Мэр Киева Кличко заявил о перебоях с водоснабжением в городе

Кличко: Четыре района Киева остались без воды после прилета

Tекст: Катерина Туманова

В столице Украины зафиксировано три попадания беспилотников в один из объектов критической инфраструктуры, сообщил мэр города Виталий Кличко.

«Из-за чего возникли проблемы с водоснабжением в городе. Сейчас энергетики работают, чтобы восстановить питание», – написал он в Telegram-канале.

По его словам, в Оболонском районе подача воды уже восстановлена. В Святошинском, Подольском и Шевченковском районах вода подается на пониженном давлении. При этом левый берег города, а также Печерский, Соломенский и Голосеевский районы остаются без водоснабжения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу «Укрэнерго» сообщила об отключении электроснабжения в Киеве и трех украинских областях из-за повреждения энергетической инфраструктуры. Часть Киева осталась без электроэнергии после взрыва вечером.

Минобороны России заявило о массированном ударе высокоточным оружием и беспилотниками по объектам ВПК и энергетики Украины.