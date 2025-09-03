Путин: Россия может принимать больше студентов из Республики Конго

Эксперт оценил последствия введения Китаем безвизового режима для России

Эксперт: Китай войдет в тройку популярнейших направлений в российском туризме

Tекст: Татьяна Косолапова

По результатам встречи лидеров России и Китая было объявлено о введении пробного безвизового режима для россиян с обычными загранпаспортами на срок до 30 дней. Данное нововведение будет действовать год – до 14 сентября 2026 года.



«Китай с учетом безвизового режима получит свои 2–2,3 млн поездок по итогам 2025 года и, возможно, уже в 2026 цифра совершенно спокойно дойдет до 2,5–2,7 млн с учетом еще и очень развитой сетки транзитных перелетов. Не удивлюсь, если цифра в перспективе дойдет и до трех миллионов», – говорит Котляр.

По словам собеседницы, в первую очередь вырастет поток из Дальнего Востока. Это объясняется близким расположением к Китаю, логистикой, короткими программами «на выходные». Для жителей европейской части России Китай станет одним из самых «массовых» бюджетных направлений и уже не экзотикой, что сдвинет спрос на 30-40% из года в год.

«Билеты Москва – Пекин – Хайнань – Гуанчжоу – Москва уже можно приобрести по цене от 43 тысяч рублей, что, я считаю, почти бесплатно. Тем более, что планируется отменить визы. Это пример того, как некогда «массовая» и доступная Европа теряет туристов, а Азия задает новый вектор», – считает специалист.

Прямые рейсы между Китаем и Россией осуществляются из 14 российских городов и 20 городов Китая, включая вылеты из Москвы и до Владивостока, Пекина, Иркутска и так далее, делится эксперт. В апреле 2025 года объем перевозки между городами России и Китая достиг отметки в 1903 рейса. Это на 57% больше, чем в апреле годом ранее. К тому же российская авиакомпания «Аэрофлот» с марта 2025 года запустила прямые рейсы на остров Хайнань из Казани, Уфы и Санкт-Петербурга, расширив географию вылета до 9 российских городов, включая Москву, Екатеринбург, Красноярск, Владивосток, Хабаровск и Новосибирск.

А с августа этого года китайские авиалинии «China Southern Airlines», к примеру, запустила новые маршруты Харбин-Владивосток. У Air China 31 марта стартовал новый маршрут из Пекина во Владивосток, а 27 апреля – из Пекина в Иркутск. С июля появился новый рейс Шанхай-Владивосток. Также Sichuan Airlines планирует увеличить еженедельные рейсы Чэнду – Москва, Чэнду – Санкт-Петербург, а также открыть новые грузовые маршруты.

«Безусловно, это масштаб, уже соизмеримый с рейсами в массовую Турцию, поэтому, я прогнозирую, что Китай после открытия безвизового режима может войти в ТОП-3 главных массовых направлений для россиян, догнав и опередив даже ОАЭ, и уже сейчас он догнал Египет», – замечает Котляр.

Эксперт отмечает, что ни для кого не секрет, что Китай – страна дисциплины и жестких норм. Там сервис высокий, но по-своему: регламент, правила, четкий контроль. Для русского туриста, привыкшего к «договориться на месте», это безусловно вызов.

«В Китае нет привычного «all inclusive», нет сервиса «с улыбкой за чаевые» как в Турции. Есть система: нельзя – значит нельзя. Страна не подстраивается под туриста. Туристу придется привыкать к их порядку. Поэтому, на практике некоторые туристы будут проходить crash-тест китайской дисциплиной, но на практике, мы готовы – я не вижу здесь никаких проблем», – заключила собеседница.

Ранее в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) заявили, что пробный безвизовый режим для россиян в Китай может вывести эту страну в топ-5 самых популярных направлений для отдыха.