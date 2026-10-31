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Мэр Киева Кличко заявил о перебоях с водоснабжением в городе
Кличко: Четыре района Киева остались без воды после прилета
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в украинской столице возникли проблемы с водоснабжением после трех попаданий беспилотников в объект критической инфраструктуры.
В столице Украины зафиксировано три попадания беспилотников в один из объектов критической инфраструктуры, сообщил мэр города Виталий Кличко.
«Из-за чего возникли проблемы с водоснабжением в городе. Сейчас энергетики работают, чтобы восстановить питание», – написал он в Telegram-канале.
По его словам, в Оболонском районе подача воды уже восстановлена. В Святошинском, Подольском и Шевченковском районах вода подается на пониженном давлении. При этом левый берег города, а также Печерский, Соломенский и Голосеевский районы остаются без водоснабжения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу «Укрэнерго» сообщила об отключении электроснабжения в Киеве и трех украинских областях из-за повреждения энергетической инфраструктуры. Часть Киева осталась без электроэнергии после взрыва вечером.
Минобороны России заявило о массированном ударе высокоточным оружием и беспилотниками по объектам ВПК и энергетики Украины.