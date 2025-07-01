Фильм «Мумия» – это попытка осмыслить сам факт нетипичного способа захоронения Ленина, постройки такого неоднозначного с точки зрения смыслов здания и созданного псевдорелигиозного культа.18 комментариев
Ким Чен Ын почтил память погибших в Курской области солдат
The Guardian: Ким Чен Ын отдал дань памяти солдатам КНДР в Курской области
Северокорейский лидер Ким Чен Ын принял участие в церемонии, посвященной солдатам КНДР, погибшим в Курской области, в годовщину военного договора с Россией.
Ким Чен Ын почтил память северокорейских солдат, погибших в Курской области, сообщает RT.
В Большом театре Восточного Пхеньяна прошла торжественная церемония в честь первой годовщины военного договора между КНДР и Россией. На экране показали фотографии, где Ким Чен Ын кладет руку на гроб, покрытый флагом КНДР.
Во время мероприятия выступили артисты из КНДР и России. Церемония подчеркнула важность союзнических отношений между двумя странами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Северная Корея направит в Курскую область 1 тыс. саперов и 5 тыс. военных строителей для восстановления разрушенной инфраструктуры.
Вопросы восстановления Курской области и взаимодействия по этому процессу обсуждали Ким Чен Ын и Сергей Шойгу в Пхеньяне.
В ходе переговоров также поднималась тема увековечения памяти корейских воинов, участвовавших в освобождении Курской области.
В боевых действиях на территории региона ранее участвовали корейские подразделения, проявившие высокую эффективность в боях.