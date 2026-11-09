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В Днепропетровске прогремел взрыв
В Днепропетровске на юго-востоке Украины прогремел очередной взрыв на фоне действующей воздушной тревоги.
В Днепропетровске на юго-востоке Украины вновь прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги, передает РИА «Новости».
Ранее в понедельник местные СМИ уже писали о взрывах в городе.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в части Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Днепропетровске на юго-востоке Украины произошли взрывы.
В Днепропетровской области получили повреждения предприятие и несколько объектов инфраструктуры.
На фоне экстренных отключений электроэнергии в Днепропетровске возникли очереди на остановках маршрутного такси.