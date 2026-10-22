  • Новость часаСобянин сообщил о двух пострадавших в результате атаки БПЛА в ТиНАО
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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

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    Алексей Вагин Алексей Вагин «Закат Европы» может привести к новому расцвету

    Рост межпартийной поляризации, культурные войны, провалы «системных» коалиций и растущее недоверие к истеблишменту в странах Запада многими воспринимается как свидетельство упадка. Хотя именно войны, напряженная конкуренция и яростная политическая борьба в прошлом сделали Европу великой.

    9 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Замороженные активы как инструмент движения к миру

    Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

    6 комментариев
    22 октября 2026, 07:17 • Новости дня

    Гидрометцентр: Ветер избавит Москву от сильных туманов

    Метеоролог Паршина: Появление сильных туманов в Москве в ближайшие дни исключено

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ветреная погода в ближайшие дни избавит Москву от сильных туманов, заявила ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина.

    «Сильных туманов не будет», – сказала Паршина ТАСС.

    Скорость ветра ночью и днем составит от четырех до девяти метров в секунду, что не позволит образоваться туманам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Москве зафиксировали первые за осень заморозки. В понедельник скандинавский антициклон принес в столицу аномально высокое давление. На прошлой неделе синоптики назвали сроки замены летней резины на зимнюю.

    22 октября 2026, 04:31 • Новости дня
    Собянин сообщил о двух пострадавших в результате атаки БПЛА в ТиНАО

    Собянин сообщил о нейтрализации 163 беспилотников на подлете к Москве

    Собянин сообщил о двух пострадавших в результате атаки БПЛА в ТиНАО
    @ Минздрав Московской области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Два человека в районе Вороново ТиНАО пострадали в результате атаки БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «В период с 20.30 21 октября до 04.00 утра 22 октября в сторону Московского региона летели 630 БПЛА. Большая часть из них уничтожена силами ПВО на дальних рубежах», – сообщил мэр в «Максе».

    По его словам, 163 беспилотника были нейтрализованы на подлете к Москве. В районе Вороново Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) пострадали два человека, им оказывают необходимую помощь.

    На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг сообщалось, что силы ПВО уничтожили 56 летевших на Москву беспилотников.

    Российские системы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат над территорией Ленинградской области.

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    22 октября 2026, 03:00 • Новости дня
    ПВО уничтожила 56 летевших на Москву беспилотников
    ПВО уничтожила 56 летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские системы противовоздушной обороны сбили 56 беспилотных летательных аппаратов, летевших по направлению к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены пять БПЛА, летевших на Москву», – сообщил Собянин в «Максе».

    Позже он опубликовал несколько сообщений о том, что военные сбили еще 20, 21 и десять беспилотников соответственно.

    В настоящее время специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях Собянин сообщил, что за сутки в сторону Московского региона летело 512 БПЛА.

    Неделю назад попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из крупнейших за два года.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    21 октября 2026, 14:53 • Новости дня
    В ООН спрогнозировали мощнейшее за 40 лет климатическое явление Эль-Ниньо

    ООН предрекла мощнейшее за последние 40 лет климатическое явление Эль-Ниньо

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Всемирной метеорологической организации Селесте Сауло заявила, что климатическое явление Эль-Ниньо в этом году может стать сильнейшим за последние четыре десятилетия.

    Аномальный нагрев поверхностных вод в тропической части Тихого океана вызовет масштабные изменения погодных условий во всем мире. «Нынешнее явление Эль-Ниньо может оказаться беспрецедентным по своей силе – буквально выйти за пределы тех показателей, которые фиксировались в течение последних четырех десятилетий. Пик Эль-Ниньо придется на конец 2026 года», – заявила Сауло, передает РИА «Новости».

    По данным метеорологов, в период с ноября по январь температура воды в эпицентре Эль-Ниньо способна превысить средние значения на 3,8 градуса. Глава организации подчеркнула, что это невиданная ранее величина, а последствия климатического сдвига могут сохраняться длительное время после прохождения пика.

    Специалисты призвали страны заранее подготовиться к экстремальным условиям. В частности, в Восточной Африке и на северо-западе США ожидается повышенный риск наводнений из-за обильных осадков. Одновременно в Южной Африке, Юго-Восточной Азии и центральных районах Америки значительно возрастет вероятность засухи и масштабных лесных пожаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ООН спрогнозировала рост глобальной температуры до 2,8 градуса к концу века.

    В понедельник организация предупредила об угрозе глобальных засух и наводнений из-за явления Эль-Ниньо.

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    21 октября 2026, 18:04 • Новости дня
    Поликлинику в центре Москвы эвакуировали из-за угрозы пожара

    Tекст: Валерия Городецкая

    Из здания поликлиники в центре Москвы начали эвакуировать посетителей и персонал из-за сообщения о возможном возгорании.

    В здании поликлиники на улице Зацепа началась эвакуация из-за информации о возможном пожаре, передает ТАСС. «Пожарные выехали на сообщение о возгорании в здании поликлиники на улице Зацепа. Проводится эвакуация», – сообщили агентству в оперативных службах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пожар на столичной электроподстанции стал причиной эвакуации около 80 человек.

    Летом возгорание охватило торговый центр на юго-западе Москвы.

    В июле в столице завершилась эвакуация торгового центра «Павелецкая Плаза».

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    21 октября 2026, 17:50 • Новости дня
    Здания и общежитие Московского института культуры в Москве эвакуировали

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вся территория Московского государственного института культуры, включая учебные корпуса и общежитие, была полностью эвакуирована.

    Общежитие и все корпуса Московского государственного института культуры (МГИК) подверглись полной эвакуации, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу образовательного учреждения.

    «Эвакуировали не только общежитие, но и все корпуса и здания – всю территорию МГИК», – заявил собеседник агентства.

    Он добавил, что причины проведения эвакуации в настоящий момент не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в московском общежитии РГСУ сработала пожарная сигнализация.

    Пожар на электроподстанции стал причиной эвакуации около 80 человек в Москве.

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    21 октября 2026, 15:44 • Новости дня
    Синоптики допустили заморозки до минус пяти градусов в Московском регионе

    Гидрометцентр: В Московском регионе ожидаются заморозки до минус пяти градусов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ночь на четверг в Московском регионе ожидаются заморозки, температура на востоке области может опуститься до минус пяти градусов, сообщили в Гидрометцентре.

    Предстоящей ночью местами в Подмосковье и столице ожидается переменная облачность без осадков, передает ТАСС. В связи с этим температура воздуха может значительно снизиться.

    «Предстоящей ночью температура воздуха в Москве составит от нуля до двух градусов тепла, по области – от минус двух до плюс трех градусов, на востоке региона – до минус пяти градусов», – сообщил агентству представитель Гидрометцентра.

    Днем в четверг в столице воздух прогреется до 11–13 градусов, по области – от 8 до 13 градусов тепла. При этом местами возможен небольшой дождь.

    Минувшей ночью самая низкая температура в регионе была зафиксирована в поселке Черусти на востоке Подмосковья, где столбики термометров опустились до минус 3,9 градуса. В Москве на метеостанции ВДНХ температура составила 0,9 градуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Москве зафиксировали первые за осень заморозки. В понедельник скандинавский антициклон принес в столицу аномально высокое давление.

    В субботу синоптики назвали сроки замены летней резины на зимнюю в Московском регионе.

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    21 октября 2026, 17:15 • Новости дня
    Московского подростка отдали под суд за поджог квартиры по указке мошенников

    СК: В Москве подросток предстанет перед судом за поджог квартиры и кражу ружья

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего подростка, обвиняемого в краже ценностей и поджоге квартиры по указанию телефонных мошенников.

    «Завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего местного жителя. Он обвиняется в покушении на кражу, хищении огнестрельного оружия и боеприпасов, а также умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества путем поджога», – сообщили РИА «Новости» в СК России.

    Следствие установило, что 28 января 2026 года подросток по указанию мошенников пришел в квартиру на проезде Шокальского. Дверь открыла несовершеннолетняя дочь хозяина, которую обманули звонившие, представившиеся сотрудниками госорганов.

    В квартире юноша вскрыл сейф, забрал 20 тыс. рублей, золотой перстень, охотничье ружье и боеприпасы. Часть патронов он положил в микроволновку и включил ее, что привело к пожару. Ущерб составил более 7,1 млн рублей, никто не пострадал.

    Подростка задержали на выходе из дома, похищенное изъяли. Уголовное дело направлено в суд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце обманутый мошенниками подросток попытался сжечь отдел полиции в Ростове-на-Дону.

    Летом школьник по указке аферистов поджег АЗС в Московской области.

    В июне студент объяснил поджог офисов банков инструкциями мошенников.

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    21 октября 2026, 21:16 • Новости дня
    Климатолог предрек аномально теплую и снежную зиму в Москве

    Климатолог Клименко: Предстоящая зима в Москве будет теплой и снежной

    Климатолог предрек аномально теплую и снежную зиму в Москве
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Ученый-климатолог, академик РАН Владимир Клименко заявил, что предстоящая зима в Москве окажется на 1,5–2,5 градуса теплее климатической нормы и принесет на четверть больше снега.

    По его словам, предстоящая зима может войти в пятерку или десятку самых теплых за 250 лет наблюдений. В декабре средняя температура ожидается на уровне одного-двух градусов мороза, часто будет идти снег с дождем, заявил специалист в беседе с изданием «Аргументы и факты».

    «То есть настоящая зима придет только как минимум в январе», – отметил Клименко.

    По его прогнозу, январь будет на два-три градуса теплее нормы, а февраль – на один градус. В эти месяцы ожидаются редкие сильные снегопады и метели. Ученый добавил, что прошлая зима соответствовала норме, однако после десяти очень теплых зим могла показаться москвичам холодной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в столице зафиксировали первые за осень заморозки.

    Синоптики спрогнозировали более теплую зиму в Центральной России.

    В понедельник скандинавский антициклон принес в Москву аномально высокое давление.

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    21 октября 2026, 16:00 • Новости дня
    Завершен капитальный ремонт фасадов исторических зданий МГУ

    Хуснуллин: В центре Москвы завершили капремонт фасадов нескольких зданий МГУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил о полном завершении капитального ремонта фасадов нескольких исторических зданий Московского государственного университета в центре столицы.

    «Капитальный ремонт внешнего контура полностью завершен», – заявил Хуснуллин. По его словам, специалисты отреставрировали фасады, цоколи и входные группы Зоологического музея, факультетов психологии и искусств, а также Института стран Азии и Африки. Об этом сообщается на сайте правительства России.

    Общая площадь отремонтированных фасадов на Моховой и Большой Никитской улицах превысила 15 тыс. квадратных метров. В расположенном по соседству здании факультета журналистики МГУ приступили к отделке внутренних помещений.

    Кроме того, продолжается капремонт главного здания МГУ на Воробьевых горах. Специалисты уже завершили работы на седьмом, 12-м и 22-м этажах, где расположены геологический, географический и механико-математический факультеты. В настоящее время активно ремонтируются девятый, десятый, 21-й и 23-й этажи.

    Ранее сообщалось, что проектная стоимость масштабной реконструкции и реставрации Шуховской башни в Москве составляет 700 млн рублей.

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    21 октября 2026, 13:17 • Новости дня
    Геомагнитные возмущения на Земле достигли пика

    Геомагнитная активность на Земле достигла пика и пойдет на спад

    Tекст: Мария Иванова

    Геомагнитная активность на Земле 21 октября достигла уровня возмущений после прохождения потока солнечного ветра, в ближайшие дни ожидается ее спад.

    За первые 12 часов дня на Солнце не было зарегистрировано ни одной вспышки, в то время как накануне их было девять, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Отмечается, что Земля прошла через поток возмущенного солнечного ветра после двух суток ожидания. Индексы начали расти утром во вторник и в среду вышли на уровень геомагнитных возмущений, что стало пиком.

    Снимки показывают, что почти все активные области находятся в правой части Солнца, которая скоро уйдет за горизонт, а новых центров не наблюдается. Если ситуация не изменится, к концу недели солнечная активность опустится на дно, как это было последние два месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца на Земле завершилась сильная магнитная буря.

    В начале месяца синоптики предупредили о надвигающихся на планету геомагнитных возмущениях.

    В прошлом месяце ученые спрогнозировали вторую осеннюю магнитную бурю.

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    21 октября 2026, 12:57 • Новости дня
    В МГУ начали экстренную вакцинацию из-за случая кори

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В МГУ имени Ломоносова проводится экстренная вакцинация против кори после того, как заболевание выявили у одного из студентов, сообщило управление Роспотребнадзора по Москве.

    «Экстренную вакцинацию проводит ГБУЗ «Городская поликлиника № 209 Департамента здравоохранения Москвы» совместно с Университетской поликлиникой МГУ», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

    Специалисты определили круг контактных лиц. Со студентами и сотрудниками вуза ведется разъяснительная профилактическая работа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца глава Минздрава США выразил готовность помочь Нью-Йорку в борьбе со вспышкой заболевания. Роспотребнадзор предложил США помощь в борьбе с инфекциями. Власти штата Нью-Йорк ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки кори.

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    22 октября 2026, 03:50 • Новости дня
    Евраев сообщил о приостановке движения на выезде из Ярославля в сторону Москвы

    Tекст: Антон Антонов

    Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы временно перекрыли, в регионе объявлена ракетная опасность, сообщил глава Ярославской области Михаил Евраев.

    «В Ярославской области объявлена ракетная опасность», – сообщил губернатор в «Максе».

    В целях обеспечения безопасности движение транспорта перекрыто на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

    Глава региона призвал жителей воздержаться от поездок в указанном направлении и выбирать маршруты в объезд этого участка. Он добавил, что подразделения Минобороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности, и призвал ждать отбоя сигнала «Ракетная опасность».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские системы противовоздушной обороны сбили 56 беспилотных летательных аппаратов, летевших по направлению к Москве.

    В результате атаки беспилотников в Липецке пострадал мужчина, повреждено здание поликлиники.

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    21 октября 2026, 21:20 • Новости дня
    ООН потребовала вдвое снизить выбросы парниковых газов за десять лет

    ООН призвала сократить выбросы парниковых газов почти на 50% за десять лет

    Tекст: Вера Басилая

    Программа ООН по окружающей среде призвала страны мира сократить выбросы парниковых газов почти вдвое за десять лет для сдерживания глобального потепления.

    В докладе Программы ООН по окружающей среде (UNEP) указано, что принятая в рамках Парижского соглашения задача удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса до 2050 года уже утрачена. Теперь цель состоит в том, чтобы свести к минимуму масштаб этих изменений и вернуться к показателю 1,5 градуса к 2100 году, передает РИА «Новости».

    «Чтобы выйти на этот путь, необходимо сократить глобальные выбросы парниковых газов на 18% к 2030 году, на 45% к 2035 году и на 69% к 2040 году по сравнению с уровнями 2025 года», – указывают авторы доклада.

    При сохранении нынешнего уровня выбросов глобальное потепление может достичь 2,8 градуса в течение текущего столетия. Каждые пять лет выбросов на текущем уровне повышают пиковый показатель потепления примерно на 0,1 градуса.

    Для сдерживания потепления необходимо удалить из атмосферы около 320 гигатонн углекислого газа, что эквивалентно примерно восьми годам глобальных выбросов на уровне 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ООН спрогнозировала рост глобальной температуры до 2,8 градуса к концу века.

    В ООН предупредили об угрозе глобальных засух и наводнений из-за климатического явления Эль-Ниньо.

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    21 октября 2026, 11:39 • Новости дня
    Дептранс Москвы рекомендовал пользоваться метро из-за возможных перекрытий

    Tекст: Дарья Григоренко

    Дептранс рекомендовал москвичам и гостям столицы использовать метро для поездок во второй половине дня из-за возможных временных перекрытий в центре и на юго-западе города.

    «Во второй половине дня возможны временные локальные перекрытия движения в ЦАО и ЮЗАО. Для поездок в эти районы рекомендуем выбирать метро – это поможет сэкономить время в пути», – сообщает столичный Дептранс на странице в Max.

    Водителей попросили заранее продумывать маршрут, закладывать дополнительное время на дорогу, отказаться от поездок в часы разъезда – с 17:00 до 20:00, а также следить за дорожной обстановкой в навигаторе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре авария на МКАД затруднила движение на 7 км.

    В августе в Москве загорелся автобус, в результате чего на МКАД образовалась пробка.

    В июле авария с участием четырех машин заблокировала Тульскую эстакаду в Москве.

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    21 октября 2026, 10:32 • Новости дня
    ООН спрогнозировала рост глобальной температуры до 2,8 градуса к концу века

    ООН: Мир пришел к потеплению на 2,8 градуса

    Tекст: Игорь Иножарский

    Организация Объединенных Наций в новом докладе заявила, что ограничить глобальное потепление уровнем в 1,5 градуса по Цельсию уже невозможно, а при нынешних обязательствах мир движется к росту температуры на 2,8 градуса к концу века.

    В новом докладе Emissions Gap Организация Объединенных Наций пришла к выводу, что цель сдержать глобальное потепление на уровне 1,5 градуса по Цельсию выше доиндустриального уже недостижима, а текущая траектория выбросов ведет к росту температуры примерно на 2,8 градуса к концу столетия, пишет NewScientist.

    В докладе отмечается, что достичь цели в 1,5 градуса теперь можно только за счет временного превышения этого порога и последующего крупномасштабного охлаждения планеты с помощью технологий вроде прямого улавливания углекислого газа из воздуха во второй половине века. Такой «минимальный» сценарий превышения предполагает пик потепления на уровне 1,7–1,8 градуса и лишь 50-процентную вероятность возвращения к 1,5 градуса к 2100 году.

    Для реализации этого сценария миру необходимо сократить выбросы на 18% к 2030 году, на 45% к 2035 году и на 69% к 2040 году по сравнению с уровнем 2025 года. При этом действующие национальные обязательства сулят снижение выбросов лишь на 5–8% к 2030 году и на 11–15% к 2035 году, а текущие политики вообще ведут к потеплению примерно на 2,8 градуса, тогда как даже полное выполнение всех обещаний ограничило бы его лишь до 2,1 градуса.

    Многочисленные ученые сомневаются, что сценарий минимального превышения температуры реалистичен с политической и технологической точек зрения из-за требуемых темпов сокращения выбросов и масштабов искусственного и природного охлаждения после 2050 года. «Мы не знаем, можем ли мы допустить превышение», – заявил почетный профессор Университета Восточной Англии и бывший глава Межправительственной группы экспертов по изменению климата Боб Уотсон, добавив, что полагаться на возвращение температуры к 1,5 или двум градусам после превышения означает «жить в выдуманном мире».

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в заявлении подчеркнул, что временное превышение целевого уровня нельзя считать капитуляцией и что страны должны стремиться сделать его как можно меньшим и более коротким, добиваясь возвращения температуры ниже 1,5 градуса к концу века. Эксперт Имперского колледжа Лондона Йоэри Рохель считает, что превышение следует воспринимать как провал, который необходимо исправить, а сама цель в 1,5 градуса должна оставаться ориентиром ради защиты уязвимых и бедных слоев населения, а не заменяться на более высокий «комфортный» предел.

    В прошлом месяце издание NYT заявило, что мировое сообщество не сумело выполнить ключевую климатическую цель по сдерживанию потепления.

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    Президент Франции ликует, ведь ему удалось сторговаться с ближневосточными странами, чтобы их дизель пришел именно в Париж, а не туда, куда он приходил раньше. Сейчас каждый руководитель европейской страны сам за себя, как во время пандемии и дефицита перчаток, масок и вакцин. Социальное недовольство уже бурлит. На таком ажиотаже цены на дизель в мире могут еще больше вырасти. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

      Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

    • «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

      Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

    • По чьему приказу разносят Францию

      Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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