Для многих датчан противодействие России – продолжение борьбы со славянами за жизненное пространство в Средние века. Сегодня Дания – государство, активно помогающее режиму Зеленского. Поэтому нельзя исключать, что датчане вновь перейдут очередные красные линии.22 комментария
В ЕС сочли «недостоверной» атаку ВСУ оружием НАТО по пляжу Севастополя
Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Петер Стано заявил, что ЕС считает «не достойной доверия» информацию российских властей о жертвах атаки по Севастополю с применением американских ракет ATACMS.
Отвечая на вопрос об ударе оружием НАТО по мирным жителям Крыма, Стано заявил, что информация властей России о действиях Украины и их последствиях «имеют [для Брюсселя] достоверность, близкую к нулевой, и не могут быть достойны доверия», передает ТАСС.
Напомним, в результате атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратился 151 человек, из них 82 госпитализированы.