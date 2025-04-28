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    28 апреля 2025, 13:14 • Общество

    В боях за Курскую область бойцы КНДР показали национальный характер

    В боях за Курскую область бойцы КНДР показали национальный характер
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Евгений Крутиков

    КНДР честно выполнила договор о стратегическом партнерстве с Россией, направив войска Корейской народной армии на помощь России по отражению украинской агрессии в Курской области. Какие именно корейские подразделения участвовали в боевых действиях, как показали себя в ходе боев – и с какими особенностями корейского национального характера столкнулись их российские сослуживцы?

    Владимир Путин поблагодарил подразделения армии КНДР, принимавшие участие в разгроме ВСУ в Курской области. «Корейские друзья действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества. Высоко это ценим и искренне признательны лично председателю Государственных дел товарищу Ким Чен Ыну, всему руководству и народу КНДР», – сказал он. Также российский лидер отметил героизм и самоотверженность корейских воинов, которые с честью и славой выполнили свой долг, покрыв себя неувядаемой славой.

    Корейские официальные источники также подтвердили отправку подразделений армии КНДР в Курскую область в соответствии с договором о стратегическом партнерстве, заявила Центральная военная комиссия страны (ЦВК) в газете «Нодон Синмун». Также подтвердило эти сообщения на русском языке и главное информационное агентство страны ЦТАК.

    «Товарищ Ким Чен Ын, исходя из анализа и оценки текущей военно-политической обстановки, пришел к выводу, что сложившаяся ситуация подпадает под действие статьи 4 Договора о всестороннем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией, и на этом основании принял решение о направлении наших вооруженных сил для участия в боевых действиях, уведомив об этом российскую сторону», – указали в ведомстве.

    При этом отмечается, что лидер КНДР Ким Чен Ын расценил отправку войск как святую миссию по укреплению дружбы и единства между двумя странами, обеспечению их развития и процветания и защите чести своего государства. «Военные действия наших войск на территории Российской Федерации полностью соответствуют Уставу ООН, международному праву и положениям Договора о всестороннем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией и являются образцовым примером его верного исполнения», – подчеркнула ЦВК.

    По данным издания, Ким Чен Ын пообещал вскоре возвести в Пхеньяне монумент боевой славы, чтобы почтить память павших бойцов в знак вечной памяти от Родины и народа. В официальных заявлениях Пхеньяна указывается, что «военные КНДР в Курской области, «считая территорию России территорией своей Родины», доказали прочные союзнические отношения двух стран.

    Поступают сообщения, что корейским военнослужащим будет возведен памятник Судже. Возможно, на центральной площади рядом с Вечным огнем.

    Точная численность корейских войск, принимавших участие в боях в курском приграничье, неизвестна, но, предположительно, не слишком велика: буквально несколько тысяч бойцов.

    Сообщения ряда экспертов, что численность корейской бригады могла достигать 50 тыс. человек, скорее всего сильно завышены. Речь идет о силах специальных операций Корейской народной армии, вся численность которых по объективным оценкам насчитывает в районе 80-90 тыс. человек, которые делятся на три части: легкая пехота, разведывательные подразделения (нацелены на диверсии и получение информации) и снайперские (то же, что и легкая пехота, но обучены действовать отдельными небольшими группами). При этом организационно корейский спецназ привязан к родам войск, то есть, есть батальон ВДВ, есть две бригады морской пехоты и отдельные разведывательно-диверсионные части ВМС и ВВС.

    Надо понимать, что это очень специфические войска, которые просто по характеру своей подготовки не слишком приспособлены к ведению позиционной войны. Их участие при прочих равных могло быть только очень локальным и не предусматривало массированного присутствия на линии боевого соприкосновения или удержания целых укрепрайонов.

    То же самое касается расчетов техники северокорейского производства, например, 170-мм гаубиц М1988 Коксан, которые использовались как реальное средство контрбатарейной борьбы. Их количество в Корейской народной армии ограничено и задействовать в Курской области без ослабления контингента на самом полуострове может было не более дивизиона: 8-10 штук.

    Некоторые источники отмечают, что в составе северокорейского корпуса были и солдаты-срочники. Это вполне возможно, учитывая принципы комплектации Корейской народной армии, сильно отличающейся от российской и европейских. Участие корейских бойцов можно отметить в боях за южную часть суджанского района: села Плехово, Гуево и Куриловка. В районе Плехово участвовали в операции и собственные корейские системы РЭБ. Правда, их использовали не для борьбы против дронов, а для подавления РЭБ противника, что своего рода ноу-хау.

    В любом случае для Корейской народной армии это первый реальный и очень мощный опыт боевых действий в условиях современной войны с обилием дронов в воздухе и постоянным присутствием РЭБ.

    Кстати, участие корейских срочников в такой ситуации более чем оправдано, поскольку эти бойцы в будущем смогут подняться по службе и передать эти навыки общевойсковым подразделениям, а не только ограниченному по своему характеру спецназу.

    И эксперты, и участники событий отмечают исключительный моральный дух корейских воинов, их дисциплинированность и быструю обучаемость. Они никогда не сдаются в плен и не бросают раненных – у корейцев действовали собственные команды эвакуации. Солдаты с Дальнего Востока прекрасно владеют штатным оружием и слаженно действуют в группе – у них в менталитете особый культ коллективизма, что не плод идеологии чучхе, а исконное свойство корейского национального характера по обе линии от разделяющей страну параллели.

    При этом к корейским военным относились бережно, понимая их специфичность, знания и умения. К боевым действиях их подводили постепенно: начинали с третьей линии и уже только после получения определенного опыта и представления о современной войне переводили ближе вплоть до участия в штурмовых операциях.

    Главными проблемами были языковой барьер и специфическое представление корейских офицеров о характере штурмовых операций.

    Одно дело, когда в подразделение есть один-два иностранца или когда в составе Добровольческого корпуса сформированы целые части по этническому признаку. Найти с ними общий язык гораздо проще, нежели с целым иностранным корпусом, у которого свое командование на условиях относительной автономности, свои система подчинения и сложившиеся и очень особенные взаимоотношения командования и личного состава. Здесь требовалось не просто знание корейского языка, но и понимание северокорейской специфики – от политической до культурной и бытовой. Например, строгая возрастная иерархия. Также корейцам требовалась постепенная адаптация к незнакомой им пище, что бывает со всеми, кто попадает в иную бытовую среду.

    В тактическом плане российские командиры порой очень удивлялись тем предложениям, которые поступали от корейских союзников (корейских офицеров привлекали к разработке тактических операций для получения ими нового опыта). Для Корейской народной армии сейчас суровый опыт СВО станет предметом не просто тщательного анализа в Генштабе в Пхеньяне, но и наверняка послужит основанием для пересмотра  уставов и тактических схем. Такого они не видели никогда и нигде.

    Вызывает интерес и то, что факт присутствия северокорейских военнослужащих в Курской области бы обнародован именно сейчас – после окончательного освобождения приграничных районов и буквально за несколько дней до празднования 9 мая в Москве.

    Возможно, ожидается прибытие на 9 мая в Москву Кин Чен Ына с официальным визитом, но в случае с северокорейскими товарищами такие визиты не принято анонсировать заранее из-за специфического отношения Пхеньяна к безопасности – и физической, и информационной. Согласованное же по времени признание присутствия северокорейских военных на СВО может косвенно свидетельствовать о подготовке официального визита Ким Чен Ына в Москву.

    Кроме того, такое положение дел требовало согласования с Пекином. Уровень взаимодействия между КНДР и КНР таков, что без какой-то формы согласия Пекина корейская сторона не допустила бы утечек информации, а тем более официального признания своего участия в СВО на стороне своего союзника – России. В широком смысле и в контексте сложной международной обстановки это может быть косвенным свидетельством того, что Китай намерен более активно проявить себя на стороне РФ в рамках СВО.

    Вряд ли дело дойдет до прямого участия китайских военнослужащих в боевых действиях, но все это непрямые сигналы об ужесточении линии Китая, который не опровергает слова корейских товарищей о том, что «Украина – это передовой отряд мирового империализма, возглавляемого США».

    С другой стороны, можно отметить и тот факт, что обнародование участия северокорейских военнослужащих совпало с окончанием освободительной операции в Курской области. Юридический нюанс здесь в том, что граждане КНДР вряд ли будут пересекать старую украино-российскую границу, например, в Сумской области. Если по новым регионам, которые закреплены в Конституции, как часть РФ, могут быть толкования, то изначально участие Корейской народной армии в боях в Курской области определялось именно договором о стратегическом союзничестве, который предусматривает совместную оборону. И если Пхеньян может и не обращать внимания на такие нюансы права, то Москва и Пекин почти наверняка это обсуждали.

    В этой связи интересна перспектива дальнейшей судьбы корейского корпуса в Курской области. Бросается в глаза то, что корейцы не «создавали плотность», а участвовали в боях точечно и постепенно. Потому и говорить о том, что требовалось с их помощью повысить численность российской группировки, не следует. Это скорее из разряда враждебной либеральной пропаганды. Но КНДР действительно обладает серьезным потенциалом живой силы и легко может нарастить контингент до 200-250 тыс. человек.

    Но надо помнить, что в условиях растущей напряженности на Корейском полуострове, как и вообще в мире, Пхеньян снял крупные для себя специфические силы, которые ранее располагались на обеих побережьях, а артиллерия – прямо на линии противостояния с Южной Кореей. Ранее КНДР не позволяла себе ослаблять свои группировки на полуострове. Потому и вопрос об усилении контингента в РФ пока не рассматривается. С другой стороны, усиление на 200 тыс. любого участка линии боевого соприкосновения на СВО безусловно приведет к обрушению фронта противника.

    КНДР показала себя верным и честным союзником, а корейские солдаты – храбрыми, обученными и дисциплинированными воинами. Всегда такие взаимодействия – это ценнейший опыт для всех, кто в этом участвует. В политическом же плане опыт участия корейцев в боях в курском приграничье – первый такой в истории России, и пока еще рано подводить окончательные итоги. Но важно знать, что союзничество в современных условия – не отживший ритуал и не идеологическая конструкция, как ее представляют в Европе, а важный фактор и политической жизни, и военного сотрудничества. А это действительно дорогого стоит.

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