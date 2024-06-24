В ЕС сочли «недостоверной» атаку ВСУ оружием НАТО по пляжу Севастополя

Водитель автобуса помог спасти около 300 человек с пляжа в Севастополе

Водитель автобуса помог спасти около 300 человек с пляжа при атаке ВСУ Севастополя

Tекст: Вера Басилая

По словам Александра, в момент атаки он только спускался к пляжу и потому сам не пострадал, но быстро сориентировался и принялся загружать людей в свой желтый автобус.

Водитель рассказал, что было много людей в крови, себя героем не считает, помогал, чем мог, передает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Александр сделал несколько рейсов, вывозил раненых, которых сразу забирали бригады скорой помощи. По его словам, из здания кафе, где люди укрылись от атаки ВСУ, выносили много пострадавших детей. Всего он эвакуировал с пляжа около 300 человек.

Напомним, в результате атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратились 151 человек, из них 82 госпитализированы.

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