Tекст: Вера Басилая

Россия полностью заблокировала украинский зерновой коридор, передает «Операция Z: Военкоры Русской весны».

Украинские военные аналитики жалуются на нарушение работы маршрутов, которые использовали суда для прохода к одесским портам, из-за ракетных ударов армии России.

В период активного сбора урожая Украина столкнулась с серьезными проблемами в морских поставках. Экспорт зерновых оказался существенно ограничен.

Аналитики отмечают, что именно порты Одессы служат ключевыми узлами для вывоза сельскохозяйственной продукции по Черному морю. Их блокировка наносит серьезный удар по экспортным возможностям.

Между тем Южный горно-обогатительный комбинат приостановил экспорт своей продукции из-за российских ударов по транспортным судам и портовой инфраструктуре, сообщил в Max военный эксперт Борис Рожин. Месяцем ранее аналогичная ситуация произошла с экспортом масла.

Российские беспилотники поразили сухогруз с военными грузами ВСУ возле Одессы.

За 11 дней Вооруженные силы России уничтожили 28 транспортных судов с военными грузами. Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил неспособность Украины использовать морские порты для отправки грузов.