В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.0 комментариев
В Новой Москве нашли тело главврача частной клиники
В Новой Москве нашли убитой главврача частной клиники
Тело главного врача частной клиники со следами насильственной смерти обнаружено в одном из частных домов в Новой Москве.
Труп женщины, на котором присутствуют следы побоев на голове и лице, был найден на лестнице, пишет РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.
Предварительно установлено, что погибшая – главный врач «км-Клиник» Марина Каган.
Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Москве задержали девушку по подозрению в убийстве бывшего молодого человека.
Также пожилую москвичку приговорили к реальному сроку за заказ убийства мужа.
Ранее в столице нашли тело беременной женщины с признаками насильственной смерти.