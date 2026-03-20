Путин назначил новых послов России в три африканские страны

Путин назначил новых послов России в Гане, Зимбабве и Малави

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин назначил Андрея Ордаша новым чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Гана. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. До этого Ордаш занимал пост временного поверенного в делах России в Польше.

Другим указом президент назначил Сергея Бердникова чрезвычайным и полномочным послом России в Зимбабве, а также по совместительству в Республике Малави. Он был освобожден от обязанностей посла в Гане и по совместительству в Либерии.

На посту посла в Зимбабве и Малави Бердников сменил Николая Красильникова.

Ранее Владимир Путин подписал указ о назначении Георгия Михно на должность посла в Польше.