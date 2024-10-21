За этот год в Дубай переехало 7 тыс. миллионеров. Добыча нефти в Дубае с 1991 года по сегодняшний день сократилась в восемь раз. А ВРП эмирата вырос за тот же срок в восемь раз, доля нефти в ВРП стала меньше 1%. Население выросло… в те же восемь раз. Как так вышло?7 комментариев
Ушаков назвал график встреч Путина на саммите БРИКС
Ушаков: Путин намерен встретиться с Моди, Си Цзиньпином и Эрдоганом в рамках саммита БРИКС
Президент России Владимир Путин запланировал встречи с мировыми лидерами на саммите БРИКС в Казани, включая премьер-министра Индии Нарендру Моди и председателя КНР Си Цзиньпина, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
По словам помощника президента Юрия Ушакова, цикл бесед начнется 22 октября встречей с президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф, далее запланированы переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Также состоятся встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, передает ТАСС.
Во второй день саммита планируется несколько рабочих встреч после заседания в узком и расширенном формате. Президент России встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, после чего пройдет встреча с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али, указал Ушаков.
Он подчеркнул, что третий день саммита будет насыщен встречами с президентом Палестины Махмудом Аббасом, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, президентом Мавритании Мохамедом ульд Газвани и президентом Боливии Луисом Арсе. Завершатся мероприятия встречами с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем.
Ушаков уточнил, что Путин сам изъявил желание встретиться с лидерами всех государств, которые прибудут на саммит БРИКС в Казань.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле сообщили, что в последний день саммита в Казани состоится заседание «аутрич»/«БРИКС плюс», где примут участие представители почти 40 стран, включая лидеров СНГ и делегации из Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки.
Ранее Ушаков сообщил, что итоги саммита БРИКС будут подведены в казанской декларации и на пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая состоится после завершения заседаний в формате «БРИКС плюс».