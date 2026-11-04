По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.4 комментария
ЕК назвала Евросоюз главным спонсором Украины
ЕК: Евросоюз стал главным спонсором Украины с начала спецоперации
Евросоюз с начала специальной военной операции стал главным спонсором Украины, выделив ей 231,5 млрд евро, заявила Европейская комиссия.
Еврокомиссия сделала заявление по итогам встречи в Брюсселе, в которой участвовали технические делегации НАТО, США, Британии, Германии, Франции, Украины и Всемирного банка, передает ТАСС.
«Как самый крупный спонсор Украины, ЕС уже предоставил ей 231,5 млрд евро» с начала специальной военной операции, отметили в заявлении Еврокомиссии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Брюссель рассчитывал привлечь дополнительные средства от Канады, Британии, Японии и Норвегии для покрытия финансовых потребностей Киева.
В прошлую пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Канады Марк Карни сообщили о выделении Оттавой 500 млн евро на финансирование Украины в 2027 году.
В октябре союзники Украины, не входящие в Евросоюз, запланировали выделить на поддержку Киева в 2027 году лишь 4 млрд евро.