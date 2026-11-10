В Новой Москве нашли тело главврача частной клиники

Олимпийская чемпионка Шурочкина получила сильные ожоги при пожаре в Москве

Олимпийская чемпионка Шурочкина пострадала при пожаре в московской квартире

Tекст: Алексей Дегтярёв

Пожар вспыхнул в четырехкомнатной квартире на 17-м этаже жилого комплекса бизнес-класса «Свой» на улице Багрицкого в Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на Shot.

Местные жители во время эвакуации услышали крики о помощи, на лестнице они обнаружили олимпийскую чемпионку Марию Шурочкину.

Женщину госпитализировали, у нее, по данным СМИ, диагностированы сильные ожоги первой и второй степени грудной клетки и лица.

Точные причины пожара в настоящий момент устанавливаются. Известно, что в помещении горели мебель и личные вещи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в результате пожара в квартире многоэтажного дома на Уральской улице в Москве погибла женщина.

Возгорание в квартире жилого дома в Олимпийской деревне унесло жизни двух человек.

Летом москвичка устроила поджог в собственной квартире во время визита сотрудников службы судебных приставов.