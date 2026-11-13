Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.0 комментариев
Климатолог спрогнозировал снег в Москве на Новый год
Климатолог допустил наличие снежного покрова в Москве под Новый год
В Москве под Новый год с высокой вероятностью будет снег, хотя в последние годы высота снежного покрова к празднику была ниже нормы, сообщил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.
«На Новый год 31 декабря наличие снежного покрова весьма вероятно, однако за 90-летний период наблюдений полное отсутствие снега отмечалось только раз, в 2017 году. Но в последние годы, особенно в 2013, 2015, 2019 и 2024 годах, наблюдалась незначительная высота снежного покрова», – передает его слова ТАСС.
Специалист добавил, что высота снега в те годы составляла лишь 2–6 см, что в четыре-восемь раз меньше нормы в 16 см.
Температура в декабре ожидается около климатической нормы или выше нее на 1–4 градуса. Средняя температура составит от нуля до –4 градусов. Ранее Терешонок отмечал, что погода в декабре будет неоднородной из-за оттепелей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о потеплении в Москве до +6 градусов и осадках в виде дождя со снегом.
На прошлой неделе в Подмосковье впервые в текущем сезоне образовался снежный покров высотой один сантиметр.
Синоптик Тишковец спрогнозировал в Центральной России позднюю «истеричную» зиму.