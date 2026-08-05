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    5 августа 2026, 21:30 • Общество

    Ударами по складам в Киеве Россия вызывает ресурсный голод ВСУ

    Ударами по складам в Киеве Россия вызывает ресурсный голод ВСУ
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Олег Исайченко

    В ночь на среду ВС РФ атаковали в Киеве и области объекты, которые, по данным Минобороны России, обеспечивали хранение, сортировку и доставку грузов военного назначения, включая комплектующие для беспилотников. Владимир Зеленский назвал эту атаку «тяжелой». Среди пораженных целей названы логистические центры «МЛП-Чайка», «Новая почта», «Транс-логистик» и «Эпицентр». По словам экспертов, уничтожение подобных узлов способно осложнить работу всей системы поставок ВСУ.

    Российские войска нанесли массированный удар по транспортно-логистическим и распределительным объектам в Киеве и Киевской области. Как сообщили в Минобороны РФ, операция проводилась с применением высокоточного оружия наземного базирования и ударных беспилотников большой дальности.

    Основной целью атаки стали объекты, связанные с обеспечением производства и применения беспилотных систем. В частности, в Киеве был поражен столичный центр «МЛП-Чайка», где хранились комплектующие для дронов. Также под удар попал инновационный терминал «Новой почты», использовавшийся для складирования запчастей для производства беспилотников, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы.

    Кроме того, российские войска поразили здания компаний «Транс-логистик» и «Эпицентр», через которые проходили товары двойного назначения. Уничтожен также терминал Denka Logistics. Удары пришлись и по объектам в Киевской области. Среди них – крупные узлы хранения и распределения комплектующих для беспилотников «Терминал Бровары» и «Рабен Украина», а также других компаний, включая «Эпицентр» (строительные товары), «Розетка» (маркетплейс) и «Фоззи Групп» (ритейл), которые использовались в интересах ВСУ.

    Масштаб атаки признал и Владимир Зеленский, назвав ее «тяжелой». По его утверждению, в ходе удара использовались 24 баллистические ракеты, четыре ракеты «Циркон» и 115 беспилотников. При этом украинские СМИ обратили внимание на неэффективность работы системы ПВО: по их данным, украинская оборона не смогла перехватить ракетные цели.

    На этом фоне Зеленский вновь заявил о нехватке средств противовоздушной обороны и призвал западные страны компенсировать дефицит зенитных комплексов их поставками и усилением санкционного давления на Россию.

    Удары по объектам, связанным с военным производством и обеспечением ВСУ, являются одним из постоянных направлений действий российской армии. Так, в начале августа ВС РФ поразили предприятие радиоэлектронной промышленности «Радиоизмеритель», выпускающее компоненты для управляемых ракет «Нептун-МД», оперативно-тактических ракет FP-7, FP-9 и «Гром-2». Также были нанесены удары по заводу «Буревестник».

    При этом буквально накануне эксперты отмечали, что операция СБУ, которую Владимир Зеленский позиционировал как инструмент давления на Россию, завершилась для Украины серьезными потерями. Москва ответила на 40-дневную кампанию освобождением Константиновки и десятков других населенных пунктов, остановкой поставок вооружения ВСУ и украинского экспорта через порты, а также уничтожением десятков тепловозов, логистических центров и автозаправочных станций. Теперь же ответные удары России прошлись по складам.

    «На Украине после развала СССР остались колоссальные складские площади, построенные при предприятиях ВПК. Кратное сокращение производства привело к запустению помещений. Однако в последние годы их стали адаптировать под транспортно-логистические центры, работающие в интересах украинских военных», – объяснил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    По его словам, помещения бывших военных предприятий удобны для создания логистической системы снабжения ВСУ. «Склады и пустующие цеха представляют собой капитальные строения с подъездными железнодорожными и автомобильными путями, разветвленными коммуникациями, мощными подведенными линиями электропередачи», – продолжил собеседник.

    При этом пораженные Россией цели представляют собой куда более сложные объекты, чем просто места хранения боеприпасов и запчастей для военной техники.

    «Украинские транспортно-логистические центры занимаются приемом материально-технических средств в интересах ВСУ, их сортировкой и распределением на нужные участки фронта», – детализировал Онуфриенко.

    «Центры используют самые современные цифровые логистические платформы и средства связи. Их задача – максимально быстро и эффективно способствовать снабжению подразделений ВСУ на всех направлениях. Таким образом, Россия, выбивая эти объекты, убирает из уравнения важнейший элемент поддержки вооруженных сил противника», – детализировал эксперт.

    Самое сложное в этом процессе – силами разведки выяснить, в каких именно ангарах созданы транспортно-логистические центры. «Задача России – не просто уничтожать коробки складских комплексов, а делать это максимально эффективно для создания ресурсного голода ВСУ», – добавил собеседник.

    Спикер указал, в частности, на важность российских ударов по логистическим центрам «Новой почты» в Киеве и Броварах. «Компания, номинально оказывающая услуги экспресс-доставки документов, грузов и посылок, уже больше десяти лет перевозит бронетранспортеры и другую технику из Польши на Украину. К началу СВО ее работа была отлажена до весьма высокого уровня, грузы распределялись и доставлялись до адресатов крайне оперативно», – напомнил эксперт.

    «Что касается «Эпицентра К» – это крупная украинская сеть торговых центров, созданная больше 20 лет назад. Очевидно, немалая часть ее транспортно-логистических ресурсов также использовалась для снабжения ВСУ», – уточнил Онуфриенко.

    На Украине в целом отсутствует разделение инфраструктуры на «военную» и «гражданскую»,

    отмечает политолог Иван Лизан. «Под нужды ВСУ сегодня работает большинство логистических центров страны, и наглядным примером этого выступает компания «Новая почта». Именно через ее терминалы обеспечиваются армейские поставки», – говорит он.

    «До определенного момента Россия не наносила удары по подобным центрам. Однако в конечном счете противник начал использовать эти объекты для пересылки беспилотников среднего и дальнего радиуса, которые впоследствии и отправляются наносить удары по гражданским объектам в ЦФО», – акцентирует собеседник.

    «Соответственно, Москва попросту решила снизить урон от украинских дронов путем ограничения их подвоза к линии боевого соприкосновения. ВСУ и сами показали, что запретных целей для них нет, начав наносить удары по российским складам. То есть конфликт на новый уровень вывел именно Зеленский», – добавляет эксперт.

    «При этом власти Украины совершенно не думают о последствиях принятых решений для собственной экономики. Впрочем, не беспокоят подобные мысли и их западных союзников. Между тем, уничтожение логистических узлов заметно усложнит цепочки поставок вооружений – противник будет вынужден в срочном порядке рассредоточивать имеющиеся запасы», – уточняет он.

    «Перестраивать систему поставок придется в условиях, когда интенсивность ударов по Киеву и области будет только нарастать. Каждая новая площадка и обходной маршрут рискуют оказаться под поражением еще до выхода на полную мощность, а само рассредоточение лишь замедлит снабжение и сделает его менее предсказуемым для ВСУ», – заключил Лизан.

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