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    22 комментария
    Татьяна Бондарчук Татьяна Бондарчук Как помочь бегущим с Запада на родину соотечественникам

    Чтобы вернуться в Россию по программе переселения соотечественников, документы надо подать в российском дипломатическом учреждении в стране пребывания. Но если разрешить это делать в России, это поможет вернуть на родину еще десятки тысяч людей.

    7 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Северяне всегда побеждают южан

    23 июня 1865 года капитулировал Стэнд Уэйти – последний генерал южан в Гражданской войне в США. Продлившись более четырех лет, она навсегда изменила Америку. Спецоперация на Украине длится меньше, но уже сейчас у этих конфликтов можно найти много общего.

    7 комментариев
    24 июня 2024, 21:44 • Новости дня

    В ЕС сочли «недостоверной» атаку ВСУ оружием НАТО по пляжу Севастополя

    В ЕС сочли «недостоверной» атаку ВСУ оружием НАТО по пляжу Севастополя
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Петер Стано заявил, что ЕС считает «не достойной доверия» информацию российских властей о жертвах атаки по Севастополю с применением американских ракет ATACMS.

    Отвечая на вопрос об ударе оружием НАТО по мирным жителям Крыма, Стано заявил, что информация властей России о действиях Украины и их последствиях «имеют [для Брюсселя] достоверность, близкую к нулевой, и не могут быть достойны доверия», передает ТАСС.

    Напомним, в результате атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратился 151 человек, из них 82 госпитализированы.

    24 июня 2024, 03:51 • Новости дня
    Опубликовано видео с пляжа в Учкуевке после ракетной атаки на Севастополь
    Опубликовано видео с пляжа в Учкуевке после ракетной атаки на Севастополь
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Севастопольский портал ForPost опубликовал видео с пляжа в Учкуевке, над которым днем 23 июня разорвалась боевая часть баллистической ракеты ATACMS.

    На кадрах, снятых в воскресенье и опубликованных ForPost, можно увидеть пустынный пляж с большим количеством брошенных вещей. Среди них – детские игрушки, а также бутылки с недопитой минеральной водой. Отдельно оператор снял черные мешки, доверху наполненные полотенцами, и показал набегающие на берег волны Черного моря.

    Напомним, по данным Минобороны, киевским режимом около 12.15 была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Сообщалось, что жертвами ракетной атаки ВСУ в Севастополе стали четыре человека, в том числе двое детей. Пострадал 151 человек, включая 27 детей. 




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    24 июня 2024, 14:51 • Новости дня
    Киев назвал жителей Крыма «гражданскими оккупантами»

    В офисе Зеленского жителей Крыма назвали «гражданскими оккупантами»

    Киев назвал жителей Крыма «гражданскими оккупантами»
    @ Efrem Lukatsky/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    После удара ВСУ по Севастополю советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что «мирной жизни в Крыму быть не должно», а местные жители – «гражданские оккупанты».

    В своем Telegram-канале он написал, что «в Крыму нет и не может быть никаких «пляжей», «туристических зон» и других фиктивных признаков «мирной жизни».

    Подоляк в своем посте назвал Крым большим военным лагерем и складом, «с сотнями прямых военных целей», которые Россия якобы пытается закрывать гражданскими. Самих же жителей Крыма он назвал «гражданскими оккупантами».

    По данным Минобороны, киевским режимом 23 июня около 12.15 была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.

    Всего при атаке на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150.

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    24 июня 2024, 09:22 • Новости дня
    Водитель автобуса помог спасти около 300 человек с пляжа в Севастополе

    Водитель автобуса помог спасти около 300 человек с пляжа при атаке ВСУ Севастополя

    Tекст: Вера Басилая

    Водитель автобуса по имени Александр помогал вывозить раненых с пляжа в Севастополе при атаке ВСУ, он эвакуировал около 300 человек, пока не убедился, что вывез всех, кто нуждался в помощи.

    По словам Александра, в момент атаки он только спускался к пляжу и потому сам не пострадал, но быстро сориентировался и принялся загружать людей в свой желтый автобус.

    Водитель рассказал, что было много людей в крови, себя героем не считает, помогал, чем мог, передает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

    Александр сделал несколько рейсов, вывозил раненых, которых сразу забирали бригады скорой помощи. По его словам, из здания кафе, где люди укрылись от атаки ВСУ, выносили много пострадавших детей. Всего он эвакуировал с пляжа около 300 человек.

    Напомним, в результате атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратились 151 человек, из них 82 госпитализированы.

    Эксперты описали, как наказать Украину и США за террористические атаки по Крыму и Севастополю.

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    24 июня 2024, 00:17 • Новости дня
    В результате атаки ВСУ на Севастополь пострадал 151 человек

    Число пострадавших в результате ракетной атаки ВСУ на Севастополь возросло до 151 человека

    Tекст: Максим Попов

    Число пострадавших в результате ракетной атаки ВСУ возросло до 151 человека. Из них 82 человека были госпитализированы, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    «По информации на 10 часов вечера, погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратились 151 человек, из них 82 госпитализированы», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

    Напомним, до этого, по словам Развожаева, в городе было зарегистрировано 144 пострадавших, из них госпитализированы 82. По данным Минобороны, киевским режимом около 12.15 была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.


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    24 июня 2024, 13:12 • Новости дня
    Песков призвал спросить власти США и Европы про убитых с их помощью детей
    Песков призвал спросить власти США и Европы про убитых с их помощью детей
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Журналисты должны спрашивать представителей официальных лиц США и Европы, зачем их правительства поддерживают убийство российских детей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков предложил журналистам задать вопрос пресс-секретарям глав правительств стран Европы и США, зачем их страны помогают убивать российских детей, передает ТАСС.

    По его словам,  вовлеченность США в боевые действия, которые приводят к гибели мирных россиян, не может не иметь последствий, и время покажет, каких именно.

    Он напомнил слова российского лидера Владимира Путина о возможных действиях России в случае поставок дальнобойного западного оружия Западом Украине.

    Напомним, Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что Россия оставляет за собой право поставлять дальнобойное оружие другим странам.

    Между тем, американский посол в Москве Линн Трейси была вызвана в МИД России, ей был сделан демарш из-за террористической атаки в Севастополе.

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    24 июня 2024, 04:18 • Новости дня
    Россия обвинила США в поддержке преступлений против мирных граждан

    Посол России в США: После атаки на Севастополь ракетами ATACMS Вашингтону не уйти от ответственности

    Россия обвинила США в поддержке преступлений против мирных граждан
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    США демонстративно поддерживают преступления киевского режима и удары по мирному населению, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, подчеркнув, что американским властям не уйти от ответственности.

    Антонов также отметил, что поставки американского оружия марионеткам-бандеровцам и предоставление им права бить по гражданскому населению свидетельствует лишь о стремлении США продолжать войну, не считаясь с жертвами, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнул, что оправдать прямую вовлеченность в конфликт на постсоветском пространстве русофобам практически невозможно. Он выразил соболезнования близким и родным погибших и раненых в сегодняшней террористической атаке и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

    Напомним, по словам губернатора Михаила Развожаева, в результате атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратились 151 человек, из них 82 госпитализированы.

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    24 июня 2024, 14:24 • Новости дня
    Стало известно состояние пострадавших от ракетного удара ВСУ по Севастополю

    Мурашко: 14 пострадавших при ударе ВСУ по Севастополю находятся в тяжелом состоянии

    Стало известно состояние пострадавших от ракетного удара ВСУ по Севастополю
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    14 человек, которые пострадали в результате ракетного удара украинских войск по Севастополю, находятся в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    По его словам, 14 человек остаются в тяжелом состоянии, передает ТАСС.

    Напомним, по данным Минобороны, киевским режимом в воскресенье была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.

    В результате атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека. За медицинской помощью обратился 151 человек, из них 82 госпитализированы.

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    23 июня 2024, 23:53 • Новости дня
    В Греции назвали атаку на Севастополь преступлением против мирных жителей

    Tекст: Максим Попов

    Атака на Севастополь, совершенная с использованием западного оружия, является преступлением, которое полностью замалчивают западные СМИ, заявил экс-первый замминистра обороны Греции Костас Исихос.

    По его словам, атака была направлена в основном против мирных жителей. Он подчеркнул, что это преступление не получило достаточного освещения в западных СМИ, передает ТАСС.

    Исихос отметил, что США постоянно увеличивают поставки все более смертоносного оружия режиму Зеленского. Также наблюдается интенсивная технологическая модернизация и использование спутников. Это приводит к распространению военного конфликта. 

    Лидеры США и ЕС исключили дипломатию и любые мирные инициативы из своего лексикона. Вместо этого они пытаются убедить народы Запада в том, что всеобщее распространение военных конфликтов практически неизбежно, сказал он. 

    Напомним, по словам губернатора Михаила Развожаева, после атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, включая двоих детей. До этого сообщалось, в результате обстрела Севастополя пострадали 124 человека.


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    24 июня 2024, 14:41 • Новости дня
    Путин спросил у Костина о работе ВТБ в Крыму, Донбассе и Новороссии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на рабочей встрече с руководителем ВТБ Андреем Костиным поинтересовался, как расширяется сеть банка на территории Крыма, Донбасса и Новороссии.

    Путин, выслушав доклад о процессе расширения сети ВТБ на все регионы России за три года, уточнил, работает ли банк в Донбассе и Новороссии. По словам Костина, отделения ВТБ откроются в регионах уже в этом году, передает ТАСС.

    Глава ВТБ рассказал о планах поглощения крымского банка РНКБ для работы на полуострове под собственным брендом.

    «Очень хорошо», – похвалил Путин.

    Ранее Костин сообщал, что офисная сеть крымского банка РНКБ станет работать под брендом ВТБ с 2025 года.

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    24 июня 2024, 12:25 • Новости дня
    Песков рассказал о реакции Путина на атаки в Крыму и Дагестане

    Песков: Путин соболезнует пострадавшим в результате атаки ВСУ на Крым и нападения в Дагестане

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует пострадавшим и потерявшим близких в результате ракетной атаки ВСУ на Севастополь и вооруженного нападения преступников в Дагестане, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, президент России глубоко скорбит и соболезнует всем потерявшим родных и близких в Крыму и Дагестане. Он добавил, что Путин в настоящее время не планирует выступать со специальным обращением к нации в связи с произошедшими трагедиями, передает ТАСС.

    Песков также добавил, что выводы о возможной связи атаки на Крым и терактов в Дагестане делать не следует до окончания следствия.

    В результате атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратился 151 человек, из них 82 госпитализированы.

    Эксперты описали, как наказать Украину и США за террористические атаки по Крыму и Севастополю.

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    24 июня 2024, 10:20 • Новости дня
    В Севастополе ввели режим ЧС после удара ВСУ по пляжу

    Развожаев: В Севастополе после атаки ВСУ введен режим ЧС

    Tекст: Вера Басилая

    Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Севастополе из-за произошедшей атаки ВСУ , следует из указа губернатора города Михаила Развожаева.

    «Признать обстановку, сложившуюся в городе Севастополе, чрезвычайной ситуацией регионального характера»,  – следует из текста документа, опубликованного на сайте правительства.

    По словам заммэра города Анастасии Раковой, помощь пострадавшим при атаке ВСУ на пляж Севастополя, оказывают лучшие московские реаниматологи, анестезиологи, хирурги, травматологи, они также доставили в город необходимые медикаменты и расходные материалы, передает ТАСС.

    Напомним, по данным Минобороны, киевским режимом в воскресенье около 12.15 была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.

    В результате атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратился 151 человек, из них  82 госпитализированы.

    Эксперты описали, как наказать Украину и США за террористические атаки по Крыму и Севастополю.

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    24 июня 2024, 12:49 • Новости дня
    Пескова спросили о возможном закрытии курортного сезона после атаки ВСУ

    Песков заявил, что решения о закрытии курортного сезона после атаки ВСУ не принимались

    Tекст: Вера Басилая

    Российские власти не принимали никаких решений насчет закрытия курортного сезона после ракетной атаки ВСУ на Севастополь, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, никаких решений о закрытии курортного сезона пока не принималось. Песков добавил, что Путин продолжает следить за тем, как оказывается помощь пострадавшим при атаке на Крым, и тем, кто был ранен или потерял своих близких во время нападения боевиков в Дагестане, передает ТАСС.

    Ранее глава Госсовета Крыма Владимир Константинов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что обстановка для туристов на полуострове достаточно безопасная, все пляжи региона открыты.

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    24 июня 2024, 09:33 • Новости дня
    Все возникшие из-за удара по Севастополю возгорания потушены

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Возгорания, которые возникли в результате падения фрагментов ракет из-за атаки ВСУ на Севастополь накануне, к настоящему моменту потушены, сообщили в правительстве города.

    Как сообщил источник ТАСС, в результате падения частей ракет в воскресенье было зафиксировано семь возгораний, все оперативно локализованы, к настоящему времени все очаги потушены, пострадавших нет.

    Между тем, как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, решается вопрос о транспортировке в Москву 15-20 пострадавших. Он добавил, что ночью в Севастополь прибыла сводная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф, Департаменту здравоохранения Москвы, врачи учреждений, подведомственных Минздраву, специалисты МЧС (психологи), которые осмотрели всех пострадавших, и будут принимать решение о транспортировке пациентов в московские медучреждения.

    Напомним, по данным Минобороны, киевским режимом в воскресенье около 12.15 была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, погибли четыре человека, в том числе двое детей, число пострадавших в результате ракетной атаки ВСУ возросло до 151 человека, из них 82 человека были госпитализированы.

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    24 июня 2024, 15:56 • Новости дня
    Пляжи Севастополя временно закрыли

    Пляжи Севастополя закрыли до 25 июня

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пляжи Учкуевка и Любимовка, куда упали фрагменты ракеты после атаки ВСУ на Севастополь, будут закрыты до вечера 25 июня, рассказали в пресс-службе губернатора.

    Как сообщил источник ТАСС, ориентировочно до вечера вторника и Любимовка, и Учкуевка будут закрыты.

    Напомним, по данным Минобороны, киевским режимом в воскресенье была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.

    В результате атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратился 151 человек, из них 82 госпитализированы.

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    24 июня 2024, 12:10 • Новости дня
    Константинов: Крым достаточно безопасен для туристов

    Константинов: Республика Крым достаточна безопасна для туристов, все пляжи открыты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обстановка для туристов в Республике Крым достаточно безопасная, все пляжи региона открыты, сказал глава Госсовета республики Владимир Константинов в эфире телеканала «Россия 24».

    По его словам, путевки раскуплены, все понимают, где в реальности опасно, а где есть определенный риск. Константинов добавил, что сегодня достаточно безопасно в Крыму, пляжи открыты, можно купаться, никаких проблем с этим нет, передает ТАСС.

    Как сказал Константинов в прямом эфире канала «Россия 24» в ответ на вопрос ведущего о необходимости вводить ограничения на посещения детьми лагерей Республики Крым, он заявил, что не видит необходимости ограничивать поток в детские лагеря и учреждения после теракта на пляже в Севастополе.

    Ранее в Севастополе ввели режим ЧС после удара ВСУ по пляжу.

    Напомним, по данным Минобороны, киевским режимом в воскресенье около 12.15 была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.

    В результате атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратился 151 человек, из них 82 госпитализированы.

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