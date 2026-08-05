Дискуссия о рве с крокодилами для охраны израильских тюрем – это пример того, как быстро мы двигаемся по пути революционных изменений. То, что несколько лет назад было образом для псевдонаучной фантастики, стало всерьез обсуждаемой идеей.2 комментария
Зеленский потребовал от Запада новых санкций вместо систем ПВО
Украинский президент Владимир Зеленский предложил иностранным партнерам компенсировать дефицит зенитных комплексов введением дополнительных экономических ограничений против России.
Лидер киевского режима обратился к западным государствам с требованием ужесточить давление на Россию, передает РИА «Новости».
Поводом для такого заявления послужил недавний массированный удар по объектам в украинской столице.
Он подчеркнул, что государства, отказывающиеся передавать вооружение для защиты воздушного пространства, обязаны искать альтернативные пути поддержки. «Неготовые сейчас помогать более активно с поставкой ракет-перехватчиков партнеры могут оказать помощь с разработкой новых санкций», – написал Владимир Зеленский в соцсетях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер назвал тяжелым ночной массированный удар по Киеву.
Несколькими днями ранее он потребовал от западных союзников экстренных поставок зенитных комплексов.
Также глава киевского режима попросил у Дональда Трампа триста ракет-перехватчиков Patriot.