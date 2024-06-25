Считалось, что идея хранить воздержание до брака и верность в браке была придумана завистниками и невротиками, фригидными клушами и лицемерными святошами специально, чтобы испортить всем жизнь.3 комментария
Ушаков назвал гибель отдыхающих на пляже в Крыму убийством
Ушаков назвал гибель отдыхающих на пляже в Крыму из-за удара ракетами ATACMS убийством
Поддерживаемый Западом военный раж Киева принимает чудовищные формы, заявил в ходе «Примаковских чтений» помощник президента Юрий Ушаков.
По его словам, произошедшее – намеренное убийство отдыхающих на пляже в Крыму, передает ТАСС.
Также Ушаков добавил, что «подхлестываемый Западом» военный раж Киева не утихает, напротив, принимает чудовищные формы.
Напомним, официальный представитель ЕС Петер Стано выразил сомнение в достоверности информации о теракте в Севастополе, который был совершен с применением американских ракет ATACMS. Он отметил, что заявления российских властей о действиях Украины и их последствиях «не достойны доверия».