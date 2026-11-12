Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.0 комментариев
Собянин сообщил об уничтожении 15 беспилотников
Силы ПВО уничтожили еще 15 летевших на Москву беспилотников
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще 15 беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Системой ПВО Минобороны уничтожены еще 15 беспилотников», – написал Собянин на своей странице в Max.
Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг общее число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 31. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще пяти летевших в сторону города беспилотников.