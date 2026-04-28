Протестующие против мигрантов разгромили мэрию в Нидерландах
В Нидерландах протестующие разбили окна мэрии из-за центра мигрантов
В нидерландском городе Лоосдрехте группа демонстрантов, выступавших против размещения мигрантов, повредила здание администрации, после чего полиция задержала одного подозреваемого, пишут местные СМИ.
Около 50 противников создания центра для просителей убежища устроили погром в здании администрации Лоосдрехта в провинции Северная Голландия, пишет ТАСС со ссылкой на газету Algemeen Dagblad. Инцидент произошел вечером 27 апреля после Дня короля: демонстранты сломали ограждение и забросали здание камнями и кусками плитки, причинив серьезные повреждения.
Полиция задержала одного из подозреваемых – 34-летнего жителя Эрмело, поиски остальных участников продолжаются. Власти Лоосдрехта заявили, что намерены взыскать расходы на восстановление здания с виновных.
На фоне протестов власти сократили число мест во временном центре для мигрантов с 110 до 70, который планируется разместить прямо в здании администрации. Акции против центра начались еще 20 апреля и сопровождались массовыми беспорядками, за четыре дня были задержаны 13 человек.
Министр по делам миграции Барт ван ден Бринк назвал произошедшее неприемлемым, но уточнил, что к насилию прибегают лишь отдельные участники протестов. Он выразил убеждение, что диалог с мирно настроенными жителями крайне необходим.
Причиной недовольства стал внезапный план властей разместить сотни просителей убежища в здании муниципалитета – решение было объявлено только 17 апреля, а первые мигранты должны были прибыть уже на этой неделе. Муниципалитет объяснил спешку срочной просьбой Центрального агентства по приему просителей убежища из-за нехватки мест в стране.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ряде стран Европы усиливается враждебное отношение к мигрантам. Ранее власти Нидерландов договорились с Угандой о создании транзитного центра для депортации африканских мигрантов.
До этого Нидерланды объявили о намерении отказаться от миграционных правил Евросоюза.