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Астроном сообщил о звездопаде Южные Тауриды с огненными шарами
Астроном Бурмистров сообщил о пике звездопада Южные Тауриды
В ночь с 12 на 13 октября жители России смогут увидеть метеорный поток Южные Тауриды с крупными огненными шарами, рассказал эксперт в области астрономии Пермского политеха Евгений Бурмистров.
«Ранний пик Южных Таурид приходится на ночь с 12 на 13 октября. Лучшее время для наблюдений – с полуночи до рассвета. В этом году в часы пика ожидается от 5 до 10 метеоров в час. Область их вылета будет в созвездии Овна», – рассказал он РИА «Новости».
По словам ученого, условия для наблюдений ожидаются почти идеальными. Луна будет выглядеть как тонкий серп и не помешает свечением.
Тауриды состоят из двух звездопадов, пик Северных Таурид ожидается 11-12 ноября.
Частицы Южных Таурид включают крупные обломки от одного сантиметра. Они входят в атмосферу со скоростью 27 км в секунду, образуя яркие болиды с длинным светящимся следом, добавил Бурмистров.
Ранее Бурмистров назвал момент пика звездопада Дельта-Ауригиды.
Как писала газета ВЗГЛЯД, астрономы сообщили о девяти лунных затмениях планет в октябре. Астроном Веселков сообщил о возможности наблюдать Меркурий в России.