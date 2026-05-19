Оверчук заявил о подготовке плана по союзному договору

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия и Белоруссия ведут работу по согласованию основных направлений союзного договора на ближайшие три года, передает РИА «Новости». Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук в ходе заседания группы высокого уровня совета министров Союзного государства в Пскове.

Политик отметил, что на сегодняшний день страны продолжают план работ по реализации договоров на период с 2024 по 2026 год. Вместе с этим к обсуждению готовятся новые инициативы. «В настоящее время ведем работу по согласованию основных направлений на 2027-2029 годы, которые включают в себя 14 ключевых разделов», – подчеркнул Оверчук.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву для обсуждения направлений сотрудничества на период с 2027 по 2029 год.

Месяцем позже лидеры двух стран по телефону обсудили ключевые вопросы экономического взаимодействия.

В мае президент России Владимир Путин отметил важный вклад белорусских партнеров в обеспечение безопасности Союзного государства.