Путин назначил новых послов России в три африканские страны

Путин назначил новых послов России в Гане, Зимбабве и Малави
Президент Владимир Путин подписал указы о назначении Андрея Ордаша послом в Гане, а Сергея Бердникова – в Зимбабве и Малави.
Владимир Путин назначил Андрея Ордаша новым чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Гана. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. До этого Ордаш занимал пост временного поверенного в делах России в Польше.
Другим указом президент назначил Сергея Бердникова чрезвычайным и полномочным послом России в Зимбабве, а также по совместительству в Республике Малави. Он был освобожден от обязанностей посла в Гане и по совместительству в Либерии.
На посту посла в Зимбабве и Малави Бердников сменил Николая Красильникова.
Ранее Владимир Путин подписал указ о назначении Георгия Михно на должность посла в Польше.