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Зеленский пожаловался на нехватку ракет к Patriot после ночного удара по Киеву
Владимир Зеленский признал низкую эффективность противовоздушной обороны страны при отражении массированного удара Вооруженных сил России по Киеву минувшей ночью.
Он объяснил этот провал дефицитом ракет-перехватчиков для имеющихся зенитных комплексов.
«Лишь одну баллистическую ракету сегодня ночью удалось сбить просто потому, что нет ракет к американским зенитным системам Patriot», – написал глава киевского режима в своем Telegram-канале.
В конце июля украинский лидер попросил у Дональда Трампа 300 ракет-перехватчиков Patriot.
В середине прошлого месяца Вооруженные силы России поразили оборонные предприятия в Киеве.
В начале июля политик проинформировал американских конгрессменов об острой нехватке боеприпасов для зенитных комплексов.