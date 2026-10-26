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    Андрей Манчук Андрей Манчук Как бороться с медвежьей напастью

    История с распространением медведей почти во всем Северном полушарии заставляет задуматься о некоторых вещах, которые казались раньше неочевидными. Мы видим, что «очищение» природы, которое так приветствовали у нас после коронавирусной пандемии, несет в себе не только бонусы и плюсы.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева СВО вернула России настоящее кино

    Трагедия Донбасса, трудные победы русского оружия, отчаяние и героизм донецкого ополчения – все это буквально требовало своего кино. Этого же требовали и зрители. И вот тут российский кинематограф наконец стал просыпаться.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Турбулентность продолжится до заключения нового «Вестфальского мира»

    Тридцатилетняя война стала последней попыткой католиков заставить протестантов отказаться от своей веры. В результате все только проиграли. Однако в 1648 году был заключен «Вестфальский мир», положившей начало всей системе международных отношений. Которую Запад успешно разрушил.

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    26 октября 2026, 09:39 • Новости дня

    Ученые предупредили о новой волне геомагнитных возмущений

    В ИКИ РАН спрогнозировали влияние корональной дыры на Землю 29 и 30 октября

    Tекст: Мария Иванова

    Новая волна геомагнитных возмущений ожидается на Земле 29-30 октября из-за воздействия корональной дыры на Солнце, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

    Вероятность возникновения магнитных бурь пока оценивается как невысокая, сообщает лаборатория.

    Со среды, 28 октября, Земля войдет в зону действия очередной корональной дыры. Скорость солнечного ветра вырастет максимум до 600 км/с. Точный математический прогноз появится в ближайшие дни.

    Вспышечная активность на выходных была слабой из-за ухода главных активных центров на обратную сторону Солнца. Поверхность Солнца сейчас выглядит чистой, и центры активности могут исчезнуть через пару суток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ученые пообещали Земле спокойную геомагнитную обстановку на выходных.

    В четверг астрономы предупредили о новых геомагнитных возмущениях на Земле из-за выброса протуберанца на Солнце.

    Неделю назад лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН предупредила о краткосрочном росте геомагнитной активности в ночь с понедельника на вторник.

    24 октября 2026, 17:54 • Новости дня
    «Пьяные леса» поставили под угрозу 100 тыс. гектаров леса в Якутии и Сибири

    Таяние мерзлоты поставило под угрозу 100 тыс. гектаров леса в Якутии и Сибири

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Из-за таяния вечной мерзлоты на фоне глобального потепления в Якутии и Восточной Сибири образовались «пьяные леса», что грозит гибелью около 100 тыс. гектаров деревьев.

    В Восточной Сибири начали появляться так называемые «пьяные леса». Причина – таяние льдов в вечной мерзлоте при повышении температуры, в результате чего грунт теряет устойчивость. Корни перестают удерживать стволы, которые кренятся в разные стороны, падают и гниют, пишет URA.RU со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

    Явление особенно заметно в Якутии между бассейнами рек Олекма, Токко, Алдан и Учур. На месте погибших лесов постепенно образуются болота и водоемы, при этом исчезновение деревьев ускоряет разрушение мерзлоты из-за сильного нагрева почвы солнцем.

    Эксперт по информационной и экологической безопасности Илья Рыбальченко пояснил, что наклон ствола не всегда ведет к гибели дерева, так как многое зависит от глубины оттаивания и состояния корней. Таяние почвы также высвобождает древнюю органику, переработка которой микроорганизмами угрожает выбросами углекислого газа и метана в атмосферу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца руководитель Российской академии наук Геннадий Красников предупредил об увеличении числа разрушительных природных аномалий из-за стремительного изменения климатических условий в стране.

    Ранее глава Росгидромета Игорь Шумаков сообщил об ожидаемом в ближайшие десять лет повышении температуры на всей территории России.

    До этого Красников заявил о превращении климата в стране в резко континентальный из-за глобального потепления.

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    23 октября 2026, 17:58 • Новости дня
    Силовики США описали встречу с бесшумным треугольным НЛО

    Пентагон: Агенты в США сообщили о встрече с бесшумным треугольным НЛО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Трое федеральных агентов США наблюдали бесшумный матово-черный объект в форме треугольника, двигавшийся со скоростью военного истребителя, следует из служебной записки Пентагона.

    Согласно документу управления Пентагона по изучению аномалий во всех средах (AARO), инцидент произошел в 2026 году, но точная дата и место не раскрываются. Очевидцы описали объект как аппарат с размахом крыльев от 4 до 4,6 метра, передает РИА «Новости».

    «Неопознанный аппарат не издавал различимых звуков на протяжении всего наблюдения. Он не производил рева двигателя, гула винтов… несмотря на скорость, сопоставимую со скоростью обычных военных истребителей», – говорится в документе.

    Объект поднялся на высоту 60–90 метров над горным хребтом, завис примерно на 20 секунд, затем развернулся и улетел в каньон. Утром следующего дня на месте не было найдено никаких обломков или повреждений грунта.

    В отчете подчеркивается, что показания агентов отражают лишь их восприятие в момент события и не могут служить окончательным подтверждением характеристик объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце американское оборонное министерство рассекретило пятиминутный ролик с неопознанным объектом в виде белой сферы.

    В августе очередной массив данных Пентагона включил видеоролики сферического объекта на Ближнем Востоке.

    В июле американский уфолог Кевин Рэндл сообщил о полном совпадении секретных материалов Пентагона об НЛО с известной исследователям информацией.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    25 октября 2026, 19:40 • Новости дня
    Обрушившийся на Британию шторм «Боэло» задержал более 1,5 тыс. авиарейсов

    Independent: В Британии из-за шторма «Боэло» задержали 1,5 тыс. авиарейсов

    Tекст: Ольга Иванова

    Более 1,5 тыс. авиарейсов оказались задержаны на территории Великобритании из-за мощного шторма «Боэло».

    Сотни вылетов оказались отложены после того, как на страну обрушился шторм, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Independent.

    По данным сервиса FlightRadar24, в крупнейшем британском аэропорту Хитроу отменили 59 рейсов и задержали 363 прибывающих и отправляющихся самолета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в результате шторма «Боэло» свыше 57 тыс. домохозяйств в Британии и Ирландии оказались отрезаны от электроснабжения.

    Около 59 тыс. домов на северо-западе Франции остались без электричества из-за непогоды.

    В пятницу более 18 тыс. домохозяйств в юго-западных регионах Британии лишились света из-за шторма «Остин».

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    23 октября 2026, 16:49 • Новости дня
    Китай призвал предотвратить гонку вооружений в космосе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Китая призвало мировое сообщество отказаться от милитаризации орбиты и не допускать применения силы в отношении космических объектов.

    Власти КНР считают милитаризацию космоса одной из главных угроз международной безопасности. Соответствующая позиция государства изложена в специальном документе по вопросам укрепления глобального управления космическим пространством, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    «Китай выступает против проведения наступательной военной политики в космической сфере и призывает прилагать все возможные усилия для предотвращения гонки вооружений в космосе», – говорится в распространенном документе.

    Пекин поддерживает проведение переговоров с целью заключения международного юридического соглашения о контроле над вооружениями за пределами Земли. Государство настаивает на подтверждении принципа неприменения силы и недопустимости подобных угроз в отношении любых объектов в космическом пространстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца министры иностранных дел стран СНГ приняли заявление в поддержку практических шагов по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.

    Весной Россия и Китай выразили решительный протест против попыток милитаризации орбиты.

    В прошлом году китайские власти призвали Соединенные Штаты воздержаться от обвинений Москвы и Пекина в создании космической угрозы.

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    25 октября 2026, 16:14 • Новости дня
    В Британии и Ирландии 57 тыс. домов лишились света из-за шторма

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате обрушившегося шторма «Боэло» свыше 57 тыс. домохозяйств в Британии и Ирландии оказались отрезаны от электроснабжения.

    Стихия нарушила подачу электричества десяткам тысяч потребителей, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

    В большинстве северных районов Британии действуют желтый и оранжевый уровни метеорологической опасности. Порывы ветра в Шотландии достигают 38 метров в секунду, в остальных частях королевства – до 31 метра в секунду.

    В Ирландии тысячи жилых зданий также остаются без электроэнергии. Сильнее всего от разгула стихии пострадали районы в Северной Ирландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу более 18 тыс. домохозяйств в юго-западных регионах страны остались без электроснабжения из-за шторма «Остин». В середине месяца жителей Британии предупреждали о высоких рисках блэкаутов впервые с 1970-х годов. В январе свыше 50 тыс. домов в Британии и 380 тыс. во Франции лишились электричества из-за циклона «Горетти».

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    23 октября 2026, 17:46 • Новости дня
    Синоптик рассказал о погоде в Москве в выходные

    Синоптик Голубев: В Москве в выходные ожидается от 11 до 14 градусов тепла

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предстоящие выходные в Москве будут теплыми и без осадков, воздух прогреется до 14 градусов тепла, сообщил начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев.

    «Суббота и воскресенье порадуют москвичей теплой погодой и без осадков. Температура воздуха в Москве в выходные будет от +11 до +14 градусов», – приводит слова Голубева РИА «Новости».

    Синоптик пояснил, что погода обусловлена западной периферией антициклона. Существенных изменений не ожидается до конца недели, однако с понедельника начнется небольшое похолодание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила об аномально теплой погоде с температурой до 13 градусов тепла в Москве и Подмосковье в предстоящие выходные.

    Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что ветреная погода избавит столицу от сильных туманов.

    Во вторник в Москве зафиксировали первые осенние заморозки.

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    25 октября 2026, 20:18 • Новости дня
    Москвичей предупредили о слабых заморозках к утру понедельника

    Tекст: Ольга Иванова

    В Московском регионе к утру понедельника местами ожидаются слабые заморозки до минус 1 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    «К утру понедельника температура воздуха в столице составит плюс 2 – плюс 4 градуса, по области – 0 – плюс 5 градусов. Местами ожидаются слабые заморозки до минус 1 градуса», – приводит слова Леуса РИА «Новости».

    По его словам, в Москве прогнозируется облачная погода без осадков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Леус сообщил о повышении температуры в Москве на выходных до 14 градусов тепла.

    Во вторник в столице зафиксировали первые с начала осеннего сезона заморозки.

    В начале месяца в подмосковном поселке Черусти ночью отметили заморозки.

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    23 октября 2026, 15:44 • Новости дня
    Власти двух провинций Китая объявили третий уровень опасности из-за тайфуна

    CCTV: В китайских провинциях Чжэцзян и Фуцзянь ввели третий уровень опасности

    Tекст: Валерия Городецкая

    В китайских провинциях Чжэцзян и Фуцзянь ввели третий уровень экстренного реагирования из-за тайфуна «Чампи», сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

    Министерство природных ресурсов Китая повысило уровень опасности в двух юго-восточных провинциях в связи со штормовыми нагонами, пишет РИА «Новости» со ссылкой на CCTV. С 22 по 23 октября в прибрежных районах от Шанхая до Фуцзяни зафиксированы штормовые нагоны высотой до 80 сантиметров, а в южной части Восточно-Китайского моря волны достигли девяти метров.

    Власти призвали суда и предприятия, работающие в море, принять меры предосторожности. Всего в Китае действует четырехуровневая система предупреждений, где третий обозначается желтым цветом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу тайфун «Чампи» унес жизнь одного человека на Тайване.

    В четверг власти Тайваня объявили о закрытии школ и офисов из-за приближения стихии.

    В августе мощный тайфун «Долфин» обрушился на провинцию Чжэцзян.

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    24 октября 2026, 11:35 • Новости дня
    Из-за обрушившегося на запад Германии шторма пострадали два человека

    Dpa: На западе Германии из-за шторма «Остен» пострадали два человека

    Tекст: Мария Иванова

    Мощный осенний шторм «Остен» обрушился на западные и юго-западные регионы Германии, спровоцировав масштабные перебои с электричеством, сбои в движении поездов и разрушения.

    В результате удара стихии жители некоторых районов временно остались без электроснабжения, передает РИА «Новости» со ссылкой на dpa.

    Наиболее серьезный инцидент произошел в городе Наштеттен к западу от Франкфурта-на-Майне. Шквальный ветер перевернул временную конструкцию на местном рынке, тяжело травмировав двух человек. Одного из пострадавших эвакуировали на вертолете в критическом состоянии.

    Непогода также нарушила работу железнодорожного транспорта. В Карлсруэ падение постороннего предмета вызвало искрение контактной сети, а вблизи Ахена пассажирский поезд с 280 людьми пришлось буксировать дизельным локомотивом из-за повреждения электролиний. Движение составов в районе Штутгарта и Нойса заблокировали поваленные деревья.

    По прогнозам Немецкой метеорологической службы, сейчас циклон смещается в сторону Дании и Балтийского моря. При этом метеорологи ожидают, что ночью на некоторые районы обрушится еще один шторм с сильными ливнями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу более 18 тыс. домохозяйств в Британии остались без электроснабжения из-за шторма.

    В начале месяца американский Национальный центр слежения за ураганами сообщил о приближении тропического циклона к побережью США. В прошлом месяце десятки тысяч американцев столкнулись с отключениями электричества на северо-востоке страны.

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    23 октября 2026, 15:08 • Новости дня
    Шторм оставил без света более 18 тыс. домов на юго-западе Британии

    Independent: Шторм оставил без электричества 18 тыс. британских домов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Из-за обрушившегося на Британию мощного шторма «Остин» более 18 тыс. домохозяйств в юго-западных регионах страны остались без электроснабжения.

    Шквальный ветер привел к массовым отключениям электричества на юго-западе Британии, обесточив более 18 тыс. жилых домов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Independent. Издание ссылается на данные оператора британской энергосистемы National Grid.

    Отмечается, что среди оставшихся без электроснабжения числятся свыше 6 тыс. домов, где проживают люди, которым может потребоваться особая помощь.

    Стихия обрушилась на Британию с сильными ветрами. По данным синоптиков, в некоторых районах страны порывы ветра достигали почти 50 метров в секунду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу повреждение энергетической инфраструктуры оставило без света свыше 900 населенных пунктов в Житомирской области Украины.

    В прошлом месяце ураганный ветер на северо-востоке США привел к отключению электричества у десятков тысяч американцев.

    Летом мощный шторм обесточил более 93 тыс. потребителей в Литве.

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    24 октября 2026, 07:21 • Новости дня
    Метеорологи зафиксировали рост зимних температур в Москве почти на 2 градуса

    ТАСС: Зимние температуры в Москве выросли почти на 2 градуса за последние 35 лет

    Tекст: Денис Тельманов

    Зимняя температура в Москве с 1880 года увеличилась на 5,5 градуса, а за последние 35 лет выросла еще почти на 2 градуса, сообщил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

    «Глобальное изменение климата набирает свои темпы. С 1880 года за период в 145 лет тренд зимней температуры воздуха показывает ее рост в Москве на 5,5 градуса, а с 1991 года, за последние 35 лет, рост температуры составил почти 2 градуса», – заявил Терешонок, передает ТАСС.

    По его словам, с 1880 года количество зимних осадков в столице увеличилось в среднем на 100 мм, а с 1991 года – на 50 мм.

    Климатолог добавил, что в последние десятилетия глобальная температура растет более интенсивно, при этом процесс идет ступенчато: теплые периоды сменяются холодными.

    Ранее он отмечал, что средняя температура предстоящей зимы в Москве и Центральной России ожидается около климатической нормы или выше нее (норма для столицы составляет от минус 4 до минус 6 градусов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду академик РАН Владимир Клименко заявил о предстоящей теплой и снежной зиме в Москве. Во вторник Терешонок сообщил о вероятности морозных периодов в столице на фоне общих температур выше нормы.

    В начале месяца ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о чередовании оттепелей и морозов в Центральной России.

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    24 октября 2026, 07:58 • Новости дня
    Синоптик пообещал москвичам потепление в выходные

    Синоптик Леус пообещал москвичам тепла на выходных

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве на выходных ожидается облачная погода без осадков и повышение температуры до 14 градусов тепла, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    «В субботу в небе над Москвой будет довольно много облаков, но дождей не ожидается, а температура составит плюс 11-13 градусов, превысив норму на 3-4 градуса», – передает РИА «Новости» слова Леуса.

    В воскресенье благодаря антициклону облачность уменьшится, осадки не предвидятся. Температура может приблизиться к суточному рекорду, составив плюс 12-14 градусов.

    Синоптик также отметил, что в городе ожидается юго-восточный ветер со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление в субботу составит 758 мм ртутного столба, а в воскресенье – 756 мм, что превышает норму на 12-14 единиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев сообщил о теплой погоде без осадков в Москве на предстоящих выходных.

    Во вторник ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец зафиксировал первые с начала осени заморозки в столице.

    В понедельник Михаил Леус рассказал о повышении атмосферного давления в Москве до 765 мм ртутного столба.

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    25 октября 2026, 16:34 • Новости дня
    Штормы «Остен» и «Боэло» оставили без света 59 тыс. домов во Франции

    Во Франции около 59 тыс. домов остались без электричества из-за штормов

    Tекст: Ольга Иванова

    Около 59 тыс. домохозяйств в Бретани и Нормандии на северо-западе Франции остаются без электричества из-за штормов «Остен» и «Боэло», сообщила компания-оператор сетей Enedis.

    Больше всего пострадала Бретань, где без света остаются 27,5 тыс. абонентов, а в Нормандии – 14,7 тыс., передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию ici.

    В восстановительных работах задействованы около 2 тыс. сотрудников Enedis и 600 работников подрядных организаций. На пике шторма «Остен» электричество отсутствовало в 288,6 тыс. домохозяйств.

    Шторм «Остен» принес сильные ветра с порывами более 40 метров в секунду. В 23 департаментах, включая Париж, был введен оранжевый уровень погодной опасности, железнодорожное сообщение в затронутых регионах нарушено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в результате шторма «Боэло» свыше 57 тыс. домохозяйств в Британии и Ирландии оказались отрезаны от электроснабжения.

    В пятницу более 18 тыс. домохозяйств на юго-западе Британии остались без электричества из-за шторма «Остин».

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    24 октября 2026, 07:53 • Новости дня
    Россиянам пообещали мощный звездопад Геминиды в декабре

    Tекст: Денис Тельманов

    В ночь на 14 декабря жители России смогут наблюдать метеорный поток Геминиды с интенсивностью до 150 метеоров в час, сообщил доцент Томского госуниверситета Дмитрий Капарулин.

    Максимум активности потока ожидается в ночь с 13 на 14 декабря. «Для комфортного наблюдения достаточно порядка 100 метеоров в час, а у Геминид этот показатель почти всегда выше», – заявил Капарулин, передает ТАСС.

    По его словам, метеоры будут отлично видны невооруженным глазом, поэтому телескоп или бинокль не понадобятся. Идеальные условия обеспечит удачная фаза Луны – она будет в стадии молодого месяца и не помешает наблюдению всю ночь.

    Единственным препятствием могут стать сильная облачность и мороз. Эксперт посоветовал выехать за город подальше от уличного освещения и смотреть в сторону созвездия Близнецов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Лаборатория солнечной астрономии РАН посоветовала наблюдать за метеорным потоком Ориониды невооруженным взглядом.

    В начале месяца эксперт Евгений Бурмистров анонсировал метеорный поток Южные Тауриды с огненными шарами.

    Летом заведующий обсерваторией Кубанского госуниверситета Александр Иванов предупредил об активной фазе потока Персеиды.

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    23 октября 2026, 14:07 • Новости дня
    Китай запустил спутник зондирования Земли Yaogan-50-03

    С космодрома Тайюань запустили спутник дистанционного зондирования Yaogan-50-03

    Tекст: Мария Иванова

    Китай успешно запустил спутник дистанционного зондирования Земли Yaogan-50-03 с помощью модифицированной ракеты-носителя CZ-6A.

    Запуск ракеты состоялся в 18:15 по пекинскому времени (13:15 мск) с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    Данные, полученные спутником, будут использоваться для проведения кадастровых работ, оценки урожая сельхозкультур, а также для предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий.

    Модифицированная двухступенчатая ракета CZ-6A работает на экологически чистом топливе. Она оснащена четырьмя твердотопливными ускорителями и способна выводить на орбиту не менее 6,5 т полезного груза. Это 672-я миссия для носителей серии «Чанчжэн».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Китай вывел на низкую околоземную орбиту космический аппарат дистанционного зондирования Xiguang-4-01 со стартовой площадки в Желтом море.

    В понедельник китайская экспедиция в Северный Ледовитый океан завершила предкоммерческое тестирование спутниковой связи.

    В прошлом месяце ракета-носитель «Чанчжэн-4В» доставила на орбиту шесть спутников дистанционного зондирования Земли.

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    Starlink стал для ВСУ важнейшим инструментом связи, но его использование в военных целях обернулось проблемой для самого Илона Маска. Миллиардер обвинил украинскую армию в обходе ограничений системы. Как объясняют эксперты, на кону оказались не только репутация и доходы компании, но и контроль над ее технологиями, а также политические позиции Маска в преддверии выборов в Конгресс США. Подробности

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    «Филин» дал старт новому классу российских крылатых ракет

    На Украине заявили о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин» с дальностью полета до 1200 км и скоростью до 800 км/ч. По оценкам экспертов, ключевые особенности разработки – малозаметность, гибкость применения и российский турбореактивный двигатель. Появление такого изделия отражает общий тренд на создание более доступных и массовых средств поражения, сочетающих дальность крылатых ракет с экономичностью беспилотников. Подробности

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    Британия осознала утрату роли мировой державы

    Британская The Telegraph допустила, что на гипотетической встрече лидеров России, США и Китая в Шэньчжэне может обсуждаться раздел сфер влияния в мире. Газета провела параллель с Ялтинской конференцией 1945 года, отметив, что место Британии среди держав, определяющих мировое устройство, теперь занимает Китай. Почему Лондон, активно вовлеченный в украинский конфликт, утратил влияние на мировую политику и рискует остаться за бортом переговоров о будущем Европы? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Украина опозорилась перед Китаем

      На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

    • Во Франции репетируют свержение Ле Пен

      В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

    • Грузия хочет от России чего-то большего

      Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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