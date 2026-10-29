В Киеве возникли огромные пробки после закрытия поврежденного Южного моста

В Киеве образовались огромные пробки после закрытия Южного моста

Tекст: Вера Басилая

На дорогах украинской столицы наблюдаются длинные заторы, движение транспорта сильно затруднено на участке от Осокорков до моста Патона, передает ТАСС.

Транспортный коллапс сохраняется в городе уже несколько дней. На остановках скапливаются толпы, которые пытаются взять штурмом автобусы, общественный транспорт ходит переполненным.

Во вторник мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждении Южного моста через Днепр и инфраструктуры метрополитена, после чего движение по путепроводу закрыли. Позже компания «Укржелдорога» ввела дополнительные рейсы пригородных поездов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду украинские СМИ сообщили об усилении транспортного коллапса в Киеве из-за удара по Южному мосту.

Во вторник мэр города Виталий Кличко заявил о повреждении инфраструктуры метрополитена в результате нового удара.

На прошлой неделе масштабные автомобильные пробки парализовали украинскую столицу в результате ограничения движения по путепроводу через Днепр.