Краснов сообщил о создании единой судебной практики России и Белоруссии

Tекст: Ольга Иванова

Глава Верховного суда России Игорь Краснов на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил о планах по формированию единой судебной практики, передает РИА «Новости». По его словам, совместно с председателем Верховного суда Белоруссии Андреем Шведом принято решение о значительном расширении двусторонних ведомственных отношений.

«Здесь имеется значительный потенциал. Завтра подписываем первый в истории двух стран Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между высшими судебными инстанциями. Уверен, что данный документ станет платформой для создания единой судебной практики в рамках Союзного государства, позволит унифицировать подходы судов по всем видам судопроизводства», – подчеркнул Краснов. Он также отметил, что страны исторически связывают братские отношения и общая память.

В ходе беседы отдельное внимание уделили фундаментальному характеру межгосударственного сотрудничества. Краснов напомнил, что президент России Владимир Путин регулярно подчеркивает стратегическую важность взаимодействия с Минском во всех сферах. Стороны также намерены обмениваться опытом в вопросах цифровизации правосудия и применения новых технологий в судебной деятельности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Минск разрабатывают основные направления реализации союзного договора на ближайшие три года.

Ранее председатель Верховного суда России Игорь Краснов предложил создать единые профессиональные стандарты юридического образования для стран СНГ.

Глава инстанции также заявил о планах дистанционного участия граждан в судебных процессах через портал «Госуслуги».