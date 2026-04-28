Фанат Басты попытался угнать иномарку после неудавшейся встречи с кумиром

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мужчина попытался угнать дорогую иномарку у ресторана на Лесной улице в Москве, сообщает Росгвардия Москвы в Max. На место происшествия росгвардейцы прибыли после срабатывания тревожной кнопки, которую нажал сотрудник охраны.

По данным ведомства, охранник заметил неизвестного, который с помощью специального устройства открыл двери автомобиля одного из гостей ресторана и сел за руль. Как выяснилось, злоумышленником оказался 36-летний житель Краснодарского края, который попытался ввести сотрудников Росгвардии в заблуждение, однако его объяснения были путаными и не соответствовали действительности.

Мужчина в беседе с росгвардейцами рассказал, что пришел к ресторану, владельцем которого является рэпер Баста, чтобы «пообщаться с Василием Михайловичем», поскольку слушает его с детства. Он признался, что сел в чужую машину на парковке и хотел завести ее, но «ключей не было».

Для дальнейших разбирательств задержанного доставили в отдел полиции, подчеркнули в Росгвардии.

