На петербуржца составили протокол за съемку атаки БПЛА на склад Wildberries

Tекст: Валерия Городецкая

Инцидент произошел 24 июля во время налета на склады компании Wildberries, передает РИА «Новости».

«Накануне правоохранители задержали мужчину 1995 года рождения, который во время налета БПЛА на склады Wildberries 24 июля снимал происходящее на камеру. На первый раз на мужчину составили протокол об правонарушении, предусмотренном пунктом 1 статьи 8-6-3 закона Санкт-Петербурга 273-70», – сообщил источник агентства в силовых структурах.

Задержанный не только зафиксировал происходящее на видео, но и разместил ролик на своей странице в Instagram* (принадлежит Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России). Эти кадры оперативно распространили популярные проукраинские каналы. В силовых ведомствах подчеркнули, что если бы в объектив попали позиции российских систем ПВО с привязкой к местности, действия мужчины могли быть квалифицированы как государственная измена, что влечет за собой уголовную ответственность.

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