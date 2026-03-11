  • Новость часаВоенный эксперт: Справедливым ответом Украине за Брянск станет удар «Орешником»
    Сергей Миркин Сергей Миркин Путин вынужден устранять ошибки Горбачева

    Одна из главных целей СВО – недопущение натовских контингентов на Украине и размещения ракет с ядерными боеголовками под Харьковом или Одессой. А ведь этой проблемы могло и не быть, если бы в 1990 году Горбачев повел себя по-другому.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США в Иране увидели границы возможного

    Иранская авантюра позволила всем в мире окончательно убедиться, что попытки вернуть Вашингтону глобальное доминирование являются бесперспективными, но для США еще найдется подходящее место в глобальном мироустройстве.

    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Что означает смена «начальника доллара»

    Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.

    11 марта 2026, 12:52

    В Кремле анонсировали совещание Путина с Кравцовым

    Песков: Путин проведет совещание с Кравцовым 11 марта

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в среду проведет рабочее совещание с министром просвещения Сергеем Кравцовым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков заявил: «Сегодня Путин пригласил к себе министра просвещения Сергея Кравцова, с которым состоится совещание в рамках той работы, которая ведется по подготовке новой концепции образования», передает ТАСС.

    По его словам, президент намерен уделить особое внимание тому, как проект концепции будет учитывать новые реалии, современные наработки и существующие достижения системы образования.

    Песков также уточнил, что на совещании планируется обсудить не только успехи, но и выявленные проблемные точки в образовательной сфере.

    Ранее Кравцов сообщил, что работа над новым учебником по истории завершена, качество образования будет улучшаться.

    10 марта 2026, 14:26
    Эксперт: Россия может усугубить энергокризис в Европе

    Эксперт Юшков: Россия может усугубить энергокризис в Европе, лишив СПГ

    Эксперт: Россия может усугубить энергокризис в Европе
    @ Сергей Красноухов/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Способ доставки предполагает возможность перенаправления потоков. Весь газ, который Россия поставляет в Евросоюз, производится в рамках проекта «Ямал-СПГ». Но теперь условный танкер-газовоз будет отгружаться не в Европе, а пройдет дальше в Индию, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее президент Владимир Путин рассказал о «новой устойчивой ценовой реальности» на рынке нефти и газа.

    «Говоря о неизбежности наступления новой устойчивой ценовой реальности, Владимир Путин, вероятно, имеет в виду нынешний статус-кво на рынке. Дестабилизация на Ближнем Востоке привела к меньшему поступлению из региона углеводородов на мировой рынок. Это вызывает рост цен во всем мире», – сказал Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Он напомнил, что с Ближнего Востока основные объемы нефти и СПГ шли на азиатские рынки. «Поэтому на фоне сокращения ближневосточного предложения начинается общемировой дефицит – цены растут в Европе, Азии и Америке. Что касается газа, то больше других между собой связаны азиатские и европейские рынки. Это как система сообщающихся сосудов – СПГ перетекает туда, где выше цена. В итоге же на втором рынке тоже приходится поднимать цены, чтобы достичь баланса и удержать энергоносители у себя», – пояснил спикер.

    «Судя по всему, дефицит на мировом рынке нефти и газа будет нарастать. В первую очередь будут окончательно истрачены запасы нефти, в том числе российской, хранящиеся в танкерах у побережья азиатских стран. Затем в ход пойдут стратегические резервы в странах-потребителях – они уже обсуждают этот вариант», – напомнил он.

    «В итоге, средняя цена на нефть закрепится в районе 95 долларов, а затем и 100 – если Ормузский пролив не будет разблокирован. Таким образом, наступит новая ценовая реальность из-за того, что по политическим мотивам был нарушен баланс спроса и предложения», – детализировал аналитик. Эксперт также обратил внимание на предложение Путина о направлении дополнительной выручки на снижение долговой нагрузки российских энергокомпаний.

    «Вероятно, президент указывает на то, что могут сделать сами компании – они зарабатывают больше, потому что дороже продают энергоносители. Глава государства предлагает эту сверхприбыль направить на снижение долговой нагрузки перед банками, чтобы в дальнейшем бизнес тратил меньше средств на обслуживание долга, а больше – на собственное функционирование и развитие. Предложение объясняется тем, что нынешняя ситуация может быть не очень продолжительной», – объяснил спикер.

    «Вероятно, это предложение относится к госкомпаниям, например, «Роснефти», «Газпром нефти». Для остальных предложение не носит обязательный характер, но явно тоже будет учитываться руководством», – предположил собеседник.

    Он также напомнил, что для государства в целом задача минимум – добрать те деньги, которые страна недополучила в январе-феврале нынешнего года. «Российский бюджет сверстан из цены на нефть в 59 долларов за баррель. А средняя цена в январе была около 40. Сейчас будет подсчитана средняя цена на нефть марки Urals за март и этот показатель заложат в формулу определения налога на добычу полезных ископаемых за апрель», – объяснил он.

    Помимо этого, спикер отметил слова Путина о «целесообразности прекращения поставок наших энергоресурсов на европейский рынок». «Вероятно, президент имел в виду СПГ. Этот мобильный способ доставки предполагает возможность перенаправления потоков. Весь газ, который Россия поставляет в Евросоюз, производится в рамках проекта «Ямал-СПГ». Но теперь условный танкер-газовоз будет отгружаться не в Европе, а пройдет дальше в Индию. Летом же, когда Восточная часть Северного Морского пути будет открыта, у него будет возможность дойти до Китая», – заметил эксперт.

    Он напомнил, что ЕС запретил импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам с 25 апреля – после отопительного сезона. «Москва же может сейчас усугубить энергокризис в Европе, лишив ее российского СПГ. Тогда можно будет максимизировать цены на европейском газовом рынке и заработать за счет сохранения поставок трубопроводного газа. С СПГ у нас нет экспортной пошлины, а с трубопроводных поставок она составляет примерно 30% от рыночной цены», – отметил Юшков.

    Он заметил также, что для перенаправления трубопроводного газа сначала нужно заключить контракты на продажу в какую-то другую страну, потом построить сам газопровод. «Процесс может продолжаться годами, как это происходит с «Силой Сибири-2», – детализировал эксперт.

    «Что касается трубопроводных поставок, то Россия готова продолжать выполнять контрактные обязательства перед Венгрией и Словакией. Но из-за того, что Украина перекрыла нефтепровод «Дружба», нефть к двум нашим партнерам не доходит. Пока российская сторона может поставлять им только трубопроводный газ», – напомнил он.

    «В создавшейся ситуации Будапешт и Братислава пытаются добиться от Еврокомиссии разрешения импортировать российскую нефть морским транспортом. Схема предполагает доставку энергоносителей танкерами в Хорватию, разгрузку и отправку по прямому нефтепроводу в Венгрии и Словакии», – указал аналитик.

    Он напомнил, что морским транспортом в Евросоюз запрещено поставлять российскую нефть, но в этих же нормах предусмотрено исключение из-под санкций, если у какой-то из стран ЕС возникает угроза энергетической безопасности.

    Ранее президент России Владимир Путин на совещании о ситуации на мировом рынке нефти и газа заявил, что «изменение баланса спроса и предложения углеводородов приведет к новой устойчивой ценовой реальности». «Это неизбежно произойдет, поэтому российским энергетическим компаниям важно использовать текущий момент, в том числе для того, чтобы дополнительную экспортную выручку направить на снижение своей долговой нагрузки, задолженности перед отечественными банками», – приводит Кремль его слова.

    Президент напомнил, что страны ЕС планируют с 25 апреля ввести дополнительные ограничения на покупку российских углеводородов, в том числе сжиженного природного газа, вплоть до полного запрета таких поставок в 2027 году.

    «В этой связи перед правительством уже была поставлена задача оценить возможность и целесообразность прекращения поставок наших энергоресурсов на европейский рынок, не ждать, пока перед нами демонстративно захлопнут дверь, а сделать это уже сейчас и увести эти объемы с европейского рынка на более интересные направления, ну и закрепиться там, что самое главное», – сказал он.

    «Конъюнктура складывается таким образом, что, если мы переориентируемся прямо сейчас на те рынки, которые нуждаются в увеличении поставок, мы можем там сейчас и закрепиться. То есть там, где есть устойчивый долгосрочный спрос и надежные отношения долгосрочного характера, в те государства, которые выстраивают с Россией конструктивные деловые отношения», – отметил Путин.

    Он также подчеркнул, что Россия по-прежнему выступает надежным поставщиком энергоносителей. «Мы, безусловно, продолжим поставлять нефть и газ в те страны, которые сами являются надежными контрагентами. Имею в виду не только наших партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в государствах в Восточной Европе, таких как Словакия и Венгрия», – напомнил глава государства.

    Стоит отметить, что в преддверии саммита Евросоюза лидеры нескольких стран во вторник обсудят по видеосвязи меры по борьбе с ростом цен на энергоносители и сокращению бюрократии, к встрече приглашены более десяти глав государств. Организаторами выступают Германия, Бельгия и Италия. На мероприятие ожидается участие более десяти глав государств ЕС.

    В понедельник цена на нефть марки Brent на торгах поднималась выше $100 за баррель. На минувшей неделе она подорожала на 37%. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему мир стоит на пороге перестройки глобального рынка углеводородов.

    10 марта 2026, 19:20
    Путин поручил наградить Звездой Героя бойца, 68 дней державшего оборону в одиночку
    Путин поручил наградить Звездой Героя бойца, 68 дней державшего оборону в одиночку
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил подготовить указ о награждении Звездой Героя Российской Федерации 21-летнего Сергея Ярашева, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Ярашев в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на Красноармейском направлении, передает ТАСС. О его подвиге главе государства сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Президент после этой беседы затребовал детальную справку у Министерства обороны. Он пообщался с командующим, с Сергеем Медведевым, с генерал-полковником. Это командующий войсками Южного военного округа. И после получения справки президент поручил подготовить указ о награждении Звездой Героя Российской Федерации», – рассказал Песков.

    Песков также сообщил, что указ будет подписан в ближайшее время.

    Напомним, Пушилин в ходе встречи с Путиным во вторник предложил президенту наградить военнослужащего, который 68 дней в одиночку удерживал позицию под Гришино.

    10 марта 2026, 17:10
    Трамп снял санкции с России. Но есть нюанс

    После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что временно снимает часть санкций, а потом их, возможно, не придется вводить вновь. Что происходит?

    10 марта 2026, 14:26
    Минченко оценил первый в 2026 году разговор Путина и Трампа

    Политолог Минченко: Позиция России по Ирану может сыграть роль в урегулировании на Украине

    Минченко оценил первый в 2026 году разговор Путина и Трампа
    @ Pete Marovich/CNP/Global Look Press, Александр Казаков/POOL/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    России необходимо максимально выгодно для себя использовать ситуацию вокруг конфликта на Ближнем Востоке. Потенциальная позиция Москвы как посредника гипотетически может сыграть свою роль, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Так он прокомментировал телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Чем шире повестка переговоров, и чем больше США испытывают потребность в диалоге, тем легче американцы идут на контакт. Это классика взаимоотношений Москвы и Вашингтона», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    Он напомнил, что предыдущий телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся в декабре 2025 года. «Неслучайно стороны именно сейчас отметили необходимость общаться чаще», – добавил собеседник. По его мнению, для России важно максимально выгодно для себя использовать текущую ситуацию. «Потенциальная позиция РФ как посредника гипотетически может сыграть свою роль», – заметил политолог.

    Минченко также высказал мнение, что Москве не следует поддаваться соблазну ситуативного, кратковременного снятия санкций с российской нефти, чтобы помочь американцам и европейцам «сбалансировать цены на углеводороды, а затем снова вернуться в режим ограничений». Накануне президент России отмечал, что страна готова поставлять нефть и газ в Европу, но ждет сигналов от ЕС о готовности отказаться от политической конъюнктуры в этой сфере.

    В понедельник вечером Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, беседа состоялся по инициативе американской стороны и продолжалась около часа. Главными темами разговора были конфликт с Ираном и ведущиеся при участии представителей США трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию.

    «Президент России высказал ряд соображений, направленных на скорейшее политико-дипломатическое урегулирование иранского конфликта, в том числе с учетом проведенных контактов с лидерами стран Персидского залива, с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, руководителями ряда других стран», – приводит комментарий Ушакова сайт Кремля.

    Трамп дал свою оценку развитию ситуации в контексте ведущейся американо-израильской операции. «Отмечу, что на этот счет состоялся весьма предметный и, я думаю, небесполезный обмен мнениями», – сказал помощник российского лидера. Он рассказал, что глава Белого дома вновь выразил заинтересованность в том, чтобы конфликт на Украине завершился скорейшим выходом на прекращение огня для достижения долгосрочного урегулирования.

    С российской стороны были положительно оценены посреднические усилия команды Трампа, а также дана характеристика ситуации на линии боевого соприкосновения, «где российские войска продвигаются весьма успешно». «Это, как было отмечено, является фактором, который должен побудить режим в Киеве пойти наконец по пути к переговорному урегулированию конфликта», – заявил Ушаков.

    Кроме того, в телефонном разговоре была затронута тема Венесуэлы – прежде всего в ракурсе положения дел на мировом рынке нефти. «В целом повторю, что беседа получилась весьма содержательной и, несомненно, будет иметь практическое значение для дальнейшей работы двух стран на различных направлениях международной политики», – добавил помощник президента России.

    Трамп назвал хорошими телефонные переговоры с российским коллегой. Он признался, что остался доволен обсуждением украинской тематики. «В том, что касается Украины, это был позитивный разговор», – отметил президент США. По его словам, российская сторона предложила содействие в разрешении конфликта на Ближнем Востоке, однако Трамп заявил, что Москве стоит сосредоточиться на вопросе украинского кризиса.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил важность момента для переговоров Москвы и Вашингтона.

    «Важный телефонный разговор между президентом Путиным и президентом Трампом в решающий момент», – написал он в соцсетях. Дмитриев заявил, что российско-американский диалог жизненно важен для мира, так как восстановить и обеспечить глобальную энергетическую безопасность возможно только при участии России.

    Отметим, после начала конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть сильно выросли. В понедельник котировки приблизились к 120 долларам за баррель, но позже откатились к 90 долларам. На этом фоне Трамп выступил с рядом заявлений, чтобы остудить рынок. Так, он назвал войну с Ираном «практически завершенной» и сообщил, что США отменят часть санкций в отношении нефтяной отрасли ряда стран.

    В последний раз Путин и Трамп общались по телефону в конце декабря 2025 года. Тогда в ходе разговора главы государств договорились о создании двух рабочих групп по урегулированию конфликта на Украине – по вопросам безопасности и экономическим вопросам.

    10 марта 2026, 17:15
    Глава Пентагона: Разговор Путина и Трампа дал надежду на мир на Украине
    Глава Пентагона: Разговор Путина и Трампа дал надежду на мир на Украине
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и возможность восстановления мира на Украине, рассказал глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции.

    По словам Хегсета, Трамп «поддерживает крепкие отношения с мировыми лидерами, что позволяет расширять возможности для совместных действий», передает ТАСС. Хегсет отметил, что, по словам президента, разговор был хорошим, в ходе него обсуждалась возможность установления мира между Россией и Украиной.

    «Я не присутствовал при этом разговоре, но говорят, это был хороший разговор, в ходе которого была подтверждена, как мы надеемся, возможность установления некоторого мира между Россией и Украиной», – сказал он.

    Глава Пентагона добавил, что в беседе президентов также обсуждался конфликт с Ираном и подчеркивалось, что Россия, по мнению американской стороны, не должна быть вовлечена в развитие этого противостояния.

    Напомним, в ходе телефонного разговора Путин сообщил Трампу об успехах российских войск в зоне СВО.

    Трамп назвал разговор с Путиным по Украине позитивным.

    10 марта 2026, 19:04
    Путин направил поздравления победительницам Паралимпиады Багиян и Ворончихиной

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин поздравил лыжницу Анастасию Багиян и горнолыжницу Варвару Ворончихину с золотом XIV Паралимпийских зимних игр, особо отметив вклад спортсменок в развитие паралимпийского движения.

    Президент России Владимир Путин направил поздравления российским спортсменкам, отличившимся на XIV Паралимпийских зимних играх.

    В телеграмме паралимпийской лыжнице Анастасии Багиян президент отметил: «Поздравляю Вас с блестящим выступлением и золотом XIV Паралимпийских зимних игр. Благодаря отличной подготовке, силе духа и характера Вы пополнили копилку сборной России медалью высшей пробы». Путин выразил уверенность, что эта победа станет вдохновением для дальнейших свершений спортсменки.

    «Эта уверенная победа – достойный вклад в развитие отечественного и мирового паралимпизма. Убежден, она вдохновит Вас на новые яркие свершения в жизни и спорте. Так держать!» – добавил глава государства.

    Путин также поздравил горнолыжницу Варвару Ворончихину, ставшую победительницей соревнований по горнолыжному спорту в супергиганте среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

    «Вы ярко представили Россию на Паралимпийских играх в Италии. В соревнованиях по горнолыжному спорту в супергиганте продемонстрировали отточенное мастерство и победный настрой, по праву поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Молодец! И конечно, особые слова признания и благодарности Вашим тренерам и наставникам. Мы гордимся Вами, Вашими товарищами по команде, которые достойно выступают под национальным флагом страны», – заявил Путин.

    Напомним, Варвара Ворончихина завоевала золотую медаль в дисциплине супергигант на Паралимпийских играх 2026 года. Анастасия Багиян выиграла финальную гонку в классе NS1 и принесла сборной России вторую золотую медаль.

    На церемонии награждения горнолыжницы Варвары Ворончихиной на Паралимпийских играх впервые с 2014 года прозвучал национальный гимн России.

    10 марта 2026, 15:52
    Путин: За последние полгода подконтрольная Киеву территория ДНР сократилась до 15-17%

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с главой ДНР Денисом Пушилиным отметил, что доля ДНР под контролем Киева за последние шесть месяцев заметно уменьшилась.

    Территория Донецкой народной республики, находящаяся под контролем Киева, за последние шесть месяцев значительно сократилась – с 25% до 15-17%, передает ТАСС. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным в Кремле.

    Президент напомнил: «Совсем недавно мы считали, что под контролем киевских властей находится около 25% территории Донецкой народной республики – буквально полгода назад». По его словам, по последним докладам сейчас речь идет уже только о 15-17% территории.

    В ходе встречи обсуждались текущая ситуация на освобожденных территориях и дальнейшие шаги по интеграции региона в экономику и правовое поле России. Путин отметил, что изменения подконтрольных Киеву районов происходят динамично и результат обусловлен действиями российских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Донецкой народной республике за последние годы был нанесен огромный ущерб. Регион восстанавливается активными темпами.

    10 марта 2026, 19:12
    Путин и Пезешкиан провели второй телефонный разговор за неделю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел второй за неделю телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

    В ходе нового разговора основное внимание было уделено развитию ситуации на Ближнем Востоке, сообщили в Кремле, передает ТАСС. Лидеры продолжили обсуждать последние события, связанные с израильско-американской агрессией против Ирана.

    Предыдущий телефонный разговор Путина и Пезешкиана состоялся 6 марта.

    Ранее Пезешкиан выразил надежду, что Россия поможет отстоять права Исламской республики на фоне атак со стороны США и Израиля.

    10 марта 2026, 22:28
    Пезешкиан в разговоре с Путиным поблагодарил Россию за поддержку Ирана
    Пезешкиан в разговоре с Путиным поблагодарил Россию за поддержку Ирана
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил Россию за поддержку Ирана, сообщила пресс-служба иранского президента.

    «Пезешкиан в свою очередь поблагодарил Россию за поддержку Исламской Республики Иран», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Пезешкиан рассказал Путину об атаках США и Израиля на гражданскую инфраструктуру Ирана. В ходе беседы Пезешкиан призвал осудить действия Израиля и США на международной арене.

    Пезешкиан и Путин обсудили продолжение контактов между Тегераном и Москвой, а также перспективы двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по ключевым региональным вопросам, передает РИА «Новости».

    Иранская сторона заявила, что Путин, в свою очередь, сообщил о готовности России оказать любую необходимую помощь для скорейшего прекращения конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России провел второй телефонный разговор за неделю с Пезешкианом. В Кремле сообщили, что основное внимание во время беседы уделили развитию ситуации на Ближнем Востоке. США и Израиль продолжают бомбардировки территории Ирана с 28 февраля.

    10 марта 2026, 13:59
    Песков отказался комментировать обвинения в адрес России в оказании помощи Ирану

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На фоне напряженности на Ближнем Востоке пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать обвинения в адрес Москвы в передаче разведданных Иран.

    Кремль не комментирует обвинения в якобы передаче разведданных Ирану на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам: «Мы их никак не комментируем».

    Он также не стал уточнять, обсуждался ли этот вопрос во вчерашнем разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, добавив: «По содержанию разговора мы уже сказали всё, что хотели».

    Песков воздержался от конкретизации предложений Москвы по урегулированию ситуации вокруг Ирана, которые были озвучены Владимиром Путиным в беседе с Дональдом Трампом. По его словам, «нет, в настоящий момент такой возможности конкретизировать нет. Да и нет, собственно, намерений таких». Представитель Кремля подчеркнул, что эти предложения уже доведены до собеседника, и дальнейшее развитие ситуации зависит от процесса согласования.

    Кроме того, Песков напомнил, что многие из предложений России по деэскалации на Ближнем Востоке по-прежнему остаются «на столе» и открыты для обсуждения участниками конфликта, включая США. При этом он отметил, что ситуация требует широкого согласования и участия разных сторон, и призвал «чуть-чуть набраться терпения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин еще до начала военных действий на Ближнем Востоке выступал с инициативой посредничества России для снижения напряженности в регионе.

    Иранский президент Масуд Пезешкиан выразил надежду, что Россия поможет отстоять права исламской республики на фоне атак со стороны США и Израиля.

    Москва, по мнению китайских экспертов, делится с Тегераном информацией о военных целях США, что затрудняет операции американской армии в регионе.

    10 марта 2026, 14:05
    Меликов: Путин мгновенно отреагировал на проблему дагестанских перевозчиков в Иране

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России незамедлительно принял меры после сообщения о сложностях дагестанских перевозчиков, оставшихся без топлива и средств в Иране, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

    Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о быстрой реакции Владимира Путина на проблему с грузоперевозчиками из республики, которые застряли на территории Ирана, передает ТАСС.

    По словам Меликова, на момент его встречи с президентом большое число дагестанских водителей оказалось в сложной ситуации из-за событий на Ближнем Востоке. Они были вынуждены оставаться в Иране, столкнувшись с нехваткой средств и топлива для возвращения в Дагестан.

    На пресс-конференции Меликов отметил, что президент «очень быстро» принял меры по решению возникшей проблемы.

    «Здесь прям очень такая мгновенная реакция [президента] на решение этой проблемы», – сказал Меликов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники российских, чешских и пакистанских дипмиссий были вывезены из Ирана через азербайджанский пункт пропуска. МИД России исключил полную эвакуацию посольства России из Ирана. Президент России поручил МЧС, МИД и другим ведомствам начать организацию вывозных рейсов для россиян, находящихся на Ближнем Востоке.

    10 марта 2026, 15:32
    Путин заявил о быстром восстановлении ДНР

    Путин: ДНР восстанавливается и развивается быстрыми темпами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Донецкой народной республике (ДНР) за последние годы был нанесен огромный ущерб, однако регион активно восстанавливается, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным.

    «Понятно, что ущерб колоссальный за последние годы, но и восстановление идет довольно быстрыми темпами», – подчеркнул президент, передает ТАСС.

    На встрече с Пушилиным в августе прошлого года Путин назвал водоснабжение ДНР главной проблемой региона.

    В феврале вице-премьер Марат Хуснуллин и глава ДНР подписали соглашение о восстановлении коммунальных сетей ДНР.

    Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме, заявил о восстановлении тысяч объектов в Донбассе и Новороссии.

    10 марта 2026, 13:36
    Песков сообщил о планах Путина поздравить паралимпийцев

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин планирует лично поздравить паралимпийцев после того, как Варвара Ворончихина принесла сборной первую за 12 лет золотую медаль на Играх в Италии.

    Президент России Владимир Путин намерен поздравить российских параатлетов с победами на Паралимпийских играх в Милане, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге для журналистов.

    «Безусловно, президент будет поздравлять наших паралимпийцев, как это всегда делает. Это предмет гордости для всей страны», – заявил Песков. Он подчеркнул, что успехи параатлетов вызывают глубокое уважение и поддерживаются руководством России.

    Ранее стало известно о победе российской горнолыжницы Варвары Ворончихиной, которая завоевала первую золотую медаль для национальной сборной на Паралимпийских играх 2026 года в Италии. Ее триумф в дисциплине супергигант стал историческим: впервые за 12 лет на Играх вновь звучал гимн России, что стало символичным событием для отечественного спорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала золотую медаль в дисциплине супергигант на Паралимпийских играх 2026 года.

    Алексей Бугаев стал третьим в скоростном спуске и принес сборной России еще одну награду.

    Варвара Ворончихина также завоевала бронзовую медаль в скоростном спуске на Паралимпийских играх в Италии.

    11 марта 2026, 02:11
    Песков: Москва не получала новых предложений по встрече Путина и Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Новых предложений по организации встречи между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом не поступало, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Отвечая на соответствующий вопрос, Песков заявил: «Нет». Кроме того, его спросили, может ли Будапешт рассматриваться как приемлемая площадка. Песков отметил, что о саммите сейчас «речи не идет», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели телефонный разговор. После этого Трамп заявил, что временно снимает часть санкций. Трамп также допустил, что санкции возможно не придется вводить вновь.

    Путин сообщил Трампу об успехах российских войск в зоне СВО. Трамп назвал разговор с Путиным по Украине позитивным.

    11 марта 2026, 11:39
    Кремль оценил шансы на встречу Путина с президентом Ирана

    Песков назвал маловероятной встречу Путина и Пезешкиана в настоящий момент

    Tекст: Вера Басилая

    Россия продолжает поддерживать дипломатический контакт с Ираном, но встреча президента России Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом сейчас вряд ли возможна, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Россия поддерживает диалог с руководством Ирана, однако встреча президентов Владимира Путина и Масуда Пезешкиана в ближайшее время маловероятна, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможность переговоров на высшем уровне.

    «Сейчас понятно, что встреча вряд ли возможна по понятным причинам», – заявил Песков журналистам. Он добавил, что несмотря на это, коммуникация с иранской стороной продолжается.

    Ранее президент России Владимир Путин провел второй телефонный разговор за неделю с Пезешкианом. В Кремле сообщили, что основное внимание во время беседы уделили развитию ситуации на Ближнем Востоке.

    11 марта 2026, 13:03
    Путин поблагодарил Алиева за помощь в эвакуации россиян из Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин по телефону выразил благодарность азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву за содействие при эвакуации россиян из Ирана и транзит гуманитарной помощи через Азербайджан.

    Владимир Путин провел телефонный разговор с Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба Кремля.

    «Владимир Путин выразил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву признательность за эффективное содействие в организации эвакуации из Ирана российских граждан, а также в обеспечении доставки из России гуманитарной помощи иранскому народу через азербайджанскую территорию», – говорится в сообщении.

    Путин отдельно подчеркнул содействие Азербайджана в доставке гуманитарной помощи из России иранскому народу через свою территорию.

    В ходе беседы стороны обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и выступили за скорейшее прекращение боевых действий и урегулирование конфликта политико-дипломатическими методами. Также были обсуждены вопросы двусторонней повестки, подтвержден взаимный настрой на укрепление сотрудничества между Россией и Азербайджаном на принципах стратегического партнерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, через погранпункт «Астара» в Азербайджан были вывезены 282 россиянина из-за ударов США и Израиля по Ирану. Всего территорию республики покинули около 1800 человек. Организованный выезд транспортных средств из России через иранский пункт пропуска «Астара» проходит без перебоев при содействии Азербайджана. Работники российских, чешских и пакистанских дипмиссий были вывезены из Ирана через азербайджанский пункт пропуска.

    Перейти в раздел

