Евросоюз вчетверо снизил охват программ интеграции мигрантов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Объем средств, выделенных в рамках фонда AMIF (Фонд убежища, миграции и интеграции) на интеграцию прибывающих в Европу людей, увеличился вдвое по сравнению с прошлым периодом и достиг 1,96 млрд евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на доклад Европейской счетной палаты.

При этом управляющие органы прогнозируют падение числа участников мероприятий во всех государствах объединения с 9,7 млн человек на конец 2022 года до 2,5 млн к 2029 году. Программы смогут охватить лишь около 8% от общей численности граждан третьих стран, которая к началу 2025 года составит почти 30,6 млн человек.

Фонд AMIF финансирует языковые курсы, образовательные мероприятия, консультации и профессиональную ориентацию. Ранее европейские издания обращали внимание на трудности с финансированием подобных программ, в частности на ограничение доступа к добровольным интеграционным курсам в Германии из-за нехватки бюджета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце председатель Европейской счетной палаты Тони Мерфи предупредил о риске мошенничества из-за спешки с выплатой средств из фонда восстановления Евросоюза.

Агентство Евросоюза по основным правам сообщило об угрозе соблюдению прав человека на внешних границах объединения из-за внезапного прибытия десятков тысяч мигрантов в испанскую Сеуту.

Европейский союз запланировал строительство своего первого зарубежного депортационного лагеря для нелегальных мигрантов на территории Руанды.