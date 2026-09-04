Глава Верховного суда России оценил потенциал сотрудничества с Индией

Краснов заявил о потенциале координации верховных судов России и Индии

Tекст: Мария Иванова

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов в ходе визита в Нью-Дели провел переговоры со своим индийским коллегой Сурьей Кантом, передает РИА «Новости».

Глава российской делегации выразил благодарность за теплый прием и отметил важность знакомства с богатыми правовыми и культурными традициями Индии во время своего первого визита в страну в этой должности.

«Значительный потенциал двустороннего сотрудничества также вижу в координации совместной работы верховных судов России и Индии на международных площадках. Убежден, что вместе мы способны формировать контуры справедливого многополярного юридического миропорядка», – подчеркнул Краснов.

Он добавил, что фундаментом укрепления особо привилегированного стратегического партнерства служат доверительные отношения президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. По словам Краснова, предстоящий саммит БРИКС в Индии придаст дополнительный импульс сотрудничеству стран-участниц, в том числе в правовой сфере.

Важным этапом долгосрочного взаимодействия стал меморандум о взаимопонимании, подписанный верховными судами двух государств в июне 2026 года в Москве. Россия уже направила индийской стороне проект программы сотрудничества на ближайшие два года, а Университет правосудия имени Лебедева готов стать базой для реализации совместных исследовательских инициатив.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Верховного суда России Игорь Краснов прибыл в Нью-Дели для участия в форуме стран БРИКС.

Ранее Владимир Путин и Нарендра Моди провели двусторонние переговоры на полях саммита ШОС в Бишкеке. Власти Индии ожидают визита российского лидера на сентябрьский саммит БРИКС.