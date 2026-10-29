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Астрономы обнаружили вероятную карликовую планету за Плутоном
Reuters: За Плутоном обнаружили карликовую планету диаметром 1,5 тыс. км
Группа американских ученых обнаружила за Плутоном крупный ледяной объект, который может оказаться ранее неизвестной карликовой планетой.
Группа астрофизиков из США, работающих в обсерватории имени Веры Рубин в Чили, выявила ледяной объект диаметром до 1,5 тыс. км, пишет ТАСС со ссылкой на Reuters.
Объект получил название 2026 ED138. Он вращается вокруг Солнца на расстоянии в 46 раз большем, чем Земля. Плутон при этом находится на расстоянии в 40 раз большем, чем наша планета.
Астрофизики планируют провести ряд наблюдений для подтверждения статуса объекта и установления его примерной массы. Ученые полагают, что 2026 ED138 обладает достаточной массой для признания его карликовой планетой.
В случае подтверждения объект станет одной из крупнейших известных карликовых планет. В настоящее время Международный астрономический союз признает существование пяти таких небесных тел: Плутона, Цереры, Эриды, Хаумеа и Макемаке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле исследователи космоса зафиксировали луноподобный объект сопоставимого с Юпитером размера за пределами Солнечной системы.
В мае астрономы нашли признаки разреженной газовой оболочки у ледяного двойника Плутона диаметром около 470 км.
В прошлом году астрономы обнаружили на околоземной орбите незамеченный ранее астероид, который может оказаться новой квазилуной Земли.