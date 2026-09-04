Медведи осадили поселки под Красноярском

Под Красноярском зафиксировали 16 выходов медведей к людям

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Енисейском муниципальном округе Красноярского края зафиксировали 16 сообщений о выходах медведей к людям, передает ТАСС. В этом районе ранее хищник убил двух пожилых женщин.

Накануне в округе нашли тела двух пенсионерок, которые отправились за грибами 31 августа и пропали. В их поисках участвовали сотрудники полиции и волонтеры. Следственные органы уже организовали проверку по факту произошедшего, назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.

«За последние сутки в Единую дежурно-диспетчерскую службу Енисейского округа поступило 16 сообщений о выходах медведей на территорию населенных пунктов. В Потапово хищник пришел на территорию школы. В Кривляке медведь задрал теленка», – сообщили в администрации округа.

Также в Епишино очевидцы заметили сразу четырех медведей, а в Енисейске на территории аэропорта обнаружили место лежки хищника. Информацию передали в Общество охотников и рыболовов, полицию и руководителям территориальных подразделений. Медведи появлялись и в других населенных пунктах района.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в тайге под Красноярском следователи обнаружили тела двух убитых медведем женщин.

В пригороде краевого центра полицейские застрелили вышедшего к зданию школы агрессивного хищника.

Из-за участившихся случаев появления диких животных власти Красноярска ввели режим повышенной готовности.