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    Игорь Караулов Игорь Караулов Первопричины СВО следует искать на Западе

    Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцам не хватает российского влияния

    Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?

    3 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Быть или не быть империей – это очень русский выбор

    Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.

    3 комментария
    30 октября 2026, 12:59 • Новости дня

    Путин встретился с главой Суверенного совета Судана

    Путин провел встречу с председателем Суверенного совета Судана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел в Москве встречу с председателем Суверенного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который прибыл на третий саммит Россия – Африка.

    Глава российского государства во время саммита подчеркнул искреннюю заинтересованность Москвы в развитии и углублении торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества с африканскими странами, передает РИА «Новости».

    Ранее аль-Бурхан заявил о готовности развивать культурные и научные связи двух стран. Он пообещал поддерживать действующие учреждения, в том числе Центр изучения суданской цивилизации в РГГУ.

    В 2026 году Россия и Судан отмечают 70 лет со дня установления дипломатических отношений. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка прошли в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан выразил признательность президенту России Владимиру Путину за помощь в международных форматах и внутри страны.

    В четверг Путин заявил о достижении участниками саммита Россия – Африка практически всех поставленных задач.

    В тот же день глава государства назвал неоспоримыми союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами.

    29 октября 2026, 18:22 • Новости дня
    Люксембург пожаловался на ущемление Евросоюзом его права на общение с Путиным

    Глава МИД Люксембурга пожаловался на ущемление в ЕС права на общение с Путиным

    Люксембург пожаловался на ущемление Евросоюзом его права на общение с Путиным
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель заявил о попытках европейских коллег ущемить его право на общение с президентом России Владимиром Путиным.

    Беттель, один из немногих политиков Европы, поддерживавших контакты с Путиным после начала конфликта на Украине, рассказал о давлении со стороны коллег, пишет The Guardian.

    По его словам, главы МИД других стран ЕС ставили под сомнение право Люксембурга вести диалог с лидерами России и Украины. «Некоторые коллеги говорили мне: кто такой премьер-министр Люксембурга, чтобы разговаривать с президентом России и президентом Украины? Вы такая маленькая страна», – рассказал министр.

    Беттель назвал проблемой менталитет некоторых государств, которые считают, что вести дискуссии могут исключительно Франция, Германия или США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду западная пресса раскритиковала телефонный разговор Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере как нарушение консенсуса по Украине.

    Ранее европейские лидеры испугались геополитической изоляции после возможной трехсторонней встречи с участием лидеров России, США и Китая.

    Летом депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер назвал жесткую риторику европейских политиков главным препятствием для восстановления дипломатических контактов между Брюсселем и Москвой.

    Комментарии (6)
    29 октября 2026, 21:03 • Новости дня
    Путин назвал инициаторов разговора с лидерами Финляндии и Норвегии

    Путин: Лидеры Финляндии и Норвегии инициировали телефонный разговор

    Путин назвал инициаторов разговора с лидерами Финляндии и Норвегии
    @ kremlin.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере состоялся по их инициативе, сообщил президент Владимир Путин.

    «Разговор проходил по их инициативе, действительно. Поднимался целый ряд вопросов», – заявил Путин журналистам по итогам саммита Россия – Африка. Его цитирует РИА «Новости».

    Российский лидер добавил, что собеседники в начале разговора подчеркнули, что звонят в национальном качестве, а не представляют Евросоюз как организацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал об обещании президента России Владимира Путина отвечать на телефонные звонки лидеров Финляндии и Норвегии.

    Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор назвал этот разговор свидетельством осознания Европой поражения на Украине.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил реакцию ряда европейских стран на контакты Осло и Хельсинки с Москвой как истеричную.

    Комментарии (3)
    30 октября 2026, 10:51 • Видео / Жизнь после боя
    После СВО нашел семью и новую жизнь

    Сирота из Красноярска после СВО нашел семью и новую жизнь: «Получил все, о чем мечтал».

    Денис Махметов уходил на СВО добровольцем, не имея своего места в жизни. На передовой он многое понял про себя, преодолел страх и пережил тяжелое ранение. А затем начал новую жизнь в Москве.

    Почему в атаке на войне страх отступает? Можно ли подготовиться к протезированию по интернету? Как участие в СВО становится социальным лифтом?
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    29 октября 2026, 15:29 • Новости дня
    Ушаков поддержал требование премьера Норвегии к FT удалить фейк о Путине
    Ушаков поддержал требование премьера Норвегии к FT удалить фейк о Путине
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента Юрий Ушаков назвал правильным требование норвежского премьер-министра Йонаса Гара Стере к газете Financial Times удалить фейк о Владимире Путине.

    Ушаков отметил, что речь идет не просто о придуманной информации, а о дезинформации, передают «Вести». «Об этом речь не шла совершенно. И норвежский премьер-министр здесь прав», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере потребовал от Financial Times исправить публикацию о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

    В тот же день Ушаков сообщил об обещании Путина отвечать на звонки лидеров Финляндии и Норвегии.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал истеричной реакцию ряда европейских стран на телефонный разговор норвежского и финского лидеров с Путиным.

    Комментарии (6)
    29 октября 2026, 22:03 • Новости дня
    Ушаков: Путин по просьбе Стубба и Стере назвал им причину конфликта на Украине
    Ушаков: Путин по просьбе Стубба и Стере назвал им причину конфликта на Украине
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере рассказал им о первопричинах конфликта на Украине, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, Путин в телефонном разговоре со Стуббом и Стере объяснил им первопричину украинского конфликта, сообщает «Интерфакс». «По просьбе собеседников наш президент озвучил первопричину конфликта. С этого началась беседа», – заявил помощник президента в интервью Первому каналу.

    Ушаков подтвердил, что в разговоре обсуждались события начиная с 2014 года, а не со времен Средневековья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор назвал эту беседу свидетельством осознания Европой поражения на Украине.

    В среду телефонный разговор лидеров спровоцировал острую дискуссию в западной прессе.

    Во вторник Ушаков сообщил о договоренности Путина, Стубба и Стере при необходимости провести новые переговоры.

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    29 октября 2026, 21:00 • Новости дня
    Путин заявил о провале попыток Европы нанести России стратегическое поражение

    Путин: Россия не хочет войны с Европой, но готова к ней

    Путин заявил о провале попыток Европы нанести России стратегическое поражение
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейским странам не удалось добиться своей цели – нанести России стратегическое поражение, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия – Африка.

    «Если кто-то хочет, пусть готовятся, но они сейчас не добились своей цели – нанести стратегическое поражение России, вряд ли это будет возможно к 2030 году», – сказал Путин, отвечая на вопрос о звучащих в Европе призывах готовиться к войне к 2030 году, сообщает канал Кремля в Max.

    Президент отметил, что Россия готова к возможному конфликту, однако не стремится к нему. «Многие [в Европе] только и ведут речь о том, чтобы готовиться к войне к 2030 году. Правильно ли это или нет? Мы, во-первых, готовы, но мы никакой войны с Европой не хотим», – подчеркнул он.

    Путин также предостерег от дальнейшего обострения: «А если уж зайдет слишком далеко, то победителей вообще не будет. Пусть никто об этом не забывает».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Владимир Путин назвал заявления о подготовке к войне с Россией «политической шизофренией».

    В начале месяца президент заявил об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо в 2029-м, 2030-м или 2050 году.

    В прошлом месяце глава государства сообщил об отсутствии у России намерений угрожать Европе.

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    29 октября 2026, 14:55 • Новости дня
    Berliner Zeitung: Каллас осталась вне дискуссий по Украине

    Berliner Zeitung: Каллас оставили без приглашения на переговоры по Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас оказалась отстранена от дискуссий по украинскому конфликту на фоне контактов президента России Владимира Путина с европейскими лидерами.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас оказалась не у дел на фоне телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Berliner Zeitung.

    «Никто не хочет говорить с Каллас», – говорится в публикации издания.

    Газета отмечает, что около полутора месяцев назад дипломат выражала готовность принять звонок от российского лидера, однако так и не приняла участия в предметных дискуссиях со сторонами конфликта на Украине. По данным издания, в Вашингтоне работу главы евродипломатии также оценивают невысоко.

    На этом фоне Каллас выразила скепсис относительно мирных усилий американских спецпосланников и предложила привлечь к урегулированию тех, кто лучше понимает Москву, намекая на себя. Несмотря на это, приглашений на переговоры в Осло, Петербурге или Абу-Даби она так и не получила.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие представителей Евросоюза в переговорах по украинскому урегулированию.

    Во вторник президент Владимир Путин обсудил возобновление переговоров по Украине с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о необходимости продолжать поддержку Киева.

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    30 октября 2026, 09:57 • Новости дня
    Песков сообщил о готовности Путина поговорить с Макроном и Мерцем

    Песков заявил о готовности Путина ответить на звонки Макрона и Мерца

    Песков сообщил о готовности Путина поговорить с Макроном и Мерцем
    @ Oliver Berg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин ответит на телефонный звонок, если к нему обратятся лидер Франции Эммануэль Макрон или канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Путин готов пообщаться с главами Франции и Германии, если они позвонят в Кремль, передает РИА «Новости».

    «Тоже возьмет трубку. Он открыт для диалога со всеми», – ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста.

    Во вторник состоялся телефонный разговор Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил об осознании Европой своего поражения на Украине в связи с диалогом Хельсинки и Осло с Москвой.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал как истеричную реакцию ряда европейских стран на переговоры премьера Норвегии и президента Финляндии с Владимиром Путиным.

    Во вторник Дмитрий Песков назвал очень важным телефонный разговор Владимира Путина со Стуббом и Стере.

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    29 октября 2026, 23:03 • Новости дня
    Песков: Лидеры стран Африки приехали в Москву вопреки помехам Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры африканских стран столкнулись с трудностями при прилете в Москву из-за атак украинских беспилотников, однако они отдают себе отчет в действиях киевского режима.

    По словам Пескова, африканские лидеры испытывали сложности с прибытием в российскую столицу из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины, но они находились в курсе ситуации, сообщают «Вести».

    «Они в курсе, многие в курсе. Они испытывали трудности с прилетом сюда. Несколько самолетов приземлилось в Шереметьеве вместо Внукова», – заявил Песков.

    Представитель Кремля добавил, что некоторые гости при отлете интересовались происходящим. Он подчеркнул, что участники международных мероприятий прекрасно знают о действиях властей Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал попытку массированной атаки украинских беспилотников на Москву подтверждением необходимости продолжения спецоперации. Прибывшие в Москву африканские лидеры собрались в Большом Кремлевском дворце на центральное пленарное заседание саммита. Президент Владимир Путин назвал союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами неоспоримыми.

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    29 октября 2026, 21:08 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России ответить на любой вызов на Балтике
    Путин заявил о готовности России ответить на любой вызов на Балтике
    @ Юрий Кочетков/Фотохост-агентство саммита и форума Россия-Африка/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия выступает за соблюдение международного морского права в Балтийском море, но готова реагировать на любые вызовы, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия – Африка.

    Президент рассказал, что обсуждал ситуацию на Балтике с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Разговор состоялся по инициативе иностранных лидеров, передает РИА «Новости».

    По словам Путина, собеседники выразили надежду на соблюдение международного морского права всеми участниками международного общения. Российский лидер поддержал этот подход и предупредил о последствиях его нарушения.

    «Что, кто-то хочет, чтобы в Балтике сложилась такая же ситуация, как в Персидском заливе или в Ормузском проливе? Я не знаю, мы такого не хотим, но на любой вызов ответим», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг участники московского саммита Россия – Африка одобрили итоговую декларацию.

    Президент Владимир Путин заявил о достижении доли национальных валют в коммерческих расчетах между Россией и странами Африки 85%.

    Глава государства сообщил о готовности России к войне с Европой при отсутствии такого желания у Москвы.

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    29 октября 2026, 21:45 • Новости дня
    Путин оценил выступление представителя африканской страны на русском языке
    Путин оценил выступление представителя африканской страны на русском языке
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство саммита и форума/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин отметил выступление представителя одной из африканских стран на саммите в Москве на хорошем русском литературном языке.

    «Сейчас только в заключение наших дискуссий выступил представитель одной из стран и начал свое выступление на русском языке, на хорошем русском литературном языке. И это, конечно, большой, хороший задел», – приводит Кремль слова Путина.

    Он добавил, что в российских вузах сейчас обучается рекордное число граждан африканских государств – почти 40 тыс. человек. На 2026–2027 учебный год стипендиальная квота выросла еще на 5,5 тыс. мест.

    Также африканские партнеры поддержали идею расширения сети филиалов российских вузов и создания новых образовательных центров для популяризации русского языка, науки и культуры. Некоторые коллеги говорили об открытии домов культуры России, отметил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил о планах по дальнейшему увеличению числа африканских студентов в российских вузах.

    В среду Владимир Путин назвал образование главным направлением сотрудничества между Россией и африканскими государствами.

    Министерство образования и науки сообщило о высокой востребованности лечебного дела, экономики, международных отношений и менеджмента среди студентов из стран Африки в российских вузах.

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    29 октября 2026, 20:21 • Новости дня
    Путин заявил о намерении нарастить российско-африканский товарооборот
    Путин заявил о намерении нарастить российско-африканский товарооборот
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство саммита и форума/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин выразил уверенность в дальнейшем росте взаимного товарооборота между Россией и государствами Африканского континента.

    По его словам, Россия и африканские государства намерены и дальше совместно развивать взаимную торговлю и устранять барьеры, передает РИА «Новости». «Убеждены, что нынешний уровень российско-африканского товарооборота, а это 27 млрд долларов, далеко, конечно, не предел. Можно сказать, мы в начале пути. Но если посмотреть на наши инвестиции, они измеряются десятками миллиардов долларов, уж товарооборот мы нарастим, это точно», – заявил Путин.

    Он отметил, что дискуссия показала готовность увеличивать поставки в Африку российских промышленных товаров, техники, оборудования, удобрений и аграрной продукции.

    Глава государства подчеркнул, что Москва также открыта к расширению закупок произведенных на континенте товаров. Об интересе к этому свидетельствуют многочисленные переговоры деловых кругов и ведомств на полях саммита, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка назвал союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами неоспоримыми.

    Глава государства заявил о хорошей динамике торговли России и стран Африки.

    В среду российский лидер проиллюстрировал отношения Москвы с континентом местной поговоркой про глубокие корни и ветер.

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    29 октября 2026, 20:44 • Новости дня
    Путин назвал страны Африки историческими друзьями России

    Путин: Россия никогда не рассматривала страны Африки как объект соперничества

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин заявил, что Москва никогда не рассматривала африканские страны в качестве объектов для соперничества.

    Российский лидер выступил с заявлением для СМИ по итогам саммита Россия – Африка совместно с президентом Бурунди, действующим председателем Африканского союза Эваристом Ндайишимийе.

    «Россия никогда не рассматривала страны Африки как какие-то объекты для соперничества. Страны Африки для России всегда, на протяжении всей истории, были только друзьями. Мы не занимались колониальной политикой. Наоборот, мы помогали странам Африки освободиться от колониальной зависимости», – сказал Путин в ходе выступления, фрагмент которого публикует Кремль в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил о достижении доли национальных валют в коммерческих расчетах между Россией и странами Африки уровня 85%.

    Путин назвал союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами неоспоримыми.

    В среду президент Бурунди Эварист Ндайишимийе на пленарном заседании саммита обратился к президенту России как к брату.

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    29 октября 2026, 22:37 • Новости дня
    Путин заявил о стремлении России не допустить повторения исторических трагедий

    Tекст: Антон Антонов

    Россия помнит уроки Первой и Второй мировых войн и будет делать все возможное, чтобы трагические страницы мировой истории не повторились, заявил президент России Владимир Путин.

    «История – это то, что уже состоялось, и здесь уже ничего исправить невозможно. Но мы можем, зная историю и зная трагические страницы истории, предпринимать попытки для того, чтобы ничего подобного, что было с человечеством в прежние десятилетия или столетия, ничего из того, что человечество переживало в ходе каких-то крупных конфликтов, вооруженных конфликтов, чтобы ничего этого больше не повторилось», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    На пресс-конференции по итогам саммита Россия – Африка он подчеркнул, что Россия хорошо помнит события обеих мировых войн и стремится не допустить повторения подобных конфликтов в мировом масштабе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил об отсутствии у Москвы намерений рассматривать африканские страны как объекты соперничества.

    В среду участие делегаций 48 государств в третьем саммите Россия – Африка показало масштаб интереса континента к диалогу с Россией.

    Путин заявил об особой роли БРИКС в современном мире.

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    29 октября 2026, 20:28 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России сотрудничать с Африкой в атомной энергетике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова сотрудничать с африканскими странами в строительстве атомных электростанций большой и малой мощности, а также в применении атомных технологий в медицине и сельском хозяйстве. Об этом Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита Россия – Африка.

    Президент отметил, что «Росатом» строит АЭС в Египте и реализует программы в сфере мирного атома с другими партнерами на континенте, сообщает РИА «Новости».

    «Мы видим заметный интерес и к большим станциям, и к атомным станциям небольшой мощности, и к использованию атомных технологий в медицине, в сельском хозяйстве. И мы готовы к этой совместной работе», – подчеркнул Путин.

    По его словам, энергетическое сотрудничество стало предметом подробного обсуждения на саммите. Многие участники отмечали вклад России в развитие национальных энергосистем африканских государств на протяжении десятилетий.

    Путин добавил, что российские компании участвуют в масштабных электроэнергетических проектах на континенте, включая традиционную генерацию. Россия также идет навстречу растущим потребностям африканских экономик в углеводородном топливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Росатом и Совет по атомной энергии Руанды подписали меморандум о сотрудничестве в развитии ядерной инфраструктуры африканского государства.

    Президент Владимир Путин назвал Россию одним из главных мировых лидеров в сфере энергетики.

    Глава государства поблагодарил лидера Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси за поддержку планов развития российско-африканского сотрудничества.

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    29 октября 2026, 20:33 • Новости дня
    Путин заявил о намерении увеличить число африканских студентов в России
    Путин заявил о намерении увеличить число африканских студентов в России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин заявил о планах по дальнейшему увеличению числа африканских студентов в российских вузах.

    Об этом глава государства рассказал журналистам по итогам саммита Россия – Африка. «Будем и далее увеличивать число обучающихся в России африканских студентов, в том числе на бюджетной основе», – заявил Путин в ходе выступления, фрагмент которого опубликован в канале Кремля в Max.

    Он добавил, что в настоящее время в отечественных высших учебных заведениях получает образование рекордное количество граждан африканских государств – почти 40 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, значительная часть африканских студентов предпочла получать высшее образование в региональных учебных заведениях.

    В среду в Министерстве образования и науки назвали лечебное дело и экономику самыми востребованными направлениями среди учащихся из стран Африки.

    В прошлом году Путин выразил готовность нарастить число обучающихся в России граждан Республики Конго.

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    Новый созыв Госдумы расширил защиту прав граждан

    Первый месяц работы новой Госдумы оказался насыщенным: обновленный почти наполовину состав сразу приступил к обсуждению федерального бюджета – депутаты уже одобрили его в первом чтении. При этом параллельно шла работа и над другими законами, направленными на защиту детей, прав потребителей, заемщиков и других категорий граждан. Поэтому для новичков депутатского корпуса знакомство с парламентской практикой сразу перешло в работу над конкретными задачами, связанными в том числе с реализацией стратегических поручений президента. Подробности

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    В Киеве переизобрели военную доктрину Гитлера

    Пророссийское подполье на Украине раскрыло список городов, которые по указу Владимира Зеленского переходят в режим «круговой обороны». Эту идею украинцы подсмотрели у гитлеровцев и уже практиковали прежде. На сей раз масштаб совершенно другой. А вот финал, вероятно, будет тот же. Подробности

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    Алжир подбросил необычный вызов Африканскому корпусу

    Обе палаты парламента Алжира поддержали предложение о развертывании войск в Нигере. Предположительно, они будут располагаться на старых французских военных базах. Все это тесно связано с интригами Франции, борьбой за Ливию и золотыми рудниками маршала Халифы Хафтара. Для Алжира это будет первым случаем отправки войск за пределы страны с 1973 года, когда алжирский контингент принимал участие в арабо-израильском конфликте. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • После СВО нашел семью и новую жизнь

      Денис Махметов уходил на СВО добровольцем, не имея своего места в жизни. На передовой он многое понял про себя, преодолел страх и пережил тяжелое ранение. А затем начал новую жизнь в Москве.

    • Как спорт восстанавливает после ранений

      Коренной севастополец Егор Табаков с детства наблюдал крымские события. А когда повзрослел, пошел на СВО воевать за свою страну. Был готов вернуться со щитом или на щите, но ранение внесло свои коррективы.

    • Переворот в Бразилии: было или показалось?

      Экс-кандидат в президенты Бразилии и сын бывшего президента Флавиу Болсонару, тайно бежавший после проигранных выборов в США, заявил о госперевороте в своей стране и о том, что он легитимный лидер. Значит ли это, что Вашингтон сделал ставку на революцию, а действующую власть будут свергать?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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