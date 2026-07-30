Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.17 комментариев
Wildberries перестроила логистику после атаки БПЛА на склад в Пензенской области
Маркетплейс Wildberries перенаправил прием поставок и отгрузку заказов на другие объекты после возгорания на логистическом комплексе в Пензенской области, сообщили в объединенной компании Wildberries и Russ (RWB).
«В связи с объявленной воздушной тревогой в Пензенской области на логистическом объекте компании в Пензе проведена эвакуация. Из-за атаки на складе компании в Пензе возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты», – говорится в сообщении RWB в Telegram.
В результате происшествия пострадал один человек, которому оперативно оказали медицинскую помощь.
В данный момент прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на резервных объектах компании. «Логистические цепочки перестроены», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники атаковали склад компании в Пензенской области.
Украина почти ежедневно наносит удары по распределительным центрам Wildberries.