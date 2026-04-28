В Кузбассе возбудили уголовное дело на учителя после побоев ученика

В Кузбассе возбудили уголовное дело на учителя после избиения ученика

Tекст: Тимур Шайдуллин

Уголовное дело в отношении учителя одной из школ Междуреченска возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области. Следователи начали расследование после появления в социальных сетях видеозаписи конфликта между педагогом и учеником на уроке.

По данным следствия, инцидент произошел в понедельник. В ходе урока учитель применил физическую силу к учащемуся, причинив ему телесные повреждения. Следователи добавили, что действия педагога квалифицируются как ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего. Отдельно следователи собираются дать правовую оценку действиям руководства образовательного учреждения.

