Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.0 комментариев
Жителей Подмосковья предупредили о возможном появлении медведей-шатунов
Жителей Подмосковья предупредили о возможном появлении медведей из-за дождей
Нестабильная погода и затяжные дожди в Подмосковье могут помешать медведям уйти в зимнюю спячку, в результате чего они начнут бродить по лесам в поисках пищи, сообщили СМИ.
Медведи в Московской области рискуют остаться без зимней спячки из-за обильных осадков, которые способны затопить берлоги и заставить хищников искать новые укрытия. Об угрозе появления шатунов сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Mash.
Еще одной причиной возможного появления шатунов называется нехватка кормов осенью. Если медведь не успел набрать необходимый вес, он может не улечься в спячку и продолжить поиски пищи зимой. Особую осторожность рекомендуется соблюдать в Шатурском, Талдомском и Клинском округах, где замечали зверей и их следы. В Подмосковье зарегистрировано более сотни медведей.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозирует, что зима в столичном регионе может оказаться на два–пять градусов теплее нормы, с повышенным количеством осадков, включая дожди и мокрый снег. Сочетание оттепелей и осадков представляет главную опасность: талая вода в берлоге может разбудить уснувшего медведя, пишет Life.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Бурятии медведи начали уходить в спячку.
На Кавказе допустили отказ медведей от зимней спячки при круглогодичном доступе к пище.
В Сибири спрогнозировали массовое появление медведей-шатунов из-за недостаточного слоя подкожного жира у хищников.