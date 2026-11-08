ВСУ перебросили подразделения БПЛА «Птицы Мадяра» и «Ахиллес» под Харьков

Tекст: Денис Тельманов

Расчеты 414-й и 429-й отдельных бригад беспилотных систем Вооруженных сил Украины прибыли на харьковское направление для атак на приграничные регионы России, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Для наращивания интенсивности ударов по приграничью в Харьковскую область переброшены расчеты элитных подразделений БПЛА ВСУ, такие как 414-я отдельная бригада беспилотных систем «Птицы Мадяра“ и 429-я отдельная бригада беспилотных систем «Ахиллес»», – сообщил собеседник агентства.

В силовых структурах добавили, что пункт временной дислокации одного из расчетов подразделения «Птицы Мадяра» уже уничтожен в результате точного удара по объектам в Харькове.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье расчеты противовоздушной обороны российской группировки войск «Север» уничтожили в Харьковской и Сумской областях 158 украинских беспилотников.

В четверг расчеты ПВО сбили в этих же регионах 155 дронов украинской армии.

В среду военнослужащие группировки войск «Север» ликвидировали в Харьковской области более 70 украинских беспилотников самолетного типа с помощью дронов-перехватчиков с искусственным интеллектом.