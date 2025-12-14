В Европе усилилась антимиграционная риторика

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Associated Press, риторика и политика против мигрантов набирают силу в странах Европы. За последний год в Лондоне десятки тысяч противников миграции вышли на улицы, скандируя требования выдворить приезжих, а среди политиков звучали заявления о необходимости массовых депортаций и критика из-за большого числа «нерусских лиц» в рекламе и на телевидении. Подобные позиции становятся центральной темой европейских дебатов, что связано с ростом популярности правых партий.

Оппозиционные партии в разных странах, включая Reform UK, «Альтернатива для Германии» и французское «Национальное объединение», лидируют в соцопросах, выступая за массовые депортации и представляя миграцию угрозой национальной идентичности. Дональд Трамп отметил, что миграция, по его убеждению, «разрушает цивилизацию Европы», а ряд европейских политиков соглашались с американской позицией, несмотря на возмущение со стороны части общественности. Политики все чаще используют разделяющий общество язык и формируют негативное отношение к приезжим.

Эксперты отмечают, что антипатия к миграции обусловлена не просто наплывом беженцев из Африки, с Ближнего Востока и с Украины, но и внутренними экономическими трудностями, влиянием харизматичных правых лидеров и эффектом социальных сетей. По мнению специалистов, в Британии растет ощущение национального раскола и тревоги, как результат кризисов последних лет – от финансового 2008 года до Брекзита и пандемии. Алгоритмы X (бывший Twitter, заблокирован в России), где владелец Илон Маск одобрительно ретвитит ультраправые публикации, усиливают этот тренд.

Растет число преступлений на почве ненависти: по официальным данным, в Англии и Уэльсе за год зарегистрировано более 115 тыс. случаев, что на 2% больше, чем годом ранее. Среди громких инцидентов – всплеск антимусульманского насилия в Британии после трагедии с участием подростка с местным гражданством, на фоне слухов о его иммигрантском происхождении. В других странах – Нидерландах, Ирландии – массовые акции протеста у приютов для мигрантов нередко перерастают в столкновения с полицией.

Власти ряда западноевропейских стран ужесточают миграционную политику: Великобритания и Дания сокращают число ПМЖ, ограничивают сроки пребывания беженцев и призывают к пересмотру юридических гарантий для мигрантов. Между тем правозащитники, такие как комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Фларти, предупреждают: «Каждый уступок приводит к новым требованиям радикалов. Сегодня объект внимания – мигранты, а кто станет следующим?»

Центристские партии подвергаются критике за заимствование риторики ультраправых. Премьер-министр Британии Киир Стармер в мае, говоря об опасности превращения страны в «остров чужаков», позже принес извинения за слова, напоминающие известную расистскую речь 1968 года. В Германии канцлер Фридрих Мерц также усилил выражения, подчеркивая важность сохранения «городского облика», но позднее признал значимость миграции для экономики. Социологи считают, что, несмотря на общественный спрос на простые и жесткие ответы, политикам стоит внимательнее относиться к последствиям своих заявлений и поддерживать ответственную дискуссию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евростат отметил, что число новых просителей убежища с Украины достигло максимума с начала года после изменения правил выезда для мужчин.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал миграционную политику европейских стран, заявив, что многие из них из-за этого теряют жизнеспособность.