

    Накануне Трамп сообщил о прогрессе в работе по урегулированию конфликта. По словам главы Белого дома, Москва и Киев обоюдно выражают стремление к разрешению кризиса.

    Трехсторонние консультации с участием делегаций России, Украины и США пройдут в Абу-Даби 10 и 11 ноября в закрытом формате. Встреча будет посвящена гарантиям безопасности сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности о предстоящих переговорах по украинскому урегулированию в ОАЭ.

    В среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Ранее Писториус заявил о вступлении украинского конфликта в решающую фазу.

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    7 ноября 2026, 20:31 • Новости дня
    Силы ПВО перехватили за день 28 беспилотников над четырьмя регионами

    Силы ПВО уничтожили за день 28 украинских дронов над четырьмя регионами

    Tекст: Вера Басилая

    Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за день перехватили и уничтожили 28 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами России, сообщило Министерство обороны.

    Дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областей в период с 8:00 до 20:00 мск, сообщает Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу дежурные средства ПВО перехватили 411 украинских беспилотников над регионами России.

    В пятницу системы ПВО уничтожили более 15 дронов при отражении атаки на Ростовскую область.

    В четверг российские силы сбили 35 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями семи регионов.

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    7 ноября 2026, 14:36 • Новости дня
    Мирошник: Зеленский впал в истерику из-за тайной пыточной под Киевом

    В МИД заявили об истерике Зеленского после обнаружения пыточной на Украине

    Мирошник: Зеленский впал в истерику из-за тайной пыточной под Киевом
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Владимир Зеленский испугался распространения информации о тайной пыточной под Киевом и впал в истерику.

    Владимир Зеленский прикладывает максимум усилий, чтобы оперативно замять ситуацию с обнаружением секретной тюрьмы, передает РИА «Новости».

    «То, что на малозначительный инцидент уже через несколько часов оперативно приехал командующий нацгвардией и руководство офиса президента, доказывает: они прибыли туда по прямому указанию Зеленского. У Зеленского реально была истерика», – сказал Мирошник.

    По словам дипломата, глава киевского режима опасается огласки, способной опорочить Украину на фоне обсуждения новых траншей и поставок западного оружия. Мирошник выразил уверенность, что Зеленский прекрасно знает о существовании механизмов принуждения, но публично никогда в этом не признается.

    В настоящее время Служба безопасности Украины разыскивает местных жителей, участвовавших в протесте у здания пыточной. Кроме того, медика, прибывшую к месту инцидента, отправили под суд, резюмировал посол.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу обнаружение пыточной тюрьмы под Киевом вызвало громкий скандал на Украине.

    Во вторник посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал бунт общественности из-за существования тайных тюрем ожидаемым.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о множестве подобных неофициальных объектов на украинской территории.

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