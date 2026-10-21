Биологи предрекли массовое появление медведей-шатунов в Сибири

Биолог Кропачев предрек массовое появление медведей-шатунов в Сибири зимой

Tекст: Алексей Дегтярёв

Эксперт пояснил, что в Алтайском и Красноярском краях, Республике Алтай, Новосибирской, Томской и Иркутской областях толщина жира у медведей местами не превышает одного сантиметра, пояснил Кропачев ТАСС.

«Точную цифру не назовет никто, пока не установится снежный покров и не станет ясно, сколько медведей не легло в берлоги. Но масштаб подготовительных отстрелов – сотни особей в каждом регионе – говорит, что проблема носит массовый характер, а не исчисляется единицами», – отметил ученый.

Старший научный сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН Дмитрий Тараненко добавил, что шатуны будут появляться там, где хищники уже выходят к людям. По подсчетам агентства, в 2026 году медведи заходили в населенные пункты более чем в 40 регионах России, при этом самая сложная ситуация наблюдается в Восточной Сибири.

В результате нападений животных погибли более 20 человек. Основной причиной такого поведения хищников стал плохой урожай кедрового ореха, который является главной кормовой базой для медведей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Красноярском крае ликвидировали почти тысячу медведей. В прошлом месяце в пяти округах Кузбасса ввели особый режим из-за нашествия животных. Медведи осадили поселки под Красноярском.