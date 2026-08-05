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Ударами по складам в Киеве Россия вызывает ресурсный голод ВСУ
В ночь на среду ВС РФ атаковали в Киеве и области объекты, которые, по данным Минобороны России, обеспечивали хранение, сортировку и доставку грузов военного назначения, включая комплектующие для беспилотников. Владимир Зеленский назвал эту атаку «тяжелой». Среди пораженных целей названы логистические центры «МЛП-Чайка», «Новая почта», «Транс-логистик» и «Эпицентр». По словам экспертов, уничтожение подобных узлов способно осложнить работу всей системы поставок ВСУ.
Российские войска нанесли массированный удар по транспортно-логистическим и распределительным объектам в Киеве и Киевской области. Как сообщили в Минобороны РФ, операция проводилась с применением высокоточного оружия наземного базирования и ударных беспилотников большой дальности.
Основной целью атаки стали объекты, связанные с обеспечением производства и применения беспилотных систем. В частности, в Киеве был поражен столичный центр «МЛП-Чайка», где хранились комплектующие для дронов. Также под удар попал инновационный терминал «Новой почты», использовавшийся для складирования запчастей для производства беспилотников, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, российские войска поразили здания компаний «Транс-логистик» и «Эпицентр», через которые проходили товары двойного назначения. Уничтожен также терминал Denka Logistics. Удары пришлись и по объектам в Киевской области. Среди них – крупные узлы хранения и распределения комплектующих для беспилотников «Терминал Бровары» и «Рабен Украина», а также других компаний, включая «Эпицентр» (строительные товары), «Розетка» (маркетплейс) и «Фоззи Групп» (ритейл), которые использовались в интересах ВСУ.
Масштаб атаки признал и Владимир Зеленский, назвав ее «тяжелой». По его утверждению, в ходе удара использовались 24 баллистические ракеты, четыре ракеты «Циркон» и 115 беспилотников. При этом украинские СМИ обратили внимание на неэффективность работы системы ПВО: по их данным, украинская оборона не смогла перехватить ракетные цели.
На этом фоне Зеленский вновь заявил о нехватке средств противовоздушной обороны и призвал западные страны компенсировать дефицит зенитных комплексов их поставками и усилением санкционного давления на Россию.
Удары по объектам, связанным с военным производством и обеспечением ВСУ, являются одним из постоянных направлений действий российской армии. Так, в начале августа ВС РФ поразили предприятие радиоэлектронной промышленности «Радиоизмеритель», выпускающее компоненты для управляемых ракет «Нептун-МД», оперативно-тактических ракет FP-7, FP-9 и «Гром-2». Также были нанесены удары по заводу «Буревестник».
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При этом буквально накануне эксперты отмечали, что операция СБУ, которую Владимир Зеленский позиционировал как инструмент давления на Россию, завершилась для Украины серьезными потерями. Москва ответила на 40-дневную кампанию освобождением Константиновки и десятков других населенных пунктов, остановкой поставок вооружения ВСУ и украинского экспорта через порты, а также уничтожением десятков тепловозов, логистических центров и автозаправочных станций. Теперь же ответные удары России прошлись по складам.
«На Украине после развала СССР остались колоссальные складские площади, построенные при предприятиях ВПК. Кратное сокращение производства привело к запустению помещений. Однако в последние годы их стали адаптировать под транспортно-логистические центры, работающие в интересах украинских военных», – объяснил военный аналитик Михаил Онуфриенко.
По его словам, помещения бывших военных предприятий удобны для создания логистической системы снабжения ВСУ. «Склады и пустующие цеха представляют собой капитальные строения с подъездными железнодорожными и автомобильными путями, разветвленными коммуникациями, мощными подведенными линиями электропередачи», – продолжил собеседник.
При этом пораженные Россией цели представляют собой куда более сложные объекты, чем просто места хранения боеприпасов и запчастей для военной техники.
«Украинские транспортно-логистические центры занимаются приемом материально-технических средств в интересах ВСУ, их сортировкой и распределением на нужные участки фронта», – детализировал Онуфриенко.
«Центры используют самые современные цифровые логистические платформы и средства связи. Их задача – максимально быстро и эффективно способствовать снабжению подразделений ВСУ на всех направлениях. Таким образом, Россия, выбивая эти объекты, убирает из уравнения важнейший элемент поддержки вооруженных сил противника», – детализировал эксперт.
Самое сложное в этом процессе – силами разведки выяснить, в каких именно ангарах созданы транспортно-логистические центры. «Задача России – не просто уничтожать коробки складских комплексов, а делать это максимально эффективно для создания ресурсного голода ВСУ», – добавил собеседник.
Спикер указал, в частности, на важность российских ударов по логистическим центрам «Новой почты» в Киеве и Броварах. «Компания, номинально оказывающая услуги экспресс-доставки документов, грузов и посылок, уже больше десяти лет перевозит бронетранспортеры и другую технику из Польши на Украину. К началу СВО ее работа была отлажена до весьма высокого уровня, грузы распределялись и доставлялись до адресатов крайне оперативно», – напомнил эксперт.
«Что касается «Эпицентра К» – это крупная украинская сеть торговых центров, созданная больше 20 лет назад. Очевидно, немалая часть ее транспортно-логистических ресурсов также использовалась для снабжения ВСУ», – уточнил Онуфриенко.
На Украине в целом отсутствует разделение инфраструктуры на «военную» и «гражданскую»,
отмечает политолог Иван Лизан. «Под нужды ВСУ сегодня работает большинство логистических центров страны, и наглядным примером этого выступает компания «Новая почта». Именно через ее терминалы обеспечиваются армейские поставки», – говорит он.
«До определенного момента Россия не наносила удары по подобным центрам. Однако в конечном счете противник начал использовать эти объекты для пересылки беспилотников среднего и дальнего радиуса, которые впоследствии и отправляются наносить удары по гражданским объектам в ЦФО», – акцентирует собеседник.
«Соответственно, Москва попросту решила снизить урон от украинских дронов путем ограничения их подвоза к линии боевого соприкосновения. ВСУ и сами показали, что запретных целей для них нет, начав наносить удары по российским складам. То есть конфликт на новый уровень вывел именно Зеленский», – добавляет эксперт.
«При этом власти Украины совершенно не думают о последствиях принятых решений для собственной экономики. Впрочем, не беспокоят подобные мысли и их западных союзников. Между тем, уничтожение логистических узлов заметно усложнит цепочки поставок вооружений – противник будет вынужден в срочном порядке рассредоточивать имеющиеся запасы», – уточняет он.
«Перестраивать систему поставок придется в условиях, когда интенсивность ударов по Киеву и области будет только нарастать. Каждая новая площадка и обходной маршрут рискуют оказаться под поражением еще до выхода на полную мощность, а само рассредоточение лишь замедлит снабжение и сделает его менее предсказуемым для ВСУ», – заключил Лизан.