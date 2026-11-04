Tекст: Вера Басилая

Мема подчеркнул, что Брюссель не может навязывать свои требования, поскольку в данный момент у него нет статуса участника переговорного процесса, пишет ТАСС.

«Для начала, дорогая Каллас, вам нужно его получить, затем вежливо выслушать, что вам скажет Россия, а когда придет ваша очередь, спросить, какое, по вашему мнению, предложение было бы хорошим», – написал политик в соцсети X, обращаясь к главе европейской дипломатии Кае Каллас.

Ранее Каллас выразила надежду, что представители Демократической партии в Конгрессе США обеспечат дальнейшую поддержку Киева.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие представителей европейских стран в переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил о проведении рабочих переговоров между Москвой и Киевом при посредничестве Вашингтона.

Песков заявил о сохранении полномочий помощника президента Владимира Мединского как руководителя российской делегации на переговорах.