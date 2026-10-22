Гидрометцентр: Ветер избавит Москву от сильных туманов

ООН спрогнозировала рост глобальной температуры до 2,8 градуса к концу века

ООН: Мир пришел к потеплению на 2,8 градуса

Tекст: Игорь Иножарский

В новом докладе Emissions Gap Организация Объединенных Наций пришла к выводу, что цель сдержать глобальное потепление на уровне 1,5 градуса по Цельсию выше доиндустриального уже недостижима, а текущая траектория выбросов ведет к росту температуры примерно на 2,8 градуса к концу столетия, пишет NewScientist.

В докладе отмечается, что достичь цели в 1,5 градуса теперь можно только за счет временного превышения этого порога и последующего крупномасштабного охлаждения планеты с помощью технологий вроде прямого улавливания углекислого газа из воздуха во второй половине века. Такой «минимальный» сценарий превышения предполагает пик потепления на уровне 1,7–1,8 градуса и лишь 50-процентную вероятность возвращения к 1,5 градуса к 2100 году.

Для реализации этого сценария миру необходимо сократить выбросы на 18% к 2030 году, на 45% к 2035 году и на 69% к 2040 году по сравнению с уровнем 2025 года. При этом действующие национальные обязательства сулят снижение выбросов лишь на 5–8% к 2030 году и на 11–15% к 2035 году, а текущие политики вообще ведут к потеплению примерно на 2,8 градуса, тогда как даже полное выполнение всех обещаний ограничило бы его лишь до 2,1 градуса.

Многочисленные ученые сомневаются, что сценарий минимального превышения температуры реалистичен с политической и технологической точек зрения из-за требуемых темпов сокращения выбросов и масштабов искусственного и природного охлаждения после 2050 года. «Мы не знаем, можем ли мы допустить превышение», – заявил почетный профессор Университета Восточной Англии и бывший глава Межправительственной группы экспертов по изменению климата Боб Уотсон, добавив, что полагаться на возвращение температуры к 1,5 или двум градусам после превышения означает «жить в выдуманном мире».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в заявлении подчеркнул, что временное превышение целевого уровня нельзя считать капитуляцией и что страны должны стремиться сделать его как можно меньшим и более коротким, добиваясь возвращения температуры ниже 1,5 градуса к концу века. Эксперт Имперского колледжа Лондона Йоэри Рохель считает, что превышение следует воспринимать как провал, который необходимо исправить, а сама цель в 1,5 градуса должна оставаться ориентиром ради защиты уязвимых и бедных слоев населения, а не заменяться на более высокий «комфортный» предел.

В прошлом месяце издание NYT заявило, что мировое сообщество не сумело выполнить ключевую климатическую цель по сдерживанию потепления.