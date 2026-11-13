  • Новость часаКушнер сообщил о прогрессе на трехдневных переговорах по Украине
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    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Запад встал на путь переговоров

    Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировая торговля собирается в новые блоки

    Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.

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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Брюссель лишает поляков права последнего слова

    Польша решает вопрос не только о том, кто будет руководить Конституционным трибуналом. Она решает, где в конечном счете сосредоточен центр ее государственной власти – в Варшаве или в Брюсселе.

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    13 ноября 2026, 03:44 • Новости дня

    Климатолог спрогнозировал снег в Москве на Новый год

    Климатолог допустил наличие снежного покрова в Москве под Новый год

    Tекст: Катерина Туманова

    В Москве под Новый год с высокой вероятностью будет снег, хотя в последние годы высота снежного покрова к празднику была ниже нормы, сообщил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

    «На Новый год 31 декабря наличие снежного покрова весьма вероятно, однако за 90-летний период наблюдений полное отсутствие снега отмечалось только раз, в 2017 году. Но в последние годы, особенно в 2013, 2015, 2019 и 2024 годах, наблюдалась незначительная высота снежного покрова», – передает его слова ТАСС.

    Специалист добавил, что высота снега в те годы составляла лишь 2–6 см, что в четыре-восемь раз меньше нормы в 16 см.

    Температура в декабре ожидается около климатической нормы или выше нее на 1–4 градуса. Средняя температура составит от нуля до –4 градусов. Ранее Терешонок отмечал, что погода в декабре будет неоднородной из-за оттепелей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о потеплении в Москве до +6 градусов и осадках в виде дождя со снегом.

    На прошлой неделе в Подмосковье впервые в текущем сезоне образовался снежный покров высотой один сантиметр.

    Синоптик Тишковец спрогнозировал в Центральной России позднюю «истеричную» зиму.

    13 ноября 2026, 01:22 • Новости дня
    С начала суток на подлете к Москве сбиты 44 дрона ВСУ

    Собянин сообщил о 44 сбитых на подлете к Москве дронах с полуночи

    С начала суток на подлете к Москве сбиты 44 дрона ВСУ
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/

    Tекст: Катерина Туманова

    С начала суток силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 44 беспилотника ВСУ, летевших на Москву, сообщил в Max-канале мэр столицы Сергей Собянин.

    Силами ПВО Минобороны отражена атака еще десять беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр города. Таким образом, с начала суток на подлете к столице сбиты 44 дрона,

    По словам Собянина, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Собянин сообщил об уничтожении пяти летевших на Москву беспилотников. Российские системы ПВО уничтожили еще 15 дронов. Общее число сбитых на подлете к столице беспилотников достигло почти 60 дронов штук за три часа.


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    12 ноября 2026, 17:06 • Новости дня
    Гражданин Германии признал вину в убийстве главврача в Новой Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    Задержанный по обвинению в убийстве главного врача московской «КМ-Клиник» Марины Каган гражданин Германии Даниэль Кольс признал вину, сообщил следователь в зале суда.

    «Вину Кольс признал», – слова следователя приводит РИА «Новости». По ходатайству следствия он заключен под стражу на срок два месяца – до 10 января 2027 года.

    Ранее стало известно об обнаружении в частном доме в Новой Москве тела женщины с признаками насильственной смерти. Убитой оказалась главный врач «КМ-Клиник» Марина Каган.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду гражданин Германии сознался в убийстве главврача частной клиники в Новой Москве из-за ревности.

    Во вторник его задержали по подозрению в убийстве Марины Каган.

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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    12 ноября 2026, 07:21 • Новости дня
    Метро Москвы взыскало 350 тыс. рублей с упавшего на пути пассажира

    Суд в Москве взыскал 350 тыс. рублей с упавшего на рельсы в метро пассажира

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Суд обязал пассажира, упавшего на пути на станции метро «Пятницкое шоссе» под воздействием сильнодействующих препаратов, выплатить Московскому метрополитену более 350 тыс. рублей компенсации за срыв графика движения поездов.

    Инцидент произошел утром 27 января на Арбатско-Покровской линии: мужчина под действием «аптечных наркотиков» упал на рельсы, из-за чего движение пришлось остановить на 10 минут, пишет РИА «Новости».

    Отмена двух поездов и внеплановая высадка пассажиров нанесли метрополитену убытки в виде упущенной выгоды. Суд удовлетворил иск предприятия и постановил взыскать с ответчика, который не явился на заседание, 353,2 тыс. рублей, а также расходы на оплату госпошлины.

    Ранее за это происшествие мужчину привлекли к административной ответственности за неисполнение требований транспортной безопасности и оштрафовали на 3 тыс. рублей. Кроме того, за употребление сильнодействующих веществ без назначения врача суд назначил ему 10 суток административного ареста. Мужчина признал вину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд назначил девять суток административного ареста жителю столицы за прыжок на пути станции метро «Царицыно» в обнаженном виде.

    Также столичный метрополитен взыскал упущенную выгоду с оказавшегося на рельсах станции «Сокол» в состоянии опьянения мужчины.

    Кроме того, суд обязал пьяного пассажира выплатить компенсацию за остановку поездов из-за падения на пути в московском метро.

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    12 ноября 2026, 17:48 • Новости дня
    Сооснователя «Империи гусей» обвинили в развратных действиях против детей

    Tекст: Ольга Иванова

    Музыканту из Москвы предъявлено обвинение в развратных действиях и иных действиях сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий.

    По данным следствия, в декабре 2019 года обвиняемый совершил иные действия сексуального характера в отношении знакомой несовершеннолетней в салоне своего автомобиля в подмосковном Жуковском. В том же месяце в квартире в Екатеринбурге он совершил развратные действия в отношении другой знакомой девочки, передает РИА «Новости».

    «28-летнему музыканту из столицы предъявлено обвинение в совершении развратных действий, а также иных действий сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних», – заявила Врадий.

    В правоохранительных органах агентству уточнили, что речь идет об Алексее Кузьмине из группы «Империя гусей». В настоящее время обвиняемый арестован, расследование уголовного дела находится на завершающем этапе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Следственное управление СК по Свердловской области предъявило обвинения в хулиганстве двум мужчинам за избиение троих подростков-инвалидов в Екатеринбурге.

    В Карпинске Свердловской области возбудили уголовное дело после смерти подростка от вдыхания паров газа.

    В июле Следственный комитет начал расследование уголовных дел в отношении участников сообщества «Империя гусей».

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    12 ноября 2026, 17:36 • Новости дня
    Обвиняемому в убийстве главврача в Новой Москве вменили угон машины

    Tекст: Ольга Иванова

    Гражданину Германии Даниэлю Кольсу, арестованному по обвинению в убийстве главного врача «КМ-Клиник» Марины Каган в Новой Москве, добавили статью об угоне автомобиля, сообщила столичная прокуратура.

    «Тридцатилетнему мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 1 статьи 166 УК РФ (угон)», – сообщило ведомство в Max. Отмечается, что арестованный избил и задушил женщину в ее доме, взял ключи от принадлежащего ей BMW и пакет, которым душил, после чего скрылся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг гражданин Германии Даниэль Кольс признал вину в убийстве Марины Каган.

    В среду подозреваемый признался в совершении преступления из-за ревности.

    Во вторник правоохранительные органы задержали Кольса.

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    12 ноября 2026, 04:50 • Новости дня
    ПВО отразила атаку трех летевших на Москву беспилотников

    Собянин: ПВО сбила еще три летевших на Москву беспилотника

    Tекст: Катерина Туманова

    Средства ПВО сбили еще три дрона ВСУ, которые направлялись в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Max-канале, с начала суток отражена атака пяти дронов.

    «Отражена атака ещё трёх беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Ранее Собянин сообщил об уничтожении ПВО двух летевших на Москву дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за среду уничтожили 85 украинских дронов над десятью регионами России. Над Россией в ночь на среду сбили 627 украинских беспилотников. В октябре мэр Собянин сообщил об уничтожении 650 летевших в сторону Московского региона беспилотников.

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    12 ноября 2026, 11:59 • Новости дня
    Студентов Московского института культуры эвакуировали из-за угрозы взрыва

    Студентов МГИК эвакуировали из-за сообщения о минировании

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Московском государственном институте культуры (МГИК) проходит эвакуация из-за сообщения о минировании, сообщила пресс-служба вуза.

    «В связи с поступившим сообщением об угрозе безопасности в здании института проводится эвакуация. Причина – поступившее сообщение о взрывном устройстве», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

    В МГИК добавили, что на месте работают уполномоченные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Московском институте культуры проводилась эвакуация.

    Тогда студенты и сотрудники Московского финансового колледжа покинули здание из-за информации о минировании.

    В сентябре в общежитии Российского государственного социального университета на северо-востоке Москвы из-за срабатывания пожарной сигнализации началась эвакуация.

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    12 ноября 2026, 17:31 • Новости дня
    Синоптик спрогнозировал до 15 мм осадков в Москве в ночь на субботу

    Синоптик Леус: В ночь на субботу в Москве может выпасть до 15 мм осадков

    Tекст: Денис Тельманов

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в ночь на субботу в Москве из-за холодного атмосферного фронта может выпасть до 15 миллиметров осадков.

    В предстоящие выходные дни в столице ожидаются кратковременные дожди с мокрым снегом, сообщил Леус в своем Telegram-канале. «Самым «дождливым» днем будет суббота, а точнее субботняя ночь, когда территорию столицы будет пересекать холодный атмосферный фронт. В течение ночи в регионе может выпасть до 10-15 миллиметров дождя, а температура опустится до плюс двух – плюс четырех градусов», – отметил синоптик.

    По его данным, в воскресенье существенных осадков не ожидается, однако ночью местами возможна гололедица при температуре около нуля градусов. Днем воздух прогреется до пяти градусов тепла. Общее количество осадков за два дня не превысит половины нормы.

    Атмосферное давление в ночь на субботу упадет до 731 миллиметра ртутного столба, что значительно ниже нормы. В воскресенье давление начнет активно расти и превысит нормальные показатели на четыре-шесть единиц, сообщил Леус.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг столичный департамент транспорта рекомендовал московским автомобилистам отказаться от поездок на летней резине из-за снега с дождем.

    Во вторник Леус сообщил о сокращении климатической зимы в Москве на неделю за последние полвека.

    В понедельник Гидрометцентр России пообещал москвичам облачную погоду без осадков.

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    12 ноября 2026, 08:11 • Новости дня
    Дептранс Москвы призвал водителей не выезжать на летней резине из-за снега

    Дептранс призвал московских автомобилистов не ездить на летней резине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Столичный департамент транспорта рекомендовал московским автомобилистам отказаться от поездок на летней резине в четверг из-за прогнозируемого снега с дождем.

    Столичным автомобилистам рекомендуется отказаться от поездок на машинах с летней резиной в связи с ожидающимися осадками, указал департамент в своем Telegram-канале.

    Водителям, которые уже поменяли шины на зимние, посоветовали перед началом поездки проверить работу дворников и уровень омывающей жидкости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Гидрометцентр предупредил жителей Москвы и Подмосковья о возможных ночных заморозках и гололедице.

    В пятницу ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил об ожидающихся в столице снеге и гололедице.

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    12 ноября 2026, 16:19 • Новости дня
    Журналистка «Медузы» Зольникова заочно получила 2,5 года колонии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд в Москве заочно приговорил журналистку Анастасию Зольникову (признана иноагентом в России) к двум с половиной годам колонии общего режима за участие в деятельности нежелательной организации.

    Зольникова заочно приговорена к двум годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает прокуратура Москвы в Max.

    Суд также запретил журналистке заниматься общественно-политической деятельностью, в том числе в интернете, в течение семи лет. Уголовное дело рассматривалось в отсутствие подсудимой, которая находится в розыске.

    Установлено, что ранее Зольникову привлекали к административной ответственности за работу на издание «Медуза» (организация включена в реестр иноагентов и признана нежелательной в России). В 2025 году она подготовила две статьи, которые были опубликованы на сайте этой организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд в Москве оставил без изменений заочный приговор основательнице издания «Медуза» Галине Тимченко (признана в России иноагентом). Ранее Тимченко заочно приговорили к пяти годам лишения свободы.

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    12 ноября 2026, 21:57 • Новости дня
    Бывший зампред общества «Динамо» осужден за мошенничество

    Экс-зампред московского отделения общества «Динамо» Михалевский получил пять с половиной лет колонии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тушинский суд Москвы приговорил бывшего первого заместителя председателя столичного отделения спортивного общества «Динамо» Владимира Михалевского к пяти с половиной годам колонии общего режима по делу о мошенничестве с недвижимостью.

    Михалевского признали виновным в двух эпизодах мошенничества на сумму почти 100 млн рублей (1,2 млн долларов), передает ТАСС. «Кроме того, судом удовлетворены иски потерпевшей стороны на общую сумму почти 100 млн рублей», – сообщил агентству участник процесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг гособвинение попросило суд приговорить Владимира Михалевского к шести с половиной годам лишения свободы.

    В понедельник суд ужесточил меру пресечения бывшему первому заместителю председателя столичного отделения спортивного общества «Динамо», переведя его с домашнего ареста под стражу.

    Ранее представители потерпевшей стороны потребовали перевести в СИЗО Владимира Михалевского из-за пропусков судебных заседаний.

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    12 ноября 2026, 22:02 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 31

    Собянин сообщил о 31 сбитом на подлете к Москве БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны подавили атаку еще 11 беспилотников, которые летели в сторону Москвы, таким образом общее число сбитых на подлете к столице дронов достигло 31, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Силы ПВО Минобороны отразили атаку еще десяти беспилотников, летевших на Москву, а затем еще 11 дронов, общее число сбитых на подлете к столице дронов достигло 31, сообщил мэр Собянин.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства противовоздушной обороны сбили пять беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы.

    Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло десяти.

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    13 ноября 2026, 00:10 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве почти 60 дронов ВСУ за три часа

    Собянин: ПВО сбила 59 украинских дронов на подлете к Москве за три часа

    Tекст: Катерина Туманова

    Системы ПВО уничтожили 59 украинских дронов, направлявшихся к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в канале Max.

    «Восемь БПЛА уничтожено ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он за несколько минут до полуночи.

    Всего за три часа, с 21:00 четверга, было сбито 59 украинских дронов на подлете к Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг Собянин сообщил об отражении атаки пяти беспилотников, летевших на Москву. Позже он заявил об уничтожении еще 15 аппаратов. Затем общее число сбитых на подлете к столице дронов достигло 31.

    Аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский вечером четверга ввели ограничения на полеты.

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    12 ноября 2026, 23:35 • Новости дня
    При пожаре на востоке Москвы погибли двое детей и взрослый

    При пожаре в доме на Алтайской улице в Москве погибли три человека

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате пожара в жилом доме на улице Алтайской в Москве погибли три человека, в том числе двое детей, сообщило Главное управление МЧС России по городу.

    Возгорание личных вещей и мебели произошло в одной из квартир жилого дома по адресу: улица Алтайская, д. 6 на востоке Москвы.

    С вышележащих этажей были спасены 11 человек, в том числе пятеро детей. Принятыми мерами пожар был ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

    «К сожалению, погибли три человека, в том числе двое детей», – говорится в сообщении ведомства.

    Позже стало известно, что по факту гибели трех человек в результате пожара на востоке Москвы возбуждено уголовное дело.

    «Преображенским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу ГСУ СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лиц)», - сказано в сообщении Max-канала ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник два человека погибли при пожаре на западе Москвы. В октябре сотрудники МЧС спасли четырех человек при пожаре в квартире на Новинском бульваре. Также три человека были спасены при пожаре в квартире жилого дома в Игарском проезде на северо-востоке столицы.

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    12 ноября 2026, 22:56 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении пяти летевших на Москву беспилотников

    Собянин сообщил об отражении атаки пяти летевших на Москву БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Российские системы противовоздушной обороны отразили атаку пяти беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Отражена атака пяти вражеских БПЛА, летевших на Москву», – сообщил Собянин в Max.

    Ранее российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще 15 беспилотных летательных аппаратов.

    В четверг общее число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 31.

    Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще пяти летевших в сторону города беспилотников.

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