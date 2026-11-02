  • Новость часаПосле отъезда Буданова из «пыточной» «Азова» неизвестные напали на митингующих
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    В США прощупывают путь российскому газу в Европу
    На Украине признали деградацию энергетики в результате ударов ВС России
    Польша начала спецоперацию на границе с Россией якобы из-за угрозы диверсий
    Стала известна участница конкурса «Мисс Вселенная» от России
    NYT: Путин сорвал попытки Запада изолировать Россию
    Путин обязал дата-центры зарезервировать 10% мощностей для важнейших ресурсов
    Путин увеличил штатную численность МЧС
    Под Киевом произошла потасовка возле неофициальной тюрьмы Нацгвардии Украины
    Срок пребывания в России по электронной визе предложили продлить до 45 суток
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Путин изменил мировой расклад

    Еще пять лет назад США и Европа пытались говорить с Россией исключительно с позиции силы. Однако ситуация на фронте и растущее влияние России в мире заставили их вести себя более прилично. Расколы и разногласия возникли уже на самом коллективном Западе.

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    Олег Хавич Олег Хавич Президента Польши превратили в «мальчика для битья»

    Почему президент Польши Кароль Навроцкий проиграл битву за Конституционный суд – последний орган власти, до сих пор не подконтрольный премьеру страны Дональду Туску.

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    Оксана Синявская Оксана Синявская Унижение в школе толкнуло людей на протесты в Европе

    Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. А чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.

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    2 ноября 2026, 23:38 • Новости дня

    Неофициальную тюрьму под Киевом создал «Азов»

    Украинские СМИ: Неофициальную тюрьму под Киевом устроил «Азов»

    Tекст: Антон Антонов

    Неофициальную тюрьму для военных в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области Украины создал первый корпус национальной гвардии «Азов*» (запрещенная в России террористическая организация), пишет «Страна.ua».

    «Неофициальную тюрьму в Петропавловской Борщаговке устроил 1-й корпус национальной гвардии «Азов*» (запрещенная в России террористическая организация)», – пишет издание со ссылкой на сообщение самого корпуса.

    В этом доме удерживали в том числе военнослужащих, самовольно покинувших свои части, передает РИА «Новости».

    В корпусе сообщили, что четверо военнослужащих, задержанных после совершения дисциплинарных проступков, получили травмы и были направлены в госпиталь для обследования. При этом заявили, что факт применения насильственных действий еще только предстоит установить.

    К дому прибыл глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов** (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Во время посещения с группой протестующих здания, в нем обнаружили избитого 14-летнего подростка.

    Комментируя ситуацию, Буданов признал, что на Украине «таких зданий много». Он добавил, что с вопросом о том, почему все эти здания существуют, власти будут «подробно разбираться с завтрашнего дня».

    Чуть позже беспорядки у здания вновь активизировались, силовики применили слезоточивый газ, протестующие пытались порваться к автобусу с людьми, которых силовики вывели из здания, и разгромили полицейский автомобиль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петропавловской Борщаговке люди собрались у частного дома, служившего неофициальной тюрьмой Нацгвардии Украины для насильственного удержания нескольких десятков мужчин.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    ** Внесен в список террористов и экстремистов в РФ

    2 ноября 2026, 12:59 • Новости дня
    Кремль исключил возможность транзита российского газа через Украину
    Кремль исключил возможность транзита российского газа через Украину
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что текущая ситуация на земле не позволяет реализовать планы по возобновлению поставок газа в Европу через территорию Украины.

    «Пока вряд ли об этом можно говорить. Собственно, положение дел на земле более чем красноречиво свидетельствует о невозможности реализации таких планов на данный момент», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американские СМИ сообщили об инициативе спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера возобновить транзит российского газа в европейские страны через украинскую территорию.

    Экономист Игорь Юшков назвал условия продажи топлива главным прагматичным вопросом для России в данной ситуации.

    На прошлой неделе официальный представитель Европейской комиссии Паула Пиньо не стала исключать последующего возобновления поставок российского газа после завершения конфликта.

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    2 ноября 2026, 12:10 • Новости дня
    Эксперт назвал три преграды для транзита газа через Украину

    Эксперт Юшков: Вытеснение российского газа из Европы – стратегическая задача США

    Эксперт назвал три преграды для транзита газа через Украину
    @ Danil Shamkin/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Предложение США возобновить поставки российского газа в Европу через Украину натыкается на ряд препятствий. Среди них позиция ЕС, завышенные финансовые ожидания Украины и внутренние противоречия в стратегии самих Штатов. Для России главный вопрос остается сугубо прагматичным: на каких именно условиях придется продавать газ, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «Штаты не заинтересованы в поставках газа из РФ в Европу вне зависимости от маршрута или формы поставок. Это обусловлено конкуренцией России и США на глобальном энергетическом рынке. Вашингтон еще до 2022 года последовательно вытеснял российских поставщиков с европейского рынка», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Он напомнил, что в 2019 году Штаты ввели санкции против оператора Nord Stream 2 AG. Санкционный режим предусматривал запрет на финансирование и достройку «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». Последний проект к тому моменту находился практически на завершающей стадии, поэтому ограничения почти не повлияли на его реализацию. «Повторю, вытеснение России с европейского газового рынка остается стратегической задачей и ключевым интересом Америки», – добавил собеседник.

    По его мнению, предложение США о восстановлении транзита российского газа через Украину стоит рассматривать как элемент переговорного процесса и один из возможных компромиссных вариантов. «Россия в рамках переговоров поднимает вопрос об обратной интеграции в мировую экономику – в том числе в глобальную энергетическую систему. Это подразумевает возвращение на европейский рынок», – рассуждает Юшков.

    Украина в свою очередь выдвигает требования о выплатах, продолжил аналитик. «Ключевая причина, почему Киев не идет на урегулирование конфликта, связана с финансовой моделью: сейчас страна стабильно получает внешнее финансирование, но в случае прекращения боевых действий возникнет вопрос о целесообразности дальнейшей поддержки. В связи с этим власти настаивают на гарантированных долгосрочных механизмах получения денег», – уточнил эксперт.

    Штаты видят решение в возобновлении поставок газа в Европу через Украину. «В таком случае будут учтены интересы обеих сторон: Россия сможет в полной мере вернуться в мировую экономическую и энергетическую систему, а Украина получит устойчивый источник финансирования», – описал спикер. Однако у американской инициативы есть ряд нюансов.

    Первый – позиция европейских стран. «ЕС постоянно выступает с заявлениями, что даже после завершения украинского конфликта не планирует возвращаться к закупкам российского газа», – напомнил Юшков. В качестве возможной лазейки США предлагают создать посредника для поставок энергоресурсов – структуру либо полностью подконтрольную Америке, либо с американским участием и контрольным пакетом.

    «По всей видимости, такая организация сможет закупать сырье у того же Газпрома по более низкой цене и реализовывать его дороже. Для европейских стран такая схема решает сразу несколько задач: обеспечивает дополнительные объемы газа, способствует снижению цен на рынке и одновременно позволяет сохранить политическое лицо. Формально Европа будет платить не России, а посреднической структуре с американским участием», – детализировал экономист.

    Однако, оговорился аналитик, подобная модель все равно может восприниматься как уступка: «Несмотря на формальное дистанцирование от поставок из России, по сути, речь идет о закупках газа российского происхождения».

    Второй нюанс – противоречие предлагаемой схемы стратегическим интересам самих США. «Хотя отдельные американские компании и бизнесмены смогут извлечь прибыль из такой модели, возобновление транзита российского газа в Европу идет вразрез с долгосрочным курсом Вашингтона по вытеснению энергоресурсов РФ с европейского рынка», – считает эксперт.

    Третий аспект касается позиции украинской стороны в финансовой плоскости. «Доходов от транзита газа для Украины будет явно недостаточно по сравнению с текущим объемом получаемой помощи», – прогнозирует Юшков.

    Что касается выгоды для России, то она зависит от условий сделки. «С одной стороны, возобновление поставок позволит нарастить добычу газа, а значит, увеличить поступления в бюджет за счет налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). С другой стороны, если газ придется продавать по заниженной цене на границе с Украиной, это может привести к насыщению европейского рынка и снижению цен, что нивелирует экономический эффект. Поэтому ключевым фактором остается конкретный набор условий, предлагаемых американской или европейской стороной», – заключил Юшков.

    Ранее стало известно, что США добиваются возобновления поставок российского газа в Европу через территорию Украины. Как сообщает The Wall Street Journal, идея была выдвинута американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в ходе поездок в Москву и Киев в сентябре.

    По информации издания, инициатива предусматривает продажу газа из России через американского посредника в обход европейских санкций. Согласно одному из предложений, выручка от продаж в Европе будет размещаться на депозитном счете в юрисдикции третьей стороны.

    США также рассматривают возможное возобновление работы «Северного потока». Однако, как отмечает WSJ, идея сталкивается с сопротивлением в европейских столицах. ЕС ранее утвердил поэтапный отказ от российского газа. Переходный период для долгосрочных контрактов на поставки СПГ заканчивается 1 января 2027 года, для трубопроводного газа – 30 сентября 2027 года.

    На этом фоне еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявлял, что разрыв энергетических связей Европейского союза с Россией завершен. Основными поставщиками энергоресурсов для европейских стран сейчас выступают Норвегия и США. «Нам пришлось вложиться в диверсификацию – прежде всего поставок природного газа, и это нам помогает», – сказал Домбровскис.

    Один из высокопоставленных собеседников WSJ сравнил американское предложение с уступками Невилла Чемберлена за счет Чехословакии. Тем не менее Штаты рассчитывают, что из-за резкого роста цен на энергоносители и низких запасов в хранилищах позиция европейцев может смягчиться, говорится в материале.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    2 ноября 2026, 08:13 • Новости дня
    США предложили восстановить транзит российского газа через Украину

    WSJ: США предложили план возобновления транзита российского газа через Украину

    США предложили восстановить транзит российского газа через Украину
    @ Str/ZUMAPRESS/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер инициировали скорейшее возобновление транзита российского газа в европейские страны через украинскую территорию для подготовки к энергетическому перемирию, пишут американские СМИ.

    Продажа энергоносителей пойдет через американского посредника, что позволит обойти европейские санкции и создать выгодные условия для инвесторов из США, передает RT со ссылкой на Wall Street Journal.

    Белый дом рассчитывает достичь всеобъемлющего соглашения о прекращении ударов по энергообъектам. Этот шаг необходим для подготовки трехсторонних переговоров, запланированных на ноябрь в Абу-Даби. Вашингтон также рассматривает возможность возобновления работы газопровода «Северный поток» в качестве элемента более масштабной сделки.

    «Любые экономические договоренности станут частью комплексного мирного соглашения», – заявил высокопоставленный американский чиновник. По его словам, ошибка бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель заключалась в продвижении проекта без предварительного договора с Москвой в сфере безопасности.

    В Европе проявили интерес к инициативе из-за перспективы снижения цен на газ. Изменить позицию европейцам станет проще в случае одобрения Киевом продажи ресурса в рамках прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель Европейской комиссии Паула Пиньо допустила возобновление поставок российского газа после завершения конфликта на Украине.

    В прошлом месяце администрация президента США рассмотрела идею включения европейского импорта российского природного газа в план урегулирования.

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    2 ноября 2026, 09:52 • Новости дня
    ФСБ предотвратила теракт с заминированными FPV-очками в зоне СВО

    ФСБ предотвратила подрыв заминированных FPV-очков в зоне СВО

    ФСБ предотвратила теракт с заминированными FPV-очками в зоне СВО
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники ФСБ пресекли серию терактов с использованием заминированных FPV-очков для управления дронами, их украинские спецслужбы пытались передать российским военнослужащим под видом «гуманитарной помощи».

    Спецслужбы Украины планировали использовать самодельные взрывные устройства, вмонтированные в FPV-очки. Они должны были детонировать при включении, что привело бы к гибели военнослужащих в зоне СВО, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ.

    В ведомстве уточнили, что один из военных в Волгоградской области получил две пары таких очков от волонтера. Следуя инструкциям контрразведки, он обратился в ФСБ. Взрывотехники с помощью рентгена выяснили, что вместо кулеров охлаждения в устройства была установлена взрывчатка.

    В ряде российских регионов изъята партия аналогичных заминированных устройств, которые отправлялись через «Почту России». Организован розыск причастных к отправке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле ФСБ предотвратила попытку теракта украинских спецслужб с использованием FPV-дронов на стратегическом предприятии в Подмосковье. Тогда ведомство сообщило об оснащении этих беспилотников канадской системой борьбы с радиоэлектронной борьбой.

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    2 ноября 2026, 15:53 • Новости дня
    МЧС сообщило о последствиях массированной атаки дронов ВСУ на Луганск

    МЧС: В Луганске в результате атаки дронов ВСУ повреждены дома и автомобили

    МЧС сообщило о последствиях массированной атаки дронов ВСУ на Луганск
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Два многоквартирных дома и 13 легковых автомобилей повреждены в Луганске в результате массированной атаки беспилотников ВСУ, сообщили в региональном ГУ МЧС.

    «В результате агрессии со стороны врага серьезно пострадали административные и нежилые здания. Предварительно повреждены 13 легковых автомобилей. <…> По предварительным данным, повреждения также получили два многоквартирных дома – пострадало остекление», – говорится в сообщении ведомства в Max.

    В результате удара беспилотника по зданию интернет-провайдера «Лугаком» произошло возгорание четырехэтажного административного здания, строительные конструкции разрушены. Сотрудники МЧС продолжают тушение возгорания.

    При атаке на здание Луганской телефонной компании частично обрушились строительные конструкции, на прилегающей территории загорелся строительный мусор. Еще один беспилотник ударил по недействующему автосалону: одноэтажное строение загорелось и частично обрушилось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке украинских беспилотников на здания интернет-провайдера «Лугаком» и Луганской телефонной компании в Луганске.

    В воскресенье он рассказал о гибели четырех мирных жителей в результате украинских ударов по гражданскому транспорту.

    На прошлой неделе в министерстве образования и науки республики заявили о повреждении двух школ и Дворца творчества детей и молодежи в результате атаки беспилотников на Луганск.

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    2 ноября 2026, 07:55 • Новости дня
    Российские войска поразили склад ракетных комплексов «Нептун» под Одессой
    Российские войска поразили склад ракетных комплексов «Нептун» под Одессой
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России в ходе ночной атаки нанесли удары по месту хранения пусковых установок ракетных комплексов «Нептун» в Одесской области и судну с военными грузами, сообщило Минобороны.

    Российские войска продолжили наносить удары беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры, которые используются в интересах украинской армии, и судам, перевозящим военные грузы, указало ведомство в Max.

    В ведомстве пояснили, что в результате атак поражено место укрытия и хранения пусковых установок противокорабельных ракетных комплексов «Нептун» в районе населенного пункта Тузлы Одесской области.

    Помимо этого, на переходе морем в 58 км южнее Одессы поражен сухогруз, который доставлял грузы, предназначенные для ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Вооруженные силы России нанесли удар беспилотниками по судну с военными грузами юго-западнее Одессы.

    В субботу военные поразили южнее Одессы сухогруз с грузами для украинской армии.

    В пятницу российские войска атаковали объекты военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, а также морское судно в Черном море.

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    2 ноября 2026, 17:33 • Новости дня
    Эксперт рассказал о применении ВСУ «дронов-ждунов» на дорогах

    Эксперт Кнутов: ВСУ начали использовать новую тактику с дронами на дорогах

    Эксперт рассказал о применении ВСУ «дронов-ждунов» на дорогах
    @ Ashley Chan/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Появление на проезжей части якобы сбитых украинских дронов, детонирующих при приближении объекта, свидетельствует о новой тактике Вооруженных сил Украины по применению «дронов-ждунов», заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его словам, вооруженные силы Украины начали использовать новую тактику применения так называемых «дронов-ждунов», оставляя их на проезжей части под видом сбитых аппаратов, пишет «Газета.Ru».

    «Это новое применение дронов-ждунов. Раньше дроны-ждуны помещали либо в траве, либо на деревьях, либо на крыше дома. А теперь вот уже непосредственно на дороге», – заявил Кнутов.

    Аналитик добавил, что подобные беспилотники способны детонировать при появлении человека или транспортного средства. Для этого устройства могут оборудовать микрофонами или датчиками движения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу военнослужащий группировки «Восток» с позывным Софон сообщил о новой тактике ВСУ с подвешиванием беспилотников на линиях электропередачи.

    В пятницу расчеты ударных дронов «Молния-2» группировки войск «Север» применили новую тактику двойного удара для уничтожения замаскированной техники украинской армии в Харьковской области.

    В среду оператор-техник расчета БПЛА сообщил о выявлении позиций ВСУ в Харьковской области по дымке от выстрелов, перемещениям и оставленному мусору.

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    2 ноября 2026, 20:24 • Новости дня
    Под Киевом произошла потасовка возле неофициальной тюрьмы Нацгвардии Украины
    Под Киевом произошла потасовка возле неофициальной тюрьмы Нацгвардии Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Петропавловской Борщаговке под Киевом люди собрались у частного дома, где, по их утверждению, действовала неофициальная тюрьма Нацгвардии Украины и насильно удерживались несколько десятков мужчин, включая военнослужащих, самовольно оставивших воинские части (СЗЧ).

    По словам собравшихся, сообщают украинские СМИ, ранее к дому привозили мужчин со связанными руками. Одна из женщин рассказала, что внутри находится ее муж, самовольно оставивший воинскую часть, а за его освобождение потребовали деньги. К остальным удерживаемым в доме мужчинам применялось физическое насилие.

    После потасовки и прибытия полиции в дом прошла врач скорой помощи. По ее оценке, внутри находились от 25 до 30 мужчин. Врач показала видеозаписи с пострадавшими и сообщила, что четверо мужчин находятся в тяжелом состоянии, у одного из них – перелом позвоночника.

    На одной из записей, опубликованных в соцсетях, мужчина жалуется на сильную боль в животе, высокую температуру, озноб и головокружение. На его лице видны следы побоев.

    В полиции Киевской области отвергли сообщения о незаконном удержании людей. По версии ведомства, в здании на законных основаниях находятся военнослужащие Нацгвардии. Мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности объекта, заявил, что там содержатся в том числе фигуранты уголовных дел о самовольном оставлении части.

    Прибывший на место командующий Нацгвардией Украины генерал Пивненко подтвердил, что четверых мужчин доставили в больницу. По его словам, их задержали после самовольного ухода из воинских частей, а остальные находившиеся в доме мужчины служат в Нацгвардии. На вопрос о происхождении синяков и других следов побоев генерал не ответил, передает украинское издание «Страна.ua».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье командование Государственной пограничной службы Украины начало перебрасывать на передовые позиции в Харьковской области офицерский состав для предотвращения случаев бегства солдат.

    В субботу военный эксперт Андрей Марочко сообщил о разрешении командования ВСУ солдатам убивать сослуживцев за попытки сбежать с позиций.

    На прошлой неделе в российских силовых структурах зафиксировали массовое дезертирство солдат новосформированной 55-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Сумской области.

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    2 ноября 2026, 14:21 • Новости дня
    Россия и Украина договорились о регулярной помощи жителям Алешек

    Лантратова и Лубинец договорились о ежемесячных гуманитарных миссиях в Алешках

    Россия и Украина договорились о регулярной помощи жителям Алешек
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о договоренности с украинским коллегой при посредничестве первой леди США Мелании Трамп организовывать ежемесячные гуманитарные миссии в город Алешки.

    Российская и украинская стороны условились регулярно передавать гуманитарную помощь жителям Алешек в Херсонской области, передает ТАСС.

    «Мы с моим коллегой договорились при координации, при посредничестве первой леди организовать теперь регулярные, ежемесячные, как минимум ежемесячные, подобные миссии по передаче гуманитарной помощи в Алешки», – заявила Лантратова.

    Она отметила, что российские военные уже доставляли в город гуманитарный груз, однако у населения сохраняются дополнительные потребности в топливе и медикаментах.

    По словам омбудсмена, представители двух стран намерены проанализировать прошедшую миссию, чтобы учесть сложности и принять необходимые решения для улучшения будущих гуманитарных акций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник первая леди США Мелания Трамп назвала успешной завершившуюся гуманитарную миссию в Алешках.

    В пятницу уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец высоко оценил работу команды российского омбудсмена Яны Лантратовой.

    Лантратова совместно с украинским коллегой передала жителям города несколько десятков тонн гуманитарной помощи.

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    2 ноября 2026, 13:31 • Новости дня
    Лантратова поблагодарила Путина за организацию гуманитарной миссии в Алешках
    Лантратова поблагодарила Путина за организацию гуманитарной миссии в Алешках
    @ Виктор Антонюк/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области стала возможной благодаря президенту России Владимиру Путину и его команде, заявила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

    «Хочу выразить благодарность нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, всей команде президента, благодаря которым сам организационный процесс оказался возможным», – приводит слова Лантратовой ТАСС.

    Она добавила, что миссия прошла в штатном режиме, без нарушений режима тишины и инцидентов.

    В понедельник первая леди США Мелания Трамп назвала успешной завершившуюся гуманитарную миссию в Алешках Херсонской области.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о завершении режима тишины в зоне миссии.

    Кремль высоко оценил координацию участников гуманитарной миссии в Алешках.

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    2 ноября 2026, 22:44 • Новости дня
    На Украине признали деградацию энергетики в результате ударов ВС России

    Украинский эксперт заявил об уничтожении третьей по счету энергосистемы Украины

    На Украине признали деградацию энергетики в результате ударов ВС России
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Энергосистема Украины деградировала, и вернуть ее прежние мощности за счет оперативного ремонта и перераспределения электроэнергии уже не удастся, заявил украинский эксперт Юрий Корольчук. По его словам, энергетикам пришлось с 2022 года сменить несколько схем распределения электричества по стране.

    «Были созданы три схемы – в 2022, 2024 и 2026 годах. Схему, которую создавали в этом году, уже поменяли. Потому что нельзя сказать, что, если удары наносят условно только по Харькову, Киеву, Киевскому региону, Днепру и Одессе, то это не влияет на запад Украины. Затрагивает и ее: энергосистема единая, и изменения в одной ее части сказываются на других», – заявил Корольчук, его слова приводит украинское издание «Страна».

    Эксперт отметил, что главной проблемой энергосистемы стала ее частичная разрушенность. «Это называют деградацией. Что означает – оперативными ремонтами или временными изменениями схемы распределения электроэнергии восстановить прежние мощности уже не получится», – пояснил эксперт.

    После последних ударов по энергообъектам в Киеве остановились ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ, а в столице и области начались экстренные отключения электричества. По данным RT, утром 2 ноября без электричества оставалось 58% территории Киева. На двух линиях киевского метро остановилось движение поездов.

    По сообщению «Военной хроники», беспилотники «Герань» атаковали подстанцию «Новокиевская» в Хотове Киевской области. Подстанция напряжением 330 кВ входит в высоковольтное кольцо столицы. В Днепропетровске, как сообщает канал «Военкоры Русской весны», прекратила работу Приднепровская ТЭС – крупнейший источник электроэнергии в городе.

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    2 ноября 2026, 11:35 • Новости дня
    Кулеба заявил об упущенном шансе заключить мир с Россией в 2022 году

    Кулеба: В конце 2022 года был шанс заключить соглашение с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в конце 2022 года у Киева был реальный шанс заключить мирное соглашение с Россией.

    «Сейчас говорят, что в конце 2022 года был шанс заключить соглашение с Россией. Кстати, согласен: можно было попробовать», – заявил Кулеба в интервью изданию «Украинская правда».

    Он отметил, что именно в тот период ситуация на фронте начала складываться не в пользу украинской армии, передают СМИLenta.ru.

    По его словам, заключению мира тогда помешали общественная эйфория и желание «наказать Москву».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп заявил о приближении украинского конфликта к урегулированию.

    Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что все стороны в настоящее время стремятся к завершению украинского конфликта, однако боевые действия продолжаются из-за поддержки Киева со стороны Европы.

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил о готовности России возобновить переговоры с США и Украиной в ноябре.

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    2 ноября 2026, 14:56 • Новости дня
    Лантратова назвала причины отказа некоторых жителей Алешек от эвакуации

    Лантратова объяснила отказ некоторых жителей Алешек уехать при эвакуации

    Tекст: Вера Басилая

    Некоторые жители Алешек в Херсонской области отказались от эвакуации из-за семейных обстоятельств и нежелания покидать свои дома, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    По словам Лантратовой, во время разговоров с местными жителями выяснилось, что не все могут покинуть свои дома.

    «Я говорю: «Поехали с нами, тут вам небезопасно, мы вам обеспечим возможность проживания, подготовленные очень хорошие пункты временного размещения». Она плачет и говорит: «Я не могу, потому что мать после инсульта, она просто не доедет», – рассказала Лантратова.

    Также Лантратова отметила, что другая местная жительница отказалась уезжать, поскольку ее муж находился в больнице. Кроме того, часть жителей не захотели расставаться с привычным бытом, а взрослые дети не решились оставить пожилых родителей, передают СМИ«Вести».

    Помимо этого, многие покинули Алешки еще до начала гуманитарной миссии, передает ТАСС.

    «Мы рассчитывали на большее, но на самом деле обратно ехало пустых автобусов достаточно много», – рассказала Лантратова.

    Ранее Россия и Украина при содействии первой леди США договорились о режиме тишины в Алешках с 27 октября для проведения гуманитарной операции. 30 октября жителям раздали продукты, средства гигиены и топливо, а желающие смогли уехать в другие регионы России или на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о завершении режима тишины в зоне гуманитарной миссии в Алешках.

    Лантратова сообщила, что гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области стала возможной благодаря президенту России Владимиру Путину и его команде.

    Лантратова также сообщила, что потерявшие жилье в Алешках получат компенсации.

    Кремль высоко оценил координацию участников гуманитарной миссии в Алешках.

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    2 ноября 2026, 22:31 • Новости дня
    Фракция АдГ потребовала прекратить помощь Украине и сблизиться с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Внешнеполитическое крыло фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в бундестаге выпустило программный документ с требованием полностью остановить поддержку Украины и нормализовать отношения с Россией, сообщает dpa.

    Авторами документа с призывом прекратить военную и финансовую помощь Киеву выступили руководители внешнеполитического крыла фракции Маркус Фронмайер, Штефан Койтер и Герольд Оттен, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство dpa.

    Парламентарии потребовали отменить экономические санкции против России и возобновить работу уцелевшей нитки газопроводов «Северный поток» через Балтийское море.

    В тексте также указывается, что Украина должна вернуться к нейтральному статусу. Депутаты исключили возможность членства страны в НАТО или Евросоюзе.

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила о поддержке дальнейшей помощи Киеву лишь десятой частью немцев.

    В сентябре политическая сила внесла в парламент инициативу с требованием полностью прекратить военную и финансовую поддержку Украины.

    В Кремле позитивно оценили призывы немецкой партии к налаживанию отношений с Россией.

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    2 ноября 2026, 19:23 • Новости дня
    В пригороде Киева применили слезоточивый газ против штурмующих здание жителей

    В пригороде Киева применили газ против штурмующих здание жителей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жители села Петропавловская Борщаговка в пригороде Киева подверглись воздействию слезоточивого газа при попытке проникнуть в здание, в подвале которого, по данным местных СМИ, вооруженные люди насильно удерживают около 40 человек.

    В селе Петропавловская Борщаговка под Киевом местные жители пытаются выбить ворота здания, в подвале которого удерживаются около 40 человек, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Инсайдер». Против требующих освободить людей граждан применили слезоточивый газ.

    На опубликованных кадрах видно, как местные жители бьют по воротам ногами и пытаются открыть их подручными средствами. При этом полицейские ходят рядом и не вмешиваются в происходящее, сообщает издание «Новости Live».

    Объект охраняется вооруженными людьми и имеет статус военного, пишет «Страна.ua». По информации издания, по меньшей мере четверо удерживаемых находятся в тяжелом состоянии, у одного мужчины сломан позвоночник, также есть предварительные данные об одном погибшем. На территорию комплекса завозили людей с мешками на голове и связанными руками.

    Прибывшая на место скорая помощь не может попасть внутрь, так как охрана отказывается пропускать медиков. Находящиеся на месте происшествия граждане предполагают, что объект контролируется сотрудниками территориальных центров комплектования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце сотрудники территориального центра комплектования в Харькове сорвали одежду с мужчины при насильственной мобилизации.

    В начале октября представители украинских военкоматов проникли в частный дом через окно для призыва проживающих там граждан.

    В марте вооруженные сотрудники ТЦК в состоянии алкогольного опьянения застрелили людей во время проведения мобилизационных мероприятий.

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