Tекст: Антон Антонов

Всего с апреля 2026 года погибли 14 работников, передает РИА «Новости».

«Достаточны ли эти темпы убийства работников атомной станции, чтобы европейские лидеры обратили свое внимание на происходящее в Энергодаре? Где тот предел, когда европейским странам станет понятно, что Украина фактически приступила к ликвидации самой главной системы ядерной безопасности ЗАЭС – тех, кто ту самую безопасность во имя благополучия Европы и обеспечивает?» – сказал Лихачев.

Представители западных стран всеми силами уклоняются от ответов на вопросы, пока сотрудники ЗАЭС гибнут, а те, кто принимает решения в интересах украинской политики, либо наивны, либо сознательно стремятся довести ситуацию до точки невозврата, заявил глава Росатома.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Лихачев сообщил о гибели четырех сотрудников Запорожской АЭС за две недели.

На Запорожской атомной электростанции сообщили о гибели электрослесаря при ударе украинского беспилотника по автомобилю по дороге на работу.

На прошлой неделе Лихачев заявил о характере целенаправленного преследования работников Запорожской АЭС со стороны украинских военных.