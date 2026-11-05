Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.0 комментариев
ПВО группировки «Север» сбила более 150 летевших к приграничью дронов ВСУ
ПВО «Севера» уничтожила 155 дронов над Харьковской и Сумской областями
За ночь расчеты противовоздушной обороны группировки войск «Север» уничтожили в Харьковской и Сумской областях 155 беспилотников украинской армии, направлявшихся в сторону российских приграничных регионов.
Российские радиолокационные станции обнаружили пролет 155 украинских беспилотников, направлявшихся в сторону приграничных районов России.
Координаты целей немедленно передали расположенным по маршруту расчетам противовоздушной обороны, цитирует сообщение группировки ТАСС.
В результате боевой работы зенитчики поразили все обнаруженные аппараты противника в воздушном пространстве Харьковской и Сумской областей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу военные сообщили об уничтожении более 30 артиллерийских орудий и бронемашин ВСУ в Харьковской области.
В пятницу российские расчеты противовоздушной обороны уничтожили 463 украинских беспилотника в Харьковской и Сумской областях.
Расчеты ударных беспилотников «Молния-2» группировки войск «Север» применили новую тактику двойного удара для поражения техники украинской армии.