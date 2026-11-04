По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.4 комментария
Финский политик Мема посоветовал ЕС получить место на переговорах с Россией
Европейскому союзу необходимо сначала получить место за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта, прежде чем диктовать свои условия, заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
Мема подчеркнул, что Брюссель не может навязывать свои требования, поскольку в данный момент у него нет статуса участника переговорного процесса, пишет ТАСС.
«Для начала, дорогая Каллас, вам нужно его получить, затем вежливо выслушать, что вам скажет Россия, а когда придет ваша очередь, спросить, какое, по вашему мнению, предложение было бы хорошим», – написал политик в соцсети X, обращаясь к главе европейской дипломатии Кае Каллас.
Ранее Каллас выразила надежду, что представители Демократической партии в Конгрессе США обеспечат дальнейшую поддержку Киева.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие представителей европейских стран в переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил о проведении рабочих переговоров между Москвой и Киевом при посредничестве Вашингтона.
Песков заявил о сохранении полномочий помощника президента Владимира Мединского как руководителя российской делегации на переговорах.