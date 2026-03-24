Лавров анонсировал установку памятника военным КНДР в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Лавров заявил, что памятник, посвященный военным Корейской Народно-Демократической Республики, которые участвовали в освобождении Курской области от украинских боевиков, планируется установить на территории России, передает ТАСС.

Он отметил, что такой шаг станет «практическим воплощением Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве» между Россией и КНДР.

Лавров подчеркнул, что недавно в столице КНДР – Пхеньяне – уже открыли памятник героям, принимавшим участие в этих событиях, и Россия ответит аналогичным жестом. По его словам, «союзническая помощь корейских друзей» стала важным элементом освобождения региона.

В апреле 2025 года президент Владимир Путин заявил, что Россия всегда будет чтить героев из КНДР, внесших вклад в освобождение Курской области. В тот же период Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило о решении Ким Чен Ына воздвигнуть в Пхеньяне памятник в память о подвигах бойцов КНДР в этих событиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова отметила вклад военных КНДР в освобождение Курской области.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын принял участие в церемонии в честь солдат КНДР, погибших в Курской области.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн в Telegram заявил о планах увековечить память героев КНДР на курской земле.