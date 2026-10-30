Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Путин встретился с главой Суверенного совета Судана
Путин провел встречу с председателем Суверенного совета Судана
Президент России Владимир Путин провел в Москве встречу с председателем Суверенного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который прибыл на третий саммит Россия – Африка.
Глава российского государства во время саммита подчеркнул искреннюю заинтересованность Москвы в развитии и углублении торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества с африканскими странами, передает РИА «Новости».
Ранее аль-Бурхан заявил о готовности развивать культурные и научные связи двух стран. Он пообещал поддерживать действующие учреждения, в том числе Центр изучения суданской цивилизации в РГГУ.
В 2026 году Россия и Судан отмечают 70 лет со дня установления дипломатических отношений. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка прошли в Москве 28–29 октября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан выразил признательность президенту России Владимиру Путину за помощь в международных форматах и внутри страны.
В четверг Путин заявил о достижении участниками саммита Россия – Африка практически всех поставленных задач.
В тот же день глава государства назвал неоспоримыми союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами.