Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.5 комментариев
Председатель Верховного суда Краснов прибыл в Индию
Председатель Верховного суда России прибыл в Нью-Дели для участия в форуме председателей верховных судов стран БРИКС, сообщили в пресс-службе Верховного суда.
Форум организован под председательством Индии, участники обсудят применение искусственного интеллекта в судебной работе, передает РИА «Новости».
Программа визита включает выступление на пленарном заседании и отдельные переговоры с руководителями высших судебных органов государств БРИКС. «В ходе переговоров стороны обсудят перспективы дальнейшего взаимодействия в правовой сфере», – сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе также указали, что участие российской стороны в форуме подчеркивает стремление к открытому диалогу с зарубежными коллегами и обмену опытом в сфере правосудия. Визит вписывается в общую линию укрепления международного правового сотрудничества и расширения взаимодействия по вопросам совершенствования судебной деятельности.
Подобные международные площадки, по мнению представителей Верховного суда, играют ключевую роль в формировании общих подходов к современным вызовам правосудия при сохранении принципов независимости, объективности и беспристрастности судебной власти.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Краснов ранее провел переговоры со своим белорусским коллегой Андреем Шведом в Минске.
В ходе визита в Белоруссию Краснов также обсудил с президентом Александром Лукашенко создание единой судебной практики в рамках Союзного государства.